Pesquisa analisa escolarização de crianças com síndrome de Down e autismo no contexto da pandemia

Agência FAPESP * – O Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) convida voluntários para participar de pesquisa que analisa as percepções de familiares de crianças diagnosticadas com síndrome de Down ou autismo, matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental, em relação ao processo de escolarização no contexto da pandemia da COVID-19.

O trabalho é desenvolvido por Thereza Makibara Ribeiro, aluna de doutorado do PPGEEs, sob orientação de Márcia Duarte Galvani, docente do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar.

A pesquisa buscará descrever a opinião das famílias sobre os serviços oferecidos pelas escolas para as crianças no contexto da pandemia e identificar as necessidades de apoio das famílias para exercer o seu papel na escolarização.

A iniciativa também tem o objetivo de analisar a opinião das famílias sobre a forma do ensino disponibilizado no contexto da pandemia e se as expectativas dos familiares em relação ao retorno das atividades no contexto pós-pandemia foram ou não atendidas.

Síndrome de Down & Autismo

Para a realização do projeto, estão sendo convidados pais ou responsáveis de crianças entre 6 e 10 anos, com síndrome de Down ou autismo, matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 3º ano), para responderem a questionário on-line.

O questionário inclui perguntas relacionadas à caracterização do participante e da criança, processo de escolarização a distância e expectativas para o retorno das aulas presenciais no contexto pós-pandemia. Há cerca de 40 questões e o tempo estimado de preenchimento é de 10 minutos.

Com informações da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar.

Podem participar do estudo familiares que tenham crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao terceiro ano (imagem: Wikimedia Commons)

Agência FAPESP