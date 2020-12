5 modelos de videogame para jogar com a família

Você gosta de passar um tempo se divertindo com a família enquanto joga, mas não sabe qual modelo de videogame comprar? Neste artigo, apresentamos os 5 mais badalados do momento!

Quem não gosta de passar um tempo de qualidade se divertindo com a família? O videogame pode proporcionar momentos de diversão e aprendizado. Com games que podem ser jogados pelos pequenos e pelos mais velhos, fica fácil vencer os obstáculos virtuais encontrados pela frente.

No mercado, existem diversos dispositivos eletrônicos de entretenimento, que podem variar de acordo com a necessidade de cada um. Além disso, há opções que cabem no bolso de quem deseja economizar no momento de adquirir um novo console. Afinal, a diversão fica melhor quando conseguimos poupar, não é mesmo?

Considerar um videogame como meio de entretenimento para a toda família não é uma surpresa, pois este mercado está crescendo a cada ano. Para se ter uma ideia, em 2020, é esperado que os valores adquiridos cheguem perto dos 20 bilhões de dólares, superando os números do ano passado, que chegaram a 13 bilhões de dólares.

O fato de precisarmos ficar cada vez mais em casa soma-se a isso. Dessa forma, o videogame aparece como a solução perfeita. Contudo, com tantos modelos disponíveis, fica difícil saber qual será perfeito para os momentos em grupo.

Pensando nisso, neste artigo, decidimos apresentar cinco modelos que você precisa considerar ao comprar um novo game. Se essa é a sua dúvida, você está no lugar correto! Basta seguir a leitura para conferir ainda mais.

1 – Xbox One X

O Xbox One X é considerado um dos videogames mais poderosos dentre as opções disponíveis no mercado. Não é para menos: o modelo possui um processador octa-core de 1.75GHz, além de 8GB de memória RAM DDR3.

Na prática, isso garante games fluidos e sem queda de frames. Um dos grandes potenciais é poder jogar em 4K, com texturas mais avançadas e realidade nas imagens.

2 – Xbox One S

O Xbox One S pode ser considerado um irmão menos potente do modelo anterior. Os processadores de ambos são bem parecidos — o que não interfere na queda de frames ou nos travamentos.

Ao contrário da versão X, ele não permite jogar em 4K: a resolução é Full HD. Apesar de ainda exibir boas cores e contrastes, isso pode ser um fator diferencial, principalmente, para quem gosta de jogar bem pertinho da tela. Por outro lado, ele possui um valor mais acessível.

3 – Nintendo Switch

O Nintendo Switch foi lançado em março de 2017, mas está longe de ser ultrapassado. Com um processador recente, ele é capaz de rodar jogos mais atuais, como é o caso do The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

O ponto positivo desse aparelho é a presença dos joysticks, os controles do Nintendo. É possível ter até 4 deles por console, sendo recarregáveis por uma doca, que também pode ser conectada à televisão para exibir as configurações.

4 – Playstation 4 Pro

Talvez, o console mais popular do mundo, a 4ª versão do Playstation também apresenta uma edição Pro, que traz melhorias em relação ao Playstation 4 convencional. O processador tem um poder computacional de 4,2 TFLOPS, o que permite jogos em 4K.

Outra novidade positiva é a remodelação do joystick, que sofreu críticas na versão regular. Aqui, ele está mais confortável e conta com botões melhores posicionados.

5 – Playstation 5

Esta é a grande novidade do momento! Lançado no final de 2020, o Playstation 5 traz novidades bem bacanas. O equipamento vem com 6 GB GDDR6, RAM de 256 bits, 448 GB/s.

Além disso, nas configurações, ele traz o Activities, que auxilia os jogadores, exibindo, por exemplo, quanto tempo falta para completar uma determinada missão.