Quenianos vencem a 22ª Volta Internacional da Pampulha

No retorno da competição, atletas estrangeiros dominaram o masculino e o feminino na capital mineira.

Os atletas quenianos garantiram o topo do pódio da 22ª Volta Internacional da Pampulha. Na manhã deste domingo (12), no retorno da competição após o adiamento no ano passado em razão das proibições da pandemia, Bernard Chumba e Vivian Kiplagati foram os mais rápidos. Bernard completou o 18k com o tempo de 59min01seg, enquanto Vivian marcou 1h06min38seg. Os melhores brasileiros foram Robson de Lima, com o tempo de 59min49seg, e Larissa Quintão, com 1h10min08seg, ambos em segundo lugar. O evento reuniu 10.500 atletas, número limite estabelecido pela organização para a retomada.

Quenianos

Num domingo de tempo nublado na maior parte da manhã, a Volta Internacional da Pampulha coloriu mais uma vez o percurso em torno da Lagoa da Pampulha, tradicional ponto turístico da cidade. Desta vez, entretanto, seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela prefeitura de Belo Horizonte, com todas as pessoas envolvidas com o evento usando máscara, sem falar da largada em ondas.

Apesar de seu caráter participativo, justamente para celebrar a vida, atletas de Elite também participaram do evento. E na briga pelo primeiro lugar, os dois corredores africanos levaram vantagem e conseguiram vitórias com boa vantagem sobre os adversários.

Bernard Chumba (Quênia)

No masculino, Bernard era só alegria. Afinal, o vice-campeão da Maratona de Doha em 2017 conquistou sua segunda vitória no país. Recentemente, ele venceu a Maratona de João Pessoa e, na capital mineira, confirmou a boa fase. “Gostei muito da prova e foi ainda mais especial porque foi minha segunda vitória no Brasil. Espero poder voltar mais vezes aqui”, afirmou o vencedor.

Robson de Lima

Já o brasileiro Robson afirmou que realizou uma sonho com o vice. “Corri aqui quando era juvenil e sempre vi grandes nomes do mundo participando da prova. Agora estou aqui, e conquistando com o segundo lugar. Foi emocionante, porque depois de quase dois anos parado.Muito importante esse retorno. Agora é pensar na São Silvestre”, afirmou o atleta da cidade de Piquete (SP).

22ª Volta Internacional da Pampulha (Frederico Luis da Andrade Silva/Fotop)

Viviam Kiplagati(Quênia)

Viviam teve ainda mais tranquilidade para sua vitória, Ela, que também venceu a Maratona de João Pessoa, não deixou barato e venceu com uma vantagem de quase quatro minutos para a segunda colocada. A vencedora também destacou o percurso do evento. “Gostei bastante em razão da beleza. Consegui imprimir um bom ritmo no começo e depois precisei só controlar”, declarou Vivian após cruzar a linha de chegada.

Larissa, por sua vez, mostrou porque é um dos destaques no país. Vice-campeã da maratona de Porto Alegre (2013) e da Meia Maratona da Cidade de São Paulo (2018). Com o segundo lugar, ela se coloca entre os principais nomes do país para a 96ª São Silvestre, no dia 31 de dezembro.

Resultados da 22ª Volta Internacional da Pampulha

Masculino

1) Bernard Chumba (Quênia), 59min01seg

2) Robson de Lima (Brasil), 59min49seg

3) Savio de Paula Silva (Brasil), 1h00min35seg

4. Leonardo Santana (Brasil), 1h01min10seg

5) Antonio de Sousa Lima (Brasil), 1h02min00seg

Feminino

1) Viviam Kiplagati(Quênia), 1h06min38s

2) Larissa Quintão (Brasil), 1h10min08seg

3) Amanda de Oliveira (Brasil), 1h11min12seg

4) Jozeli de Castro (Brasil), 1h11min17seg

5) Alice Yuri Fonseca (Brasil), 1h25min56seg

Campeões da Volta da Pampulha

2021 – Bernard Chumba (QUE), 59min01seg/Vivian Kiplagati (QUE), 1h06min38seg

2019 – Ederson Vilela Pereira (BRA), 56min19s/Janet Masai (QUE), 1h05min10s

2018 – Nicolas Kosgei (QUE), 55min08seg/Sharon Arusho (QUE), 1h05min11seg

2017 – Giovani dos Santos (BRA), 54min55seg/Leah Jerotich (QUE), 1h02min42seg

2016 – Giovani dos Santos (BRA), 52min55seg/ Angelina Tsere/(TAN), 1h02min04seg

2015 – Giovani dos Santos (BRA), 52min32seg/Natalia Sulle (TZA), 1h03min55seg

2014 – Giovani dos Santos (BRA), 53min51seg/Joziane Cardoso (BRA), 1h02min42seg

2013 – Giovani dos Santos (BRA), 53min15seg/Maurine Kipchumba (QUE),1h01min27seg

2012 – Giovani dos Santos (BRA), 57min04s/Maurine Kipchumba (QUE), 1h07min08s

2011 – Barnabas Kiplagat(QUE), 53m09s /Nancy Kipron(QUE), 1h02m41seg

2010 – Barnabas Kiplagat(QUE), 54min08s/ Bornes Kitur(QUE), 1h05min12seg

2009 – Nicholas Koech(QUE), 52min48s/Paskalia Chepkorir (QUE), 1h00min39s (recorde)

2008 – Nicholas Koech (QUE), 53min05s/ Nancy Kipron (QUE), 1h02min23s

2007 – Franck Caldeira, 53min13s/ Nancy Kipron (QUE), 1h02min41s

2006 – Franck Caldeira, 53min52/Lucélia Peres, 1h02min14

2005 – Lawrence Kiprotich (QUE), 52min23s (recorde)/ Lucélia Peres, 1h00min57s

2004 – Lawrence Kiprotich (QUE), 53min53s/ Lucélia Peres, 1h03min14s

2003 – Franck Caldeira, 52min49s/ Salina Kosgei (QUE), 1h02min20s

2002 – Vanderlei Cordeiro, 53min10s/ Márcia Narloch, 1h02min28s

2001 – David Cheruyiot (QUE), 53min07s/ Zeferina Baldaia, 1h02min12s

2000 – David Cheruyiot (QUE), 53min13s/ Cleuza Maria Irineu, 1h01min48s

1999 – Vanderlei Cordeiro, 52min30s/ Cleuza Maria Irineu, 1h02min05s

