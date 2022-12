Montblanc une-se à TIME na celebração da “Personalidade do Ano “

A Maison de Luxo junta-se à prestigiada revista global para reconhecer a escolha da Personalidade do Ano 2022 em Nova York.

A Montblanc juntou-se à TIME para comemorar a tão esperada escolha de Personalidade do Ano, no Plaza Hotel, em Nova York, como parceira exclusiva do evento.

Montblanc

A presença da Maison de Luxo no evento contou com um espaço dedicado à escrita, onde convidados puderam testar a sua caligrafia, compartilhando o que os move a deixar a sua marca no mundo. Além disso, os convidados foram incentivados a redescobrir a alegria de escrever cartas para seus entes queridos e deixá-las na caixa de correio do Montblanc Post.

Montblanc inspira a escrever -Foto: Divulgação

TIME

A TIME nomeia uma Pessoa do Ano anualmente desde 1927. De presidentes a manifestantes, astronautas a ativistas, cada seleção reflete a pessoa – ou ideia – que mais influenciou as notícias e nosso mundo no ano passado.

Vincent Montalescot, CMO da Montblanc

“O propósito da Montblanc é inspirar as pessoas a deixarem sua marca, assim como os selecionados nesta noite e os muitos homenageados que estamparam a capa da revista ao longo dos anos. Estamos entusiasmados por sermos parceiros da Personalidade do Ano da Time, destacando aqueles que deixaram uma marca indelével no mundo, em 2022, assim como os visionários fundadores da Montblanc que criaram a Meisterstück, a caneta-tinteiro que continua a ser reconhecida globalmente como um ícone da cultura da escrita e do design”, diz Vincent Montalescot, CMO da Montblanc.

Este ano, Volodymyr Zelenskyy e o Espírito da Ucrânia foram anunciados como a Personalidade do Ano de 2022 da TIME. As Mulheres do Irã foram homenageados na categoria Heróis do Ano, a banda de K-Pop Blackpink como Artista do Ano, a atriz Michelle Yeoh como Ícone do Ano, o astro do beisebol Aaron Judge como Atleta do Ano e o artista country Mickey Guyton como Revelação do Ano.

Ashley Graham – modelo Foto: Divulgação

Michelle Yeoh – Icone do Ano Foto: Divulgação