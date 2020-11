BYD conclui o primeiro VLP 100% elétrico de São José

A BYD concluiu na última semana o primeiro VLP (Veículo Leve sob Pneus) articulado 100% elétrico do país, que irá circular na Linha Verde, corredor sustentável que vai interligar as regiões sul e leste – as mais populosas – bem como a região central, tornando o município mais dinâmico, compacto e inclusivo.

BYD

O contrato de fornecimento dos VLPs foi vencido pela BYD, que fará a entrega de 12 veículos em parceria com a empresa Marcopolo. Após a homologação do primeiro modelo, será iniciada a produção em escala dos veículos, que devem ser entregues até outubro de 2021.

O modelo possui 22 metros de comprimento, baterias de fosfato ferro lítio (LifePO4), com autonomia de até 250Km com uma carga completa e capacidade para 168 passageiros, além dos espaços para cadeirantes.

Entre os itens que fazem dos VLPs de São José inovadores está o BioSafe, sistema UV-C de desinfecção do ar instalado no ar-condicionado, acabamento com aditivos antimicrobianos nas poltronas, balaústres e pega-mãos. Este será o primeiro sistema urbano oferecendo essa biossegurança e tecnologias, exigidas pela atual Administração Municipal na incorporação do projeto.

Os VLPs de São José dos Campos serão criados para apresentar um novo DNA para veículos urbanos voltados a 100% propulsão elétrica, com zero emissão de gases nocivos, sendo mais econômicos, com menor custo de manutenção e ótimo desempenho. A Prefeitura está inovando com ações de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

VLP (Veículo Leve sob Pneus)

Os VLPs terão poltronas estofadas com apoio de cabeça com entradas USB, monitores instalados no teto, rádio e autofalantes, a iluminação externa terá faróis em full led, garantindo maior eficiência luminosa, além de toda a acessibilidade para cadeirantes.

As portas terão vão livre de 1,3m de abertura, nos conceitos widedoor e slidedoor, facilitando o embarque e desembarque de passageiros, além de um sistema antiesmagamento, que evita que elas fechem quando identificado qualquer movimento próximo.

A segurança também é um diferencial e os veículos terão quatro câmeras de monitoramento. Além disso, os tradicionais espelhos retrovisores serão substituídos por duas câmeras de alta definição, que cobrem um campo de visão maior e permitem que os motoristas vejam pontos cegos e tenham facilidade de manobra, aumentando a segurança no trânsito.

Entre os principais itens de série do chassi estão a coluna de direção regulável, ajoelhamento bilateral, regulagem de altura, sistema antichamas, tacógrafo digital, rodas de alumínio e suspensão pneumática integral.

Linha Verde

A Linha Verde, feita sob medida para atender aos modernos conceitos de planejamento urbano e em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, vai facilitar o acesso a serviços e estimular o desenvolvimento econômico ao longo de sua extensão.

O Consórcio Projeto Linha Verde, formado pelas empresas Compec Galasso e Geosonda, ficará responsável pelas obras da primeira fase do projeto, que terá início na Estrada do Imperador (região sul) até o Terminal Intermunicipal (região central).

O contrato tem valor de R$ 55,832 milhões, sendo R$ 30 milhões de aporte do governo estadual.

Na etapa posterior, o projeto ainda cria o Anel Viário Leste, uma nova via que permitirá a interligação de toda a cidade ao Parque Tecnológico, sem a necessidade de uso da Via Dutra.

Na ocasião, também foi assinado o contrato com a BYD do Brasil, no valor de R$ 34,732 milhões, para a aquisição dos 12 VLPs articulados que irão trafegar pela Linha Verde. Desse valor, R$ 9,2 milhões sairão da outorga do serviço de concessão do estacionamento rotativo, que será operado pela empresa espanhola Eysa a partir de setembro deste ano.