CASACOR lança campanha 2022

Evento comemora 35 anos e destaca o tema “Infinito particular” nas peças que serão veiculadas para divulgar a mostra em suas 17 praças

No ano em que completa 35 anos, aCASACOR, a mais completa mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas, lança sua campanha institucional apresentando o tema da edição 2022, “Infinito Particular”. Fazendo referência às casas biográficas que vão além dos estilos, as peças criadas pela Casa Darwin traduzem a enorme pesquisa de tendências globais realizada pela curadoria da marca, orientada pelos novos comportamentos humanos e necessidades surgidas nos últimos dois anos devido à pandemia.

Nesse contexto, a arte foi o ponto de partida escolhido pela agência, não só por fazer parte do DNA de CASACOR, mas também por sua capacidade de despertar emoções. Segundo Rodrigo Leão, fundador da Casa Darwin e diretor de criação da campanha, “o grande desafio foi materializar esse definitivo fim das fronteiras da casa, que pela tecnologia e forçada pelas circunstâncias, deixou entrar o mundo do trabalho e da escola, das atividades de lazer e da busca pelo bem-estar e espiritualidade. E esse conjunto de interesses, particular de cada família ou de cada indivíduo, transformou a casa em um lugar mais biográfico, repleto de histórias de quem a habita”.

E foi nessa nova casa, aberta para o mundo sem contornos definidos, que veio a inspiração para linguagem da nova campanha: “Buscamos referências entre artistas como Cornelia Konrads, Massimo Uberti e Ron Gilad, e ainda no trabalho do arquiteto Sou Fujimoto, que parece testar em suas construções transparentes e minimalistas os limites da permeabilidade dos espaços”, revela Leão.

Além das referências no mundo da arte, os criativos da agência buscaram elementos biográficos nos arquivos de 35 anos da mostra. “Foi nesse mergulho que encontramos imagens que fizeram esta história de infinita beleza ser tão particular. Chegamos, depois de larga pesquisa, às cinco fotografias de edições passadas que foram transformadas em esculturas minimalistas. Elas farão parte da campanha offline e online do evento em São Paulo”, complementa Leão.

Começando sua veiculação com anúncios, banners e mídia exterior, as peças criadas pela agência trazem os elementos gráficos das esculturas minimalistas reforçando o conceito dessa nova casa que será apresentada em CASACOR 2022. “Múltipla, plural, diversa, a casa está no centro das profundas transformações destes tempos extraordinários. Torna-se híbrida, flexível, permeável aos infinitos e novos jeitos de morar. Rompe a impessoalidade tecnológica. Se traduz em um santuário do autocuidado, do bem-estar físico. Promove o equilíbrio emocional e espiritual. Ela é agora um espaço biográfico, indiferente à imposição dos estilos. A casa segue o movimento e expande-se em um universo singular, intransferível”, define Livia Pedreira, presidente do Conselho Curador da CASACOR.

CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior experiência do viver das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 35ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

