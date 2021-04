Novas embalagens da Positivo se transformam em suportes para notebooks

Com uma atitude simples e criativa, a Positivo acaba de dar nova utilidade às caixas de seus notebooks e ainda diminuir o impacto ambiental causado pelo descarte do material. A partir de agora, todas as embalagens dos laptops da maior fabricante brasileira de computadores podem ser transformadas em um prático suporte para a máquina.

Notebooks

“Com a pandemia, as pessoas se viram obrigadas a trabalhar de suas casas, onde nem sempre têm o conforto ideal para passar horas sentadas em frente ao computador. Além de ajudar na produtividade, pensamos em uma solução que tivesse um lado sustentável já que, ao darmos um novo uso à embalagem do produto, ela não precisará ser descartada no meio ambiente”, comenta Cinthya Ermoso, Gerente de Produtos da Positivo.

As embalagens vêm com instruções detalhadas sobre como montar o suporte.

Positivo Tecnologia

A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira que desenvolve, fabrica e comercializa computadores, celulares, acessórios, soluções de tecnologia educacional, servidores, além de dispositivos para casas e escritórios inteligentes. Faz parte do Grupo Positivo, conglomerado de empresas com atuação nos segmentos educacional, editorial e gráfico. Foi fundada em maio de 1989. Possui sede administrativa em Curitiba (PR), quatro fábricas no Brasil, além de presença na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. O portfólio de marcas próprias e representadas é composto por Positivo, Positivo Casa Inteligente, Positivo Servers & Solutions, Positivo BGH, VAIO, Anker, Quantum e 2A.M.. Para informações adicionais, acesse Positivo Tecnologia .