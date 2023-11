O que é financiamento e por que é um bom modelo de negócios?

O que é financiamento? Esta questão atravessa o universo empresarial e pessoal de inúmeras maneiras, sendo a chave que desbloqueia oportunidades e viabiliza sonhos. No mundo dos negócios, o financiamento é quem sustenta desde a compra de bens até a expansão de operações, permitindo que tanto indivíduos quanto corporações superem as barreiras financeiras entre eles e seus objetivos.

Os diferentes tipos de créditos financeiros podem ser concedidos através de várias modalidades – como cartões de crédito, empréstimos pessoais ou financiamento imobiliário. Mas, antes de adentrarmos nas especificidades de cada um, é fundamental compreender: como funciona este sistema que é tão vital para a economia?

O que é financiamento?

O financiamento é um arranjo financeiro onde uma entidade, geralmente uma instituição financeira ou comércio, disponibiliza capital (crédito) para outra parte. Este capital é destinado à compra de bens, ao investimento em projetos ou ao atendimento de necessidades específicas.

O acordo é selado com a promessa de que o valor será devolvido, com juros, em um período acordado, o que representa a compensação pelo risco e pelo tempo que o credor disponibiliza seus recursos.

Modalidades de financiamento

Financiamento imobiliário. Esta modalidade é uma das mais tradicionais e importantes no mercado financeiro. Permite a aquisição de imóveis, com prazos que podem se estender por décadas, e é fundamental para o desenvolvimento do setor habitacional.

Esta modalidade é uma das mais tradicionais e importantes no mercado financeiro. Permite a aquisição de imóveis, com prazos que podem se estender por décadas, e é fundamental para o desenvolvimento do setor habitacional. Crédito pessoal. Versátil, o crédito pessoal é utilizado para atender a uma gama variada de necessidades, desde emergências financeiras até a realização de projetos pessoais, como viagens ou eventos importantes.

Versátil, o crédito pessoal é utilizado para atender a uma gama variada de necessidades, desde emergências financeiras até a realização de projetos pessoais, como viagens ou eventos importantes. Cartões de crédito. Os cartões de crédito são uma forma extremamente popular de financiamento de curto prazo. Eles permitem aos usuários realizar compras ou retirar dinheiro até um certo limite de crédito, com a obrigação de pagar o saldo utilizado, geralmente mensalmente. Também oferecem a flexibilidade de pagar um valor mínimo, acumulando o restante com juros para o próximo período de faturamento.

Os cartões de crédito são uma forma extremamente popular de financiamento de curto prazo. Eles permitem aos usuários realizar compras ou retirar dinheiro até um certo limite de crédito, com a obrigação de pagar o saldo utilizado, geralmente mensalmente. Também oferecem a flexibilidade de pagar um valor mínimo, acumulando o restante com juros para o próximo período de faturamento. Crédito consignado. Com taxas de juros geralmente mais baixas, o crédito consignado tem suas parcelas descontadas diretamente do salário ou benefício, o que reduz o risco de inadimplência e torna esta opção atrativa para ambas as partes.

Com taxas de juros geralmente mais baixas, o crédito consignado tem suas parcelas descontadas diretamente do salário ou benefício, o que reduz o risco de inadimplência e torna esta opção atrativa para ambas as partes. Leasing. O leasing é uma alternativa interessante para quem precisa utilizar um bem, como um veículo ou equipamento, sem necessariamente possuir a intenção ou a capacidade de adquiri-lo imediatamente.

O leasing é uma alternativa interessante para quem precisa utilizar um bem, como um veículo ou equipamento, sem necessariamente possuir a intenção ou a capacidade de adquiri-lo imediatamente. Buy Now Pay Later (BNPL). Representa a evolução do mercado de crédito ao oferecer uma solução prática e muitas vezes isenta de juros, que permite ao consumidor espaçar pagamentos de compras sem comprometer seu orçamento.

Foto:Freepik

A viabilidade do financiamento como modelo de negócios

O financiamento não é apenas uma ferramenta de gestão de capital, mas um modelo de negócios robusto que oferece muitas vantagens tanto para quem fornece quanto para quem utiliza esses recursos. Vamos explorar em detalhes por que o financiamento é considerado um modelo de negócios tão viável e atraente.

Diversificação de receitas

Instituições financeiras que disponibilizam opções de financiamento têm um leque de possibilidades para diversificar suas fontes de renda. Os juros provenientes dos financiamentos representam uma receita recorrente e previsível, que contribui para a estabilidade financeira da instituição.

Além disso, ao oferecer empréstimos ou diferentes tipos de financiamento, essas instituições podem atender a uma clientela mais ampla e variada, mitigando riscos associados à concentração em um único produto ou serviço.

Acessibilidade e conveniência

A era digital trouxe consigo uma revolução na maneira como o crédito é acessado e gerenciado. Fintechs e bancos digitais, utilizando plataformas online e aplicativos móveis, tornaram o processo de solicitação de financiamento mais rápido, transparente e conveniente.

Isso significa que os consumidores podem solicitar crédito a qualquer hora e de qualquer lugar, aumentando a penetração de mercado desses serviços financeiros. Para as instituições, isso se traduz em uma redução de custos operacionais e uma maior eficiência na gestão de crédito.

Personalização de produtos

A personalização é uma tendência dominante em muitos setores, e o financiamento não é exceção. Com a entrada em cena do open banking, as instituições financeiras têm acesso a uma quantidade sem precedentes de dados, que podem ser utilizados para personalizar ofertas de crédito.

Isso permite que elas desenvolvam produtos que atendam às necessidades específicas de diferentes segmentos de clientes, aumentando a satisfação do cliente e, por sua vez, a fidelidade à marca.

Embedded finance

O conceito de embedded finance — a integração de serviços financeiros em plataformas de empresas não financeiras — está transformando o setor. Empresas de tecnologia, varejo e dos mais variados serviços podem agora oferecer financiamento como parte de seu portfólio, criando uma experiência de usuário mais holística.

Isso não só gera novas fontes de receita para essas empresas, mas também aumenta a conveniência para os usuários, que podem acessar serviços financeiros no ponto de venda ou dentro de um aplicativo que já utilizam regularmente.

Fidelização e retenção de clientes

Ao oferecer financiamento, as empresas não só atraem novos clientes, mas também aumentam a retenção dos atuais. Quando um cliente opta por financiar uma compra, ele estabelece um relacionamento de longo prazo com a instituição financeira. Isso cria muitas oportunidades para a instituição oferecer outros produtos e serviços ao longo do tempo, aumentando o valor vitalício do cliente.

Contribuição para o desenvolvimento econômico

O financiamento desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico. Ao fornecer capital necessário para a compra de bens e investimentos em projetos, o financiamento estimula a atividade econômica. Isso não apenas beneficia as empresas que recebem o financiamento, mas também tem um efeito multiplicador na economia como um todo, promovendo o crescimento e a criação de empregos.

Foto:Freepik

Compreender o que é financiamento é essencial para várias estratégias econômicas, seja para expansão empresarial ou realização de objetivos pessoais. O financiamento é um mecanismo que não só facilita a aquisição de bens e serviços, mas também estimula o crescimento econômico e a inovação, desempenhando um papel vital na dinâmica do mercado.