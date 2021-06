Operação Inverno amplia atenção às pessoas em situação de rua

A Prefeitura de São José dos Campos intensificou o atendimento às pessoas em situação de rua para garantir acolhimento nos meses mais frios do ano. Além da ampliação no número de vagas dos abrigos, foram realizados também investimento nas equipes das rondas sociais que contam com 10 kombis que circulam diariamente por todas as regiões da cidade.

Operação Inverno

A Operação Inverno, liderada pelas equipes da ronda social, entre os meses de junho e agosto, acontece todos os dias da semana, 24h por dia. Durante a abordagem, as equipes das rondas sociais fazem o trabalho de convencimento da pessoa em situação de rua para que aceite o acolhimento. Somente os que aceitam são levados para os abrigos ou é oferecido recâmbio à cidade de origem.

O município conta com vagas para atender toda a demanda de moradores em situação de rua, entre os serviços oferecidos estão: abrigo, reinserção familiar e recâmbio à cidade de origem. Nesse caso, o benefício só é concedido após o contato e avaliação do município de destino.

A população também pode contribuir para melhoria de vida dessas pessoas acionando o serviço 153 e desestimulando a permanência delas nas condições de rua, evitando dar esmolas.

Ampliação

De 2017 até agora, a Prefeitura de São José dos Campos aumentou a capacidade de atendimento nos abrigos de 196 para 278 vagas contratadas em parcerias com entidades. Outras 45 vagas foram contratadas especificamente para a Operação Inverno, ampliando desta forma a capacidade de atendimento.

Abrigos

Atualmente, São José dos Campos conta com seis abrigos preparados para atender às pessoas em situação de rua, entre eles, três abrigos masculinos, Feminino e LGBT, Viva Famílias e Indivíduo e AVD (Atividade de Vida Diária), dedicado a pessoas que apresentem alguma dificuldade para as atividades cotidianas.

Pandemia

Durante a pandemia, a Secretaria de Apoio Social ao cidadão ampliou a atuação do serviço de abordagem social com orientações às pessoas em situação de rua sobre o contágio da covid-19, além dos locais que oferecem serviços de acolhimento à população em situação de rua e Centro POP.

Nesse período foi organizado ainda locais de acolhimento específico, com quartos individualizados para casos da população de rua que necessitam de isolamento por determinação médica.

A Prefeitura investiu na testagem para covid-19 em massa das pessoas em situação de rua e dos acolhidos. Todos os acolhidos nos abrigos estão tendo acesso à vacinação contra a covid-19, de acordo com calendário municipal da Secretaria de Saúde.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura oferta ainda máscaras e álcool em gel para pessoas em situação de rua nos espaços do Centro POP e Abrigos. Nos abrigos a alimentação foi substituída por marmitex para a entrega de comida individual e os espaços foram adaptados para garantir o distanciamento social.

A população de rua conta ainda com acesso ao Cadastro Único nos Cras, para inserção aos benefícios socioassistenciais e espaços de acesso à internet pública para fazer o cadastro no auxílio emergencial do Governo Federal.