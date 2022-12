Qual o Futuro do Mercado das Criptomoedas para 2023?

O colapso das criptomoedas em 2022 trouxe consigo um receio generalizado. Qual será o futuro para 2023? Conseguirá o mercado recuperar?

O colapso das criptomoedas em 2022 trouxe consigo um receio generalizado de que a moeda digital descentralizada não volte a ser o que era. Apesar deste não ser o primeiro ‘inverno cripto’, esta queda pode levar à perda de investidores. Qual será o futuro para 2023? Conseguirá o mercado recuperar? Há quem pense que sim, mas é preciso ter calma.

O que é Criptomoeda e Como Investir

A criptomoeda é uma moeda digital descentralizada caracterizada pela sua volatilidade. Por isso, é muito importante ter em mente o valor de cada moeda. E são mais de 18 mil atualmente. Através de plataformas agregadoras como a Bitsgap, é possível de forma rápida e simples, acompanhar os valores de cada moeda e começar a investir de forma segura em Bitcoin, Ethereum, Binance, Ripple, Solana, Dogecoin, Polka Dot e todas as outras moedas.

Queda das Criptomoedas em 2022

Este ano tem sido consideravelmente desafiante para o mercado das criptomoedas e para os seus investidores, com perdas a rondar os 1,2 biliões de euros. Porém esta não foi a primeira vez que a criptomoeda caiu. Em 2018, no início de 2020 e no verão de 2021, também se registaram quebras significativas. Mas 2022 marca a segunda maior queda desde 2018. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as medidas dos bancos centrais para combater a inflação generalizada e a falência de projetos como o FTX, são algumas das principais causas apontadas para este colapso.

Depois da Tempestade…

Vem a bonança para o mercado das criptomoedas em 2023, ou pelo menos é esperado que sim. Apesar do ano complicado, segundo o relatório “2023 Crypto Investment Outlook” da empresa Hashdex, 2023 vai ser um ano promissor. A Huobi Research também acredita que o mercado vai recuperar em 2023. Segundo o Relatório Anual Global de Criptomoedas 2022-2023, o mercado de Bitcoin e Etherium ficará mais uns meses negativo, mas depois disso, haverá uma recuperação decente, com a Bitcoin a voltar aos 30 mil dólares. Mas para que isso aconteça, a FED deve desacelerar o aumento das taxas de juro.

Os especialistas esperam que as criptomoedas mais importantes recuperem ou, pelo menos, que “andem de lado”, isto é, que tenham alguma estabilidade. Isto só é plausível se nada de muito catastrófico acontecer no mercado cripto ou no mundo.

É esperar para ver o que vai acontecer nas principais moedas digitais. A Ethereum vai prosseguir com as suas atualizações iniciadas na Merge. Este fator pode atrair as atenções para esta moeda, enquanto a mesma se torna mais escalável e com maior capacidade de armazenamento de dados. A Hashdex prevê que a bitcoin evolua positivamente, com o avançar das discussões ambientais e a implementação de novas formas de mineração de moeda mais amigas do ambiente. Além disso, a regulamentação nos Estados Unidos trará novos investidores institucionais.

Tendências para 2023

Para 2023 é quase dada como certa a regulamentação do mercado das criptomoedas na Europa. O Banco Central Europeu (BCE) anunciou como urgente a regulamentação. O pedido de falência da FTX veio acelerar esta necessidade. A presidente do BCE, Christine Lagarde, defende que os criptoativos precisam de ser regulados a nível global, que precisa de existir um enquadramento e transparência.

Se no próximo ano a crise das criptomoedas se extinguir, começar se-á a falar de protocolos descentralizados DeFi e jogos em blockchain. Existem algumas especulações sobre este jogo que incluem o metaverso ou experiências imersivas do modelo move-to-earn, mas o mais provável é que este jogo ainda esteja numa primeira fase de desenvolvimento e que ainda não tenha sido inventado.

Conclusão

A quebra de 2022 do mercado das criptomoedas veio provar que a volatilidade da moeda digital é rea,l e é um risco que os investidores têm de ter em conta. E que apesar dos estudos apontarem para um mundo que daqui a 5 a 10 anos prefere a criptomoeda ao euro ou ao dólar, hoje isso ainda não é possível, porque a criptomoeda ainda não está regulamentada e ainda tem muito por onde crescer e aprender. Se tudo correr bem, 2023 será um ano positivo para a criptomoeda e falaremos das suas potencialidades no mundo das transações, nos jogos e no turismo. Até lá, ficamos cientes dos ensinamentos de 2022: de que a criptomoeda tem riscos, mas que apesar de tudo continua a ter um futuro entusiasmante por todas as potencialidades que apresenta.

Foto de Leeloo Thefirst: https://www.pexels.com/pt-br/foto/bitcoin-cripto-criptomoeda-computador-portatil-8358041/