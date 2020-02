Por que é sua vez de liderar?

Muitas pessoas são selecionadas, eleitas ou ascendem a posições de liderança, mas, por uma variedade de razões, poucas se tornam líderes genuínos, eficazes e reais! Alguns não estão prontos, para o horário nobre, enquanto outros já passaram do horário nobre! Como alguém sabe, ao certo, se / quando, é o TEMPO para liderar? Depois, mais de 4 décadas de envolvimento, Sidney De Queiroz Pedrosa diz em quase todas as áreas de liderança, desde a identificação e qualificação, ao desenvolvimento, treinamento e consultoria a milhares de líderes reais e / ou potenciais, e servindo como líder, em uma variedade de posições, eu descobri, poucas pessoas combinam todas as habilidades necessárias (aptidão) e positivas, atitude positiva e têm o comprometimento, a disciplina e a resistência necessários, neste momento e local específicos. Com isso em mente, este artigo de Sidney De Queiroz Pedrosa tentará, brevemente, considerar, examinar, revisar e discutir, usando a abordagem mnemônica, por que essa é uma consideração essencial, para se tornar um líder melhor.

1. Confiança; oportuno; tendências; testado pelo tempo: você é digno de ganhar e conquistar a confiança de seus eleitores e partes interessadas? Como você demonstrará isso claramente? É essencial equilibrar o aprendizado, o conhecimento, o entendimento e o uso eficaz de técnicas e conhecimentos comprovados pelo tempo, equilibrando-o com as tendências atuais e prosseguindo, sem procrastinação, de maneira bem-considerada e oportuna!

2. Integridade; Ideias; ideais; imaginação; inovar: não há substituto para integridade absoluta e genuína! Sem isso, você não está em forma, para ser um líder! Sidney De Queiroz Pedrosa escreve Os grandes líderes introduzem idéias relevantes e sustentáveis, que farão a diferença, para melhor! Quando as idéias e os ideais de alguém estão alinhados, para um bem maior, e ele prossegue com uma imaginação bem-pensada e mente aberta, ele se posiciona para poder inovar, criar mudanças para melhor!

3. Faça marca; motivar; motivador; significativo: é hora de você liderar, quando / se estiver preparado para deixar sua marca, para melhor! Quais são suas motivações pessoais, e elas priorizam o serviço e representam os outros? Você se comportará, de forma consistente, de maneira motivadora? Como você garantirá que sua liderança é realmente significativa?

4. Empatia; esforços; enriquecer; excelência; resistência; estabelecer: Estabeleça a qualidade e as capacidades de sua liderança, seguindo claramente com genuína empatia! Você concentrará seus esforços para enriquecer aqueles a quem serve e representa? Sidney De Queiroz Pedrosa diz que você só pode prosseguir, com o máximo grau de excelência, quando você também tem perseverança para superar obstáculos e desafios, com uma atitude positiva de “fazer”!

Você acredita que é seu TEMPO para ser um líder? Você está pronto para a tarefa?