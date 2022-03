Páscoa com “Festival das Trutas” no Restaurante Donna Pinha

Está aberta a temporada das trutas na Mantiqueira e o tradicional festival do restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal, já está a todo vapor; dia 1º de abril entra um novo prato assinado pela chef Bel de Paraty.

Saborear um delicioso prato à base de peixe, com direito a uma vista deslumbrante no clima das montanhas. Se deu “água na boca”, a dica é o “Festival das Trutas na Quaresma” do Restaurante Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal/SP. O evento segue até o domingo de Páscoa, dia 17 de abril.

A truta, peixe encontrado em águas frias e límpidas, é uma espécie típica da Serra da Mantiqueira. E das mãos da chef Anouk Migotto, no comando do Donna Pinha, saem receitas incríveis que agregam ingredientes regionais aos pratos. “A truta é sempre bastante procurada e nossa missão e deixá-las ainda mais saborosas, ressaltando os sabores e aromas da Serra”, afirma.

“Festival das Trutas na Quaresma”

A dica da chef fica por conta da tradicional moquequinha e da truta defumada com queijo pinhal. Mas tem ainda escondidinho, isca, casquinha e linguiça de truta. Imagine então acompanhados de uma caipirinha de “tomate de árvore”, outra deliciosa iguaria da região. “O Festival é uma boa oportunidade para comer bem e desfrutar da natureza deslumbrante de Santo Antônio”, ressalta.

COM AS CHEFS — Dando sequência ao projeto “Mantiqueira com as chefs”, a convidada do mês de abril, a partir do dia 1º, é a chef Maria Isabel Costa, a Bel do restaurante Refúgio em Paraty/RJ.

A receita “Cogumelos com Truta Provençal da Bel” segue no cardápio do Donna Pinha durante um mês e o valor arrecadado será revertido a entidades beneficentes da região. O prato custa R$ 89,80 por pessoa.

Receita da chef Bel: “Cogumelos com Truta Provençal da Bel”

“Mantiqueira com a Chefs”

O “Mantiqueira com a Chefs” foi lançado no início do ano em comemoração aos 20 anos de existência do Donna Pinha. Ao todo, o projeto vai contar com 12 convidadas. “O projeto está sendo um sucesso, uma troca de experiência incrível com estas chefes maravilhosas que trazem novos sabores para a nossa serra”, ressalta Anouk.

SOBRE A CHEF CONVIDADA — Sob o comanda da chef Bel e suas filhas, Isabela de Faria e Manoela de Faria, o restaurante Refúgio fica em frente ao mar em Paraty/RJ. Um lugar onde as pessoas se encontram para saborear frutos do mar e peixes frescos, tomar bons drinks e vinhos entre amigos ou para um jantar romântico.

Agora, durante todo o mês de abril, os clientes do Donna Pinha poderão saborear a “Truta Provençal da Bel”, um prato que une as boas energias da serra e do mar.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 10h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 19h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donna_pinha (Insta) ou Donna Pinha (Face).