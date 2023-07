Os animais peçonhentos mais encontrados no Brasil

Se você planeja explorar a exuberante biodiversidade do Brasil, certamente já ouviu falar sobre alguns dos animais peçonhentos frequentemente encontrados nas regiões brasileiras. Os mais comuns vão desde escorpiões, aranhas e serpentes com diferentes tipos de veneno até algumas espécies de animais marinhos, como a água viva, as arraias e o peixe bagre. De maneira geral, o Brasil é um país tropical com uma vasta fauna e flora e um extenso litoral e, por este motivo, reúne uma concentração elevada de animais potencialmente perigosos. Pensando nisso, é importante utilizar uma calça uv para fazer trilhas ou caminhadas na mata.

Este é um artigo destinado a todos os que desejam saber mais sobre os animais peçonhentos existentes no Brasil e quais são as melhores maneiras de se proteger de possíveis acidentes e envenenamentos. Apresentamos aqui as principais espécies peçonhentas encontradas no território brasileiro, seus hábitos, suas propriedades medicinais, seus possíveis perigos e alguns conselhos úteis para evitar que você se torne vítima de alguns desses animais. Acompanhe a seguir:

Escorpiões

Os escorpiões são comumente encontrados em áreas de selva, florestas tropicais, matas, bosques tropicais, litorais, regiões semi-áridas, dunas e florestas temperadas. Sua aparência é característica, com seus gânglios torácicos e abdominais unidos por uma longa cauda curva e eles se movimentam com suas 8 patas.

Os escorpiões brasileiros possuem um veneno muitas vezes letal que, se aplicado em doses elevadas causam dores intensas e muitas vezes febre e náuseas. Eles possuem glândulas adicionais para liberar sódio e o veneno é composto principalmente por alcalóides neurotoxinas, o que muitas vezes resulta em paralisia nos músculos respiratórios, podendo levar uma pessoa à morte, se não tiver atendimento médico rápido.

Os escorpiões mais comuns no Brasil são os da espécie Fundo Cantor, de cor marrom escuro, Tigrinus, preto e verde e o Imperador bola, preto apenas com manchas amarelas. As picadas destes escorpiões podem ser tratadas, entretanto com atenção médica imediata, pois a exposição prolongada ao veneno pode ser fatal.

Aranhas

As aranhas são um dos animais mais assustadores do Brasil. Suas teias são notadas em praticamente todos os tipos de ambientes, desde florestas tropicais a cidades.

As aranhas mais venenosas encontradas no Brasil são a aranha armadeira, mais conhecida no nordeste como “tarântula”, e a aranha marrom, que é conhecida na região como “aranha de banheiro”. Elas podem morder e injetar seu veneno, causando dores fortes no local e, em alguns casos, afetando o sistema nervoso central, o que pode causar problemas mais sérios como dificuldade respiratória, tremores e convulsões. Por esse motivo, seu veneno também pode ser letal, se a pessoa picada não tiver atendimento médico rápido.

Cobras

As cobras são comumente encontradas em florestas, savanas, campos abertos, matas e áreas de litoral. Suas cores variam de amarelo alaranjado a preto, com algumas exceções e há cobras venenosas e não venenosas em todos os tamanhos.

As cobras mais venenosas presentes no território brasileiro são a jararaca, que é normalmente verde escura com manchas amarelas e pretas, a coral verdadeira, de cor vermelha com manchas serrilhadas brancas e a surucucu, de cor marrom dourado com listras vermelhas.

O veneno dessas cobras varia de acordo com a espécie, mas seu efeito geralmente provoca dor intensa, edema e inchaço, inflamação, insuficiência renal e paralisia. A pessoa picada também precisa procurar atendimento médico com urgência para receber o soro antiofídico, senão as consequências podem ser fatais.

Como você pode ver, existem muitos animais peçonhentos no Brasil que você precisa se atentar e é importante que você saiba como detectar e como se proteger de possíveis acidentes. Por isso, tome cuidado ao caminhar por áreas de mata ou vegetação rasteira e use roupas e calçados adequados para evitar contato com esses animais e o seu veneno.

Foto de Pixabay: https://www.pexels.com/pt-br/foto/fotografia-macro-da-aranha-argiope-276298/