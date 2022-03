“NO RITMO DO CORAÇÃO” SE CONSAGRA COMO O GRANDE FILME DA TEMPORADA NO OSCAR® 2022

Diamond Films reforça seu expertise em títulos memoráveis com carreiras de sucesso em premiações e festivais

Na noite de ontem, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revelou os ganhadores do Oscar® 2022, e a Diamond Films comemora os 03 prêmios conquistados pelo filme NO RITMO DO CORAÇÃO, com destaque para o prêmio de Melhor Filme.

Oscar® 2022

Esse é mais um ano de conquistas para a Diamond Films. Gabriel Gurman, co-diretor geral da distribuidora comenta: “Nós somos referência no mercado independente por levarmos aos cinemas histórias diversas e que tratam de temas universais e de interesse da sociedade. Anualmente, participamos dos principais festivais internacionais de cinema focando em trazer às nossas telas o que há de melhor na cinematografia mundial e o resultado é um lineup que abraça todos os gêneros, para todos os gostos, que já conquistou mais de 60 indicações ao Oscar e que novamente conquista o prêmio de Melhor Filme”.

NO RITMO DO CORAÇÃO

NO RITMO DO CORAÇÃO, lançado nos cinemas pela Diamond Films em setembro de 2021 e atualmente disponível no streaming, além do prêmio mais importante da noite, levou também a melhor na disputa das categorias: Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante (Troy Kotsur). Kotsur entra também para a história como o primeiro ator surdo a ganhar a estatueta.

Diamond Films

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica. Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha. No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como ‘Os Oito Odiados’; ‘Lion – Uma Jornada para Casa’, ‘Moonlight – Sob a Luz do Luar’, ‘Green Book – O Guia’, ‘Destruição Final – O Último Refúgio’, ‘Moonfall – Ameaça Lunar’, ‘No Ritmo do Coração’ e ‘Spencer’.