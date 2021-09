ORQUESTRA BRASILEIRA DE MÚSICA JAMAICANA SE APRESENTA NO SESI SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O SESI São José dos Campos recebe no dia 25 de setembro a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana que apresentará o seu mais recente lançamento, que brindou seus 10 anos e dá nome ao show: #Dez. A orquestra apresenta canções brasileiras repaginadas ao estilo das músicas jamaicanas de raiz (ska, rocksteady e early reggae).

Além das canções dos outros três discos do grupo, no repertório estão presentes músicas do novo trabalho como Severina XiqueXique, Whisky a Go Go, Cotidiano, Que Maravilha e Ogundê. O show conta com um novo figurino que ajuda a abrilhantar o espetáculo.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Ficha Técnica:

Bateria: Fabio Luchs | Composições e Trompete: Felippe Pipeta | Sax Tenor e Flauta Transversal: Fernando Bastos | Saxofone Alto e Barítono: Igor Thomaz | Baixo: Lincoln Bretha | Trompete: Otavio Nestares | Teclado: Pedro Cunha | Trombone: Ruben Marley | Guitarra e Vocal, Composições e Produção Musical: Sergio Soffiatti

SESI-SP Música

Criado em 2006, o projeto SESI-SP Música oferece ao público apresentações gratuitas de música erudita, popular, nacional e internacional, em todo o estado de São Paulo. A programação inclui variadas formações musicais, como duos, trios, quartetos, orquestras de câmara e grupos instrumentais. Entre os diversos gêneros contemplados estão blues, jazz, choro, rock, samba, reggae, hip-hop, soul e world music. O objetivo é promover o acesso do trabalhador da indústria e da comunidade às diferentes linguagens para a formação de público e difusão da cultura e da arte musical.

Local: SESI – São José dos Campos

Av. Cidade Jardim, 4389 – Bosque dos Eucaliptos

AVCB: 514058 – validade: 04/05/2024

Alvará: SPM2130841471 – validade: 30/05/2022

Data e horário: 25 de setembro, sábado às 20h

Capacidade: 175 lugares

Duração: 75 minutos

Classificação indicativa: Livre

Gênero: Popular

Informações: (12) 3919-2000

SESI São José dos Campos

Reservas antecipadas pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi). Os ingressos estarão disponíveis para reserva a partir das 21h do dia 19/09 (domingo), pelo sistema online de ingressos Meu SESI. Para acessá-lo, basta fazer o cadastro no site www.sesisp.org.br/meu-sesi e fazer sua reserva. Cada inscrito tem direito a até 2 reservas. Os ingressos serão em formato digital tipo QR Code e no dia do evento, basta apresentar o código para leitura digital.

Entrada gratuita. Ingressos limitados a 175 pessoas, respeitando os protocolos sanitários de segurança. As visitas reservadas pelo sistema Meu Sesi www.sesisp.org.br/eventos terão prioridade no atendimento.