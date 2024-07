Revelando SP em São José dos Campos reúne cerca de 100 mil pessoas 

O Revelando SP, maior festival de valorização da cultura tradicional paulista, realizou uma edição de sucesso na cidade de São José dos Campos (Parque Burle Marx – Parque da Cidade), reunindo um público estimado em 100 mil pessoas entre os dias 4 e 7 de julho. O evento contou com 117 expositores de 60 municípios representados, que levaram ao espaço destaques da gastronomia e do artesanato paulista.

Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o festival ofereceu uma celebração da cultura paulista e proporcionou aos visitantes uma imersão em tradições, artesanato, culinária e manifestações culturais de diversas regiões do estado, consolidando-se como um evento de destaque no calendário cultural de São Paulo.

“O Revelando é um palco para a herança cultural paulista. O evento fomenta a troca de experiências, a articulação entre comunidades, a extroversão dos saberes e fazeres e a criação de oportunidades de geração de renda para diversas famílias envolvidas em diferentes expressões culturais”, ressaltou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, ao todo, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado. Além de São José dos Campos, o festival já passou por Barretos, em maio, e Iguape, em junho. A próxima parada será Presidente Prudente, entre os dias 9 e 11 de agosto, e depois a Capital, de 12 a 15 de setembro.

Revelando SP

O Revelando SP, que já teve mais de 55 edições ao longo de quase três décadas, oferece ao público uma viagem pelas tradições do estado de São Paulo. O festival promove uma amostra de produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais, como moda de viola, expressões da cultura tropeira, catira, congada, música e dança de povos originários. São saberes passados de geração em geração e que representam a riqueza e diversidade cultural paulista. Além disso, o Revelando SP é palco para a apresentação de grandes nomes da música brasileira.

Associação Paulista dos Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.