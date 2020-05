Votorantim Cimentos apresenta Viter, nova marca da sua unidade de negócios de insumos agrícolas

A Votorantim Cimentos apresenta ao mercado Viter, nova marca da sua unidade de negócios de insumos agrícolas. A nova identidade reforça a estratégia da companhia de ampliar a sua atuação no agronegócio, aproximando-se ainda mais do produtor rural brasileiro. Trabalhando com o já consolidado Calcário Agrícola, a empresa vem investindo mais fortemente no mercado agro desde 2016. Atualmente, a Votorantim Cimentos é líder na comercialização de calcário agrícola no Brasil e a única empresa com presença nacional.

O plano da unidade de negócios Viter é aumentar o seu portfólio de soluções agrícolas e se firmar como o melhor parceiro do agricultor, seguindo com a oferta de produtos de qualidade e assistência técnica. Junto com a apresentação da nova marca, a empresa também anuncia o lançamento da nova linha Optmix, mix calcário e gesso que renova o potencial produtivo do solo até as camadas mais profundas, em uma única aplicação.

“Viter significa mais vida e vigor para a terra, pois acreditamos que o solo do nosso cliente pode mais. Nosso propósito é perpetuar o potencial máximo do solo do agricultor, garantindo a sustentabilidade da produção. O solo é a base da boa produtividade de uma lavoura e esse é o nosso foco”, afirma o gerente geral de Viter, Laercio Solla.

Viter: seu solo pode mais

Sem o cuidado constante com osolo, o potencial produtivo não acontece. Daí surgiu o propósito da Viter: despertar e perpetuar o potencial máximo do solo. Seus produtos têm origem garantida, corrigem a acidez do solo, promovem a liberação de nutrientes em profundidade, proporcionam maior aeração e favorecem o desenvolvimento das raízes. Viter também disponibiliza assistência técnica para análise e entendimento do solo, tanto na aplicação quanto na compreensão das tendências. Os produtos da nova marca atuam em todas as camadas do solo, com três linhas de corretivos e nutrientes:

• Optmix, partindo dos seus produtos principais é o lançamento de Viter, otimiza o potencial produtivo do solo em uma única aplicação com Cálcio, Magnésio e Enxofre, proporcionando praticidade e eficiência.

• Calcário Itaú é referência em alta pureza, eficiência e economia para renovar o potencial produtivo do solo.

• Cal fértil acelera a renovação do solo, com imediata disponibilidade de alto teor de Cálcio e Magnésio. Possui alto teor de nutrientes e pode ser aplicado no pré-plantio, pós-plantio e cobertura.

Todas as informações sobre Viter podem ser encontradas no novo site http://www.viteragro.com.br

Investimentos e presença nacional

A Votorantim Cimentos é líder na comercialização de calcário agrícola no Brasil e a única empresa com presença nacional. A produção de insumos agrícolas da companhia está distribuída em dez fábricas no Brasil. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a unidade de negócios Viter está presente nas cidades de Nobres (MT), Xambioá (TO) e Sobradinho (DF). A região Sudeste é abastecida pelas fábricas de Itapeva (SP), Salto de Pirapora (SP), Itaú de Minas (MG) e Paracatu (MG). Na região Sul, a unidade produtiva está em Rio Branco do Sul (PR).

No ano passado, a empresa anunciou um plano de investimentos de R﹩ 200 milhões para os próximos cinco anos, incluindo o desenvolvimento de novos produtos e o aumento da capacidade de produção, que subiu de 3,3 milhões de toneladas/ano em 2019 para as atuais 4,3 milhões de toneladas/ano de insumos agrícolas, comercializados com nossas marcas Calcário Itaú, Cal fértil e Gesso Itaú.

Em 2019, a Votorantim Cimentos concluiu a construção de uma nova linha de produção de calcário agrícola em Nobres (MT), ampliando a capacidade de produção de insumos agrícolas da unidade de 250 mil para 1 milhão de toneladas por ano. Com a ampliação, a unidade de Nobres (MT) tornou-se uma das maiores em produção de insumos agrícolas no Brasil, ao lado da unidade de Itaú de Minas (MG), que também possui capacidade de produção de 1 milhão de toneladas por ano. A fábrica de Nobres (MT) recebeu investimentos de R﹩ 42 milhões para a linha de calcário agrícola convencional. Adicionalmente, capacitamos a fábrica para produzir dois novos produtos: a linha Optmix e o calcário filler, que é o calcário de alta performance.

Para 2020, a capacidade produtiva terá um adicional superior a 1 milhão de toneladas: 600 mil toneladas de fertilizantes minerais mistos — 200 mil ton. em Nobres (MT), 200 mil ton. em Xambioá (TO) e 200 mil ton. em Itapeva (SP) — e 470 mil toneladas de calcário — 350 mil ton. em Itaú de Minas (MG) e 120 mil ton. em Xambioá (TO).

A área de insumos agrícolas tem grandes sinergias com a operação de cimentos, pois permite o melhor aproveitamento dos recursos minerais e infraestrutura, além do compartilhamento de distribuição logística.

A agricultura começa no solo

Os solos brasileiros, em especial o do bioma Cerrado, possuem pH (nível de acidez) excessivamente ácido, o que leva à diminuição na disponibilidade de nutrientes como fósforo, cálcio, magnésio e potássio que, dependendo do manejo e da adubação utilizados, podem atingir níveis de deficiência e toxidade às plantas.

O manejo correto do solo, por meio da calagem, também oferece ganho ambiental, grande preocupação da agricultura moderna, e inclui conceitos de conservação e sustentabilidade, de modo que os recursos naturais, notadamente o solo e a água, possam ser conservados para gerações futuras. O uso de calcário agrícola melhora as propriedades físicas do solo, proporcionando melhor aeração e circulação de água, favorecendo o desenvolvimento das raízes.

Gerente geral de Viter, Laercio Solla- Foto: Leonardo Rodrigues

Votorantim Cimentos

Fundada em 1933, a Votorantim Cimentos é, hoje, uma das maiores empresas globais do setor. O portfólio de materiais de construção vai além dos cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados. A companhia também atua nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento. São quase 12 mil empregados e uma receita líquida de R﹩ 13 bilhões em 2019. As unidades da Votorantim Cimentos estão estrategicamente próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e presente em dez países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e Uruguai. Se no passado a Votorantim Cimentos tinha orgulho de ter contribuído para o desenvolvimento e industrialização do país, hoje a empresa constrói o futuro com parcerias, diversidade, inovação e sustentabilidade, sempre focada em seu propósito: a vida é feita para durar. Mais informações em http://www.votorantimcimentos.com.br