Embraer assina contrato com a GrandView Aviation para o Phenom 300MED

A Embraer anunciou hoje a assinatura de um contrato com a GrandView Aviation para a conversão de um jato Phenom 300MED, solução de transporte aeromédico, por meio de um STC (Certificado de Tipo Suplementar). A aeronave será convertida no Centro de Serviços da Embraer em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, e operada pela empresa de fretamento de voos sob demanda GrandView Aviation.

“Originalmente, selecionamos o Phenom 300 como nossa plataforma de frota nacional devido à flexibilidade e elevada confiabilidade de utilização. O Phenom 300MED pode ser convertido de uma cabine de passageiros para uma de transporte aeromédico em questão de horas, permitindo máxima eficiência operacional”, disse Jassie Naor, COO da GrandView Aviation. “Já operamos diversas missões e o Phenom 300MED aumenta ainda mais nossa capacidade de atender uma ampla variedade de necessidades dos clientes.”

“Estamos muito satisfeitos em assinar este contrato com a GrandView, o cliente-lançador do Phenom 300MED”, disse Marsha Woelber, Diretora Global de Suporte ao Cliente de Aviação Executiva e Pós-Venda da Embraer Serviços & Suporte. “Temos certeza de que esta será a primeira de muitas conversões ao redor do mundo. Este contrato é um exemplo da capacidade da Embraer em adicionar valor ao nosso portfólio de produtos líderes de mercado.”

Aeromédico (MEDEVAC)

O Phenom 300MED é uma solução exclusiva de transporte aeromédico (MEDEVAC) para a série de jatos Phenom 300, o jato leve mais bem-sucedido do mundo, e está disponível por meio de um STC desenvolvido e certificado pela Embraer e a umlaut, utilizando equipamentos da Aerolite. A solução MEDEVAC, que também está disponível para aviões novos, é instalada exclusivamente pela altamente qualificada rede de Serviços e Suporte da Embraer, assegurando máxima qualidade, confiabilidade e experiência de serviço, diretamente do fabricante.

Como solução criada especificamente para transporte aeromédico, em colaboração com as empresas líderes na indústria aeromédica, o Phenom 300MED é projetado para fornecer o transporte aéreo ideal para aplicações civis e governamentais, sendo configurado de forma rápida e fácil visando atender às várias necessidades tanto dos prestadores de assistência médica quanto dos pacientes.

O Phenom 300MED é baseado no jato leve mais rápido e de maior alcance em produção e se beneficia da herança da plataforma de desempenho líder na categoria, baixos custos operacionais, alta flexibilidade de missão e aviônica de última geração. Com altitude de cabine de 6.600 pés, passageiros e tripulação desfrutam de mais oxigênio na cabine. Esse recurso equivale a uma experiência de voo mais saudável, essencial para a equipe médica e para o atendimento ao paciente.

Outro diferencial do Phenom 300MED é a integração do equipamento médico da Aerolite. A empresa é líder global em projeto, engenharia, produção e instalação de interiores de transporte aeromédico. Com mais de 500 interiores do tipo entregues, a empresa oferece a combinação ideal de equipamentos para a missão.

Os produtos da Embraer, incluindo a série Phenom 300, são reconhecidos pela elevada confiabilidade e utilização. Recentemente, a Embraer anunciou a entrega da 600ª aeronave da série Phenom 300, que entrou no mercado em dezembro de 2009. Desde então, a série acumula mais de 1,2 milhão de horas de voo e está em operação em mais de 35 países. De acordo com a previsão da publicação VREF sobre valor residual de aeronaves, a série Phenom 300 mantém o mais alto valor residual da indústria.

GrandView Aviation

A GrandView Aviation opera uma frota de jatos privados fretados Phenom 300 e helicópteros que dão apoio ao transporte VIP e médico nos Estados Unidos a partir das bases da empresa em Baltimore, Chicago, Atlanta, Austin, Phoenix, Boston, Denver e, em breve, Los Angeles. A operadora de aeronaves é certificada pela FAA Part 135 e possui classificação de segurança de elite Wyvern Wingman. Para mais informações sobre a GrandView Aviation, visite www.flygv.com

Phenom 300E

O Phenom 300E é o jato single-pilot mais rápido e de maior alcance, com uma velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menor do que seus concorrentes. A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada.

O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclinação e amplo movimento é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, uma ampla galley, opções de comunicação de voz e de dados e um sistema de entretenimento.

A cabine de comando permite operação single-pilot e oferece a opção avançada Prodigy Touch Flight Deck, baseada no aclamado conjunto de aviônicos Garmin 3000. O jato leve apresenta recursos encontrados em aeronaves maiores superiores, incluindo ponto único de reabastecimento, manutenção externa do toalete e uma elegante escada.