O rastreamento dos correios não está funcionando, o que fazer?

Se você comprou algum produto pela internet ou enviou uma encomenda pelos correios, provavelmente quer acompanhar o status da entrega pelo site ou pelo aplicativo dos correios. Mas o que fazer se o rastreamento não está funcionando ou apresenta alguma inconsistência?

Neste artigo, vamos explicar as possíveis causas do problema e dar algumas dicas de como resolver ou contornar essa situação. Vamos lá!

Por que o rastreamento dos correios pode não funcionar?

Existem vários motivos que podem fazer com que o rastreamento dos correios não funcione corretamente. Alguns deles são:

O código de rastreamento está incorreto ou incompleto

Verifique se você digitou ou copiou o código corretamente, sem espaços ou caracteres especiais. O código deve ter 13 dígitos, sendo duas letras no início, nove números no meio e duas letras no final.

O código de rastreamento ainda não foi registrado no sistema dos correios

Isso pode acontecer se o remetente demorou para postar a encomenda ou se houve algum atraso na atualização dos dados. Nesse caso, aguarde algumas horas ou dias e tente novamente.

O código de rastreamento é de outro serviço de entrega

Se você comprou um produto de outro país ou de uma plataforma que usa outros transportadores, pode ser que o código de rastreamento não seja compatível com o sistema dos correios. Nesse caso, procure o site ou o aplicativo do serviço responsável pela entrega e use o código fornecido por eles.

O sistema dos correios está sobrecarregado ou em manutenção

Em alguns períodos de alta demanda ou de problemas técnicos, pode haver lentidão ou instabilidade no site ou no aplicativo dos correios. Nesse caso, tente acessar o rastreamento em outro horário ou por outro dispositivo.

O que fazer se o rastreamento dos correios não estiver funcionando?

Se você já verificou as possíveis causas acima e ainda assim não consegue rastrear a sua encomenda pelos correios, existem algumas alternativas que podem te ajudar. Veja algumas delas:

Use um site ou aplicativo de rastreamento alternativo

Existem vários sites e aplicativos que oferecem o serviço de rastreamento de encomendas usando o código dos correios ou de outros transportadores.

Entre em contato com o remetente ou com a loja

Se você comprou um produto pela internet ou recebeu uma encomenda de alguém, pode tentar entrar em contato com o remetente ou com a loja para solicitar mais informações sobre a entrega. Eles podem ter acesso a outros dados ou meios de rastreamento que você não tem.

Entre em contato com os correios

Se nenhuma das opções anteriores resolver, você pode tentar falar diretamente com os correios para esclarecer a situação da sua encomenda. Você pode ligar para o número 0800 725 0100, acessar o chat online ou enviar uma mensagem pelo Fale Conosco.

Conclusão

O rastreamento dos correios é uma ferramenta muito útil para acompanhar o status da entrega das suas encomendas. Mas se ele não estiver funcionando, não se desespere! Existem outras formas de saber onde está o seu pacote e quando ele vai chegar.

Lembre-se também de usar sempre o termo “correios rastreio” quando for pesquisar sobre esse assunto na internet. Assim, você vai encontrar mais informações relevantes e confiáveis.

Foto: https://www.pexels.com/pt-br/foto/foto-de-homem-tocando-sua-cabeca-3752834/