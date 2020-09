PUMA fecha acordo inédito com o Palmeiras e patrocina 23 atletas do futebol feminino

A parceria com atletas de um mesmo clube, independente do seu desempenho individual, traduz o compromisso da marca com as mulheres e a intenção de escrever uma história junto ao Palmeiras feminino

A PUMA Brasil anuncia nesta terça (8) o patrocínio de 23 atletas do elenco feminino do Palmeiras, uma parceria inédita no mundo do futebol, que tem como objetivo apoiar atletas que buscam o justo reconhecimento como estrelas do esporte, além de construir novos momentos significativos para esse elenco de mulheres palestrinas. A proposta, que não é obrigatória, foi feita para todas as atletas do clube, independentemente da posição que jogam ou da performance apresentada, mostrando o compromisso da PUMA em apoiar o time como um todo. Por parte das jogadoras, a receptividade foi imediata e o senso coletivo falou mais alto já que 23 das 27 atletas aceitaram o acordo como forma de ajudar especialmente as jogadoras que possuem menos oportunidade de conquistar um patrocínio.

Futebol Feminino do Palmeiras

Para apresentar essas novas parcerias, a campanha da PUMA conta com a participação de todas as jogadoras patrocinadas, são elas: as goleiras Vivi, Karen e Jully; as defensoras Janaína, Samara, Stella e Thais; as laterais Isabella e Vitória; as meio-campistas Ary, Bia, Carla Nunes, Dóroty, Juliana Passari, Karla Alves, Maressa, Nicoly e Tefy; e as atacantes Bianca, Monica, Livyan, Lurdinha e Ottilia. As quatro atletas que não assinaram parceria, já possuem vínculo com outras marcas.

“Nosso Verde Não Se Apaga”

Após o lançamento de “Uma Camisa Com História”, que ressalta a pluralidade do Palmeiras, e “Nosso Verde Não Se Apaga”, celebrando a renovação, a PUMA Brasil se apoiou nessas mensagens e no consenso da necessidade em trabalhar e criar mais oportunidades para a modalidade, para apresentar o projeto envolvendo o elenco feminino palmeirense e, assim, buscar ouvir o que essas mulheres têm a dizer dentro do universo da marca . Além de utilizarem chuteiras e acessórios da PUMA em jogos e treinos, as atletas terão voz ativa na estratégia da marca, estando presentes em campanhas e posicionamentos, tanto no segmento de futebol, como em sportstyle, principalmente em relação aos discursos do universo de PUMA Women. Um exemplo prático é a recém lançada campanha de #PUMACali, tênis casual voltado ao público feminino, que celebra a diferença entre as mulheres e teve como uma das estrelas a jogadora Juliana Passari.

Fabio Kadow, diretor de marketing da PUMA Brasil

“Entendemos que através desse incentivo pioneiro no mundo a PUMA, em parceria com o Palmeiras, agregamos valor à modalidade no Brasil, abrindo diversas possibilidades para as atletas ao mesmo tempo que oferece condições para desenvolverem o trabalho. Há muitos anos que a marca patrocina grandes nomes do futebol feminino, mas com este projeto queremos também uma mudança maior, estrutural, para que tenhamos um futebol feminino cada vez mais forte”, disse Fabio Kadow, diretor de marketing da PUMA Brasil.

Palmeiras

O Palmeiras foi um dos primeiros grandes clubes a incentivar o futebol feminino brasileiro, criando sua primeira equipe em 1997. Atualmente, a equipe também conta com grandes nomes, atletas destaques de campeonatos e que fazem parte da Seleção brasileira.

Com a crescente parceria entre PUMA e Palmeiras, o desafio é construir uma “nova cara” ao time feminino do clube, conquistando uma nova torcida que agregue cada vez mais torcedores e torcedoras, traduzindo a atitude para crescer e vencer. “O Palmeiras só tem a agradecer por essa parceria inédita com a PUMA. O patrocínio vem para exaltar a modalidade, reconhecer o valor das meninas e agregar ainda mais valor ao nosso projeto de futebol feminino, que busca ser vencedor e referência, mas que também não mede esforços para oferecer a melhor estrutura para as jogadoras. É uma grande marca acreditando em um grande clube, por isso, temos certeza que esse é o início de uma parceria de sucesso”, celebra Alberto Simão, diretor executivo de Futebol Feminino do Palmeiras.

Todos os 23 contratos das atletas já estão válidos e as jogadoras estreiam suas respectivas parcerias no gramado amanhã (9), em partida contra o Minas Icesp, válida pelo Campeonato Brasileiro.

PUMA

A PUMA é uma das marcas líderes do mercado esportivo em design, desenvolvimento, comercialização e marketing de calçados, vestuário e acessórios que prezam pela inovação. Por mais de 65 anos, a PUMA estabeleceu uma história com os atletas mais rápidos do mundo. Em todos os seus produtos, a PUMA oferece performance e estilo em categorias como Futebol, Running e Training, Golf e Automobilismo. Essas iniciativas motivam colaborações com renomadas marcas e nomes que adicionam inovações em design para o mundo dos esportes. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e Dobotex. A empresa, com sede na cidade de Herzogenaurach, Alemanha, distribui produtos para mais de 120 países e emprega mais de 11 mil funcionários em todo mundo. Para mais informações, visite www.puma.com