Wi-Fi Brasil vai instalar mais de mil pontos de internet banda larga gratuita

Sebrae e BB fecham parceria com Ministério das Comunicações para levar internet à mais de 1,2 mil cidades

O Sebrae e o Banco do Brasil formalizaram parceria com o Ministério das Comunicações para integrarem o Programa Wi-Fi Brasil, que irá levar mais de 1,2 mil pontos de internet banda larga para cidades com pouca ou nenhuma conexão no país. O Acordo de Cooperação foi assinado, na tarde desta terça-feira (14), com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente do Sebrae, Carlos Melles, o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade e a presidente da Fundação Banco do Brasil, Eveline Susin.

Presidente do Sebrae, Carlos Melles

Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, o Wi-Fi Brasil é um programa com potencial para impactar positivamente todas as cadeias produtivas dos municípios, inclusive os micro e pequenos negócios. “Esse programa traz esperança, desenvolvimento e crescimento embutido no pacote da conectividade. Nada hoje é mais inclusivo do que o acesso à internet. Quando falamos em levar conexão, estamos falando de mais independência e inovação para todos os moradores. São alunos, pais, empreendedores, comerciantes. Todos serão beneficiados com a agilidade que a internet oferece”, afirmou.

Ministro das Comunicações, Fábio Faria

O ministro Fábio Faria destacou que levar conexão para as cidades que ainda não possuem o recurso é uma das prioridades da pasta, pois significa levar inclusão digital e também social para regiões menos favorecidas. “Assim que assumimos esse governo, tínhamos mais de 48 milhões de pessoas sem internet no país. Temos trabalhado incansavelmente para reduzir esse problema social. O programa Wi-Fi Brasil já instalou mais de 14 mil pontos de internet, atendendo 10 mil escolas, 700 unidades de saúde e 400 aldeias indígenas. Agora, com a parceria do Sebrae e do Banco do Brasil, vamos chegar em pelo menos mais mil municípios. Estamos avançando na democratização de um serviço essencial”, observou.

Presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade

Fausto de Andrade, presidente do BB, falou sobre a experiência ao visitar as cidades que receberam os primeiros pontos de internet fruto da parceria. “O acesso à internet tem o poder de expandir as oportunidades das pessoas. Nós podemos experimentar a alegria da população, a alegria das crianças com a chegada do wi-fi. Ao falar com elas, eu senti que ao se conectarem com o mundo, aumentam as expectativas e os sonhos de vida”, lembrou.

Internet banda larga gratuita

Segundo Andrade, os mais de 1,2 mil pontos de internet instalados pelo BB e pelo Sebrae, irão levar além da inclusão digital, uma inclusão global. “Os principais objetivos dessa parceria é oferecer mais acesso ao conhecimento e às tecnologias, dar novas perspectivas profissionais e quebrar as distâncias geográficas através da conexão. Essa é a receita para fomentar o desenvolvimento”, disse.

Wi-Fi Brasil



O programa do governo federal está em andamento com atuação principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país, beneficiando mais de 8,5 milhões de pessoas. Já foram instalados mais de 14 mil pontos de internet, atendendo mais de 3 mil municípios brasileiros, com cobertura de internet banda larga de acesso gratuito à população, em locais como escolas públicas, centros de assistência social, unidades de saúde, aldeias, entre outros.