DMCard, de São José dos Campos, lança Coleção Contaí, com livros infantis gratuitos sobre educação financeira

Projeto, desenvolvido em parceria com a 2112Lab, reúne seis e-books dirigidos ao público infantojuvenil; primeira obra, “Di.Ca, Diário do Cauã – O Concurso” já está no ar

Promover uma relação saudável das crianças com o dinheiro. Esse é o principal objetivo da Coleção Contaí, projeto lançado pela DMCard, instituição financeira com sede em São José dos Campos (SP). A ação, voltada para o público infantojuvenil, reúne seis e-books gratuitos. O primeiro deles, “Di.Ca, Diário do Cauã – Parte 1: O Concurso” já está disponível para download no site www.colecaocontai.com.br.

O projeto, em parceria com a gestora de projetos em comunicação 2112Lab, foi todo produzido por profissionais do Vale do Paraíba. Os títulos foram escritos por Stefânia Andrade e ilustrados por Ana Baccaro.

Educação financeira

“A educação financeira desde cedo faz toda a diferença para que no futuro, já líderes de família, estas pessoas adotem o orçamento familiar e uma relação com o dinheiro mais saudável, tendo uma melhor qualidade de vida. Um maior controle sobre seus hábitos de consumo permite planejamentos para a realização de sonhos da vida adulta como, por exemplo, a compra de uma casa própria, a chegada dos filhos, uma viagem, etc. E aprender isso na infância pode ser muito divertido, com a busca pela realização de pequenos sonhos como os de Cauã”, explica Sandra Castello, Diretora de Marketing e Pessoas da DMCard.

A executiva ainda destaca que os indivíduos são fundamentais em qualquer decisão da DMCard. “Nós somos uma empresa que tem sempre o foco nas pessoas em primeiro lugar, sejam nossos clientes, colaboradores ou a comunidade em que estamos inseridos”.

Diário do Cauã



Protagonista da história, Cauã narra ao longo da coleção o seu desejo por um celular de última geração e todo o percurso que fará para conquistar o seu objetivo – a começar com a participação em um concurso municipal sobre Educação Financeira.

Entre os temas abordados nas obras estão consumo, minimalismo, mesada, doação e empreendedorismo.

“O Cauã nasce da minha experiência com os alunos em sala de aula. Ele é uma mistura de vários deles: engraçado, agitado, desenhista, determinado, sonhador… E essa coleção levará às crianças o tema da educação financeira de forma leve e descontraída por meio do DI.Ca, o Diário do Cauã”, conta Stefânia Andrade.

Coleção Contaí

A Coleção Contaí retrata a “cara” de uma família tipicamente brasileira por suas características de esforço, batalha e alegria. “É uma família do Brasil, animada e unida, assim é muito bom criar um rosto para personagens com essas características”, disse Ana Baccaro.

Apesar do livro ser voltado principalmente para crianças de 8 a 11 anos, ele pode ser lido por todos que se interessem pelo assunto. “Nosso objetivo é que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas – crianças, pais e mestres e permita que aqueles que serão adultos amanhã, saibam lidar melhor com o dinheiro, façam boas escolhas, sobretudo, de forma consciente”, afirma Bruno Pimenta, diretor executivo da 2112Lab.

DMCard

