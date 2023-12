Programas como Clube Agro Brasil trazem modelos das companhias aéreas para o agronegócio e ganham adesão de produtores em pouco tempo

Um levantamento divulgado este ano pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) mostra que os programas de relacionamento cresceram 56,7% em 2022. De acordo com a pesquisa, os programas de fidelidade arrecadaram R$ 9,5 bilhões em 2022 e a tendência é que o modelo de negócio continue se expandindo. Para se ter uma ideia, a interação de consumidores brasileiros com esses modelos foi 20% maior em 2022 do que em 2021.

É certo que a fidelização impulsiona o consumo em diversos setores da economia e no agronegócio não podia ser diferente. A Protec, canal de distribuição com 21 unidades e sede em Uberlândia, aderiu ao programa de relacionamento Clube Agro Brasil em 2021. Naquele ano, a distribuidora conseguiu mais de 500 clientes pontuando no Clube Agro principalmente ao adquirirem produtos Corteva. Conforme os benefícios do Clube se tornaram mais conhecidos entre os clientes, a Protec chegou a novembro de 2023 com mais de 2,8 mil produtores rurais pontuando no Clube, número 6 vezes maior do que o inicial.

“Além de trazer fidelização para o agronegócio, o Clube Agro é uma ferramenta de vendas muito importante. Acumular pontos e depois ter o benefício dos resgates em novos produtos agro é uma vantagem para qualquer produtor. Só este ano, o número de vouchers resgatados do Clube foi 7 vezes maior do que em 2022”, diz Leonardo Araújo, gerente de contas estratégicas da Corteva para a Protec.

Para Pedro Campos, que assumiu recentemente a posição de CEO do Clube Agro e que trabalhou por mais de 10 anos nos programas de fidelidade da Latam Linhas Aéreas, o cenário demonstra que o agronegócio também tem muito a ganhar com a fidelização.

“A fidelização é uma tendência do mercado como um todo. O cliente já entendeu que pode comprar com vantagens ao participar de programas desse tipo, por isso eles devem ganhar ainda mais espaço. No agronegócio o modelo ainda é uma novidade, mas entrega o benefício da fidelização para indústrias e canais de venda, além de capitalizar o produtor rural com os pontos e os vouchers de resgate”, diz Pedro Campos, CEO do Clube Agro Brasil e da Coaliza, empresa especializada em criar programas de fidelidade.

Durante todo o mês de novembro, o Clube Agro desenvolveu a campanha Black do Clube, trazendo a lógica da Black Friday do varejo tradicional para as marcas e os canais de venda do agronegócio. Produtores que compram produtos e serviços participantes do Clube durante o mês, recebem uma quantidade de pontos muito superior à oferta padrão, acelerando a rentabilidade no programa. A estratégia será continuada no Saldão, que vai de 1º a 15 de dezembro.

Clube de benefícios no agro

Com mais de 110 mil produtores em sua base de participantes, o Clube Agro Brasil também viu a busca e a interação com seu programa aumentar em 2023. Só no primeiro semestre deste ano, o acúmulo de pontos subiu 200% e o resgate de vouchers (benefícios, descontos e novos produtos) foi 500% maior em comparação aos números registrados no mesmo período de 2022. Outra tendência importante que acompanha o mercado de fidelização é a emissão de apólices de seguro do agronegócio. Nesse período, houve um aumento de 70% na contratação de seguros rurais por meio do Clube Agro Brasil. Produtores usam pontos acumulados no programa para resgatar o valor integral das apólices ou descontos.

“Esse aumento nos resgates mostra como o produtor rural está realmente aproveitando o programa, mas também como nossa estratégia de buscar marcas parceiras com produtos que façam parte da jornada do produtor está dando certo”, destaca Pedro Campos.

Um dos diferenciais do Clube Agro que têm atraído produtores e parceiros é o fato de ser um programa de coalizão, unindo marcas de diferentes segmentos do agro que oferecem pontos por seus produtos. Dessa forma, o produtor tem muito mais oportunidades de acumular pontos e mais opções de produtos que interessam ao seu negócio rural na hora de resgatar suas recompensas. A Cibra, fabricante de fertilizantes, tornou-se a mais nova marca parceira do Clube Agro em setembro, também oferecendo pontos no programa de relacionamento e ampliando o leque de insumos que dão os benefícios de acúmulo de pontos e resgate ao produtor.

O que fica evidente é que o cenário de fidelização do agro gera economia para os produtores rurais e estimula a venda nas empresas que fazem parte do portfólio de pontuação e resgate, ajudando o crescimento do setor que é referência para o Brasil e para o mundo.

Clube Agro Brasil

Criado em 2020, o Clube Agro Brasil é o primeiro programa de relacionamento multimarcas do agronegócio brasileiro, conectando indústria, canais de venda e produtores rurais. No Clube, o produtor rural acumula pontos, resgata cupons e os troca por descontos ou produtos agropecuários das marcas associadas. Ao todo, possui mais de 110 mil produtores cadastrados, além de mais de 120 canais associados e mais de 1.200 postos de troca. Saiba mais aqui.