Ingram Micro Brasil, IBM e Genesys juntam-se para oferecer uma solução integrada de serviço ao cliente

A Ingram Micro Brasil acaba de anunciar que vai distribuir uma solução que pode transformar a relação de varejo com os seus clientes digitais, como resultado da integração dos esforços do distribuidor, IBM e Genesys — para Inteligência Artificial e Contact Center as a Service, respectivamente. É um ecossistema de inovação baseado em resultados, fruto da combinação das tecnologias Genesys Cloud, para o atendimento digital “omnichannel” a clientes, com IBM Watson Assistant, para a criação de estratégias de serviço ao cliente usando Inteligência Artificial.

“Estamos muito entusiasmados por oferecer uma solução tão integrada e única aos nossos parceiros e clientes”, disse Roberto Gero, diretor de Advanced Computing da Ingram Micro. Segundo ele, o ecossistema é uma base sólida e fundamental para as empresas que operam no varejo brasileiro alcançarem o sucesso das métricas de Customer Experience, como NPS (Net Promoter Score), CES (Customer Effort Score) e CSAT (Customer Satisfaction).

De acordo com Marcela Vairo, Diretora de Dados, AI Apps e Automação da IBM Brasil, a inteligência artificial tem um imenso potencial para transformar o atendimento ao cliente, desde a praticidade do autosserviço até a personalização das relações entre clientes e empresas. “Combinando a IA conversacional com Machine Learning, capacidades de speech-to-text e integração com uma plataforma omnichannel e CRM, podemos ajudar as empresas a melhorar a resolução logo no primeiro contato, e também permitir que as pessoas se concentrem em empregos de maior valor. Isto reduz os custos, melhora a experiência do cliente e aumenta a sua satisfação” disse a executiva.

Existe uma oportunidade crescente para as empresas que operam no setor de varejo no Brasil de utilizarem dados e IA para transformar a experiência do cliente. A integração de soluções complementares de atendimento ao cliente da Ingram Micro, IBM e Genesys com casos de utilização bem definidos ajuda os clientes a construírem em escala e a melhorarem o envolvimento do cliente e os resultados da experiência.

Rodrigo Marcondes, Country Manager da Genesys, acrescenta: “A pandemia impulsionou a inserção de novos compradores no ambiente digital e aumentou a relevância de uma estratégia bem estruturada, mas a verdade é que há décadas que as empresas querem estar disponíveis a todo o momento e a qualquer hora, tanto para atividades de vendas como de pós-venda, o que inclui relacionamento e apoio ao cliente. Contudo, os custos da prestação de serviços desta natureza têm sido sempre muito elevados. Felizmente, com o advento e melhoria das plataformas de AI e do serviço Omnichannel Cloud, para além da disseminação de aplicações como WhatsApp, ter uma conversa autônoma tornou-se tecnológica e economicamente viável, como é o caso do ecossistema que integra as tecnologias Genesys Cloud com IBM Watson”.

Sobre a Ingram Micro Inc.: A Ingram Micro é a maior distribuidora mundial de tecnologia e líder global na cadeia de fornecimento de TI, serviços móveis, soluções de nuvem, automação e logística. Para além de soluções e serviços de distribuição de produtos, oferece apoio ao desenvolvimento do seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos logísticos e de mobilidade, apoio técnico profissional e soluções financeiras, atuando como um elo vital na cadeia de valor da tecnologia. No Brasil desde 1997, a Ingram Micro tem produtos e soluções de mais de 80 fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva nos modelos VAD, VOD, mobilidade, automação e cloud. Nos últimos anos, a Ingram Micro criou um ritmo rápido de mudança no Brasil, com a expansão do seu portfólio em vários mercados verticais, assim como grandes dados e análises avançadas, segurança, nuvem, experiência do cliente, IoT, estrutura convergente e soluções de mobilidade.

Com escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e fornecedores locais em Curitiba, Joinville, Belo Horizonte, Recife, Salvador e interior de São Paulo, a Ingram Micro apoia as necessidades de toda a cadeia de distribuição, assegurando a realização dos objetivos empresariais dos seus parceiros e clientes, dentro das melhores práticas de mercado, servindo setores como o transporte, agronegócios, educação, recursos naturais, saúde, serviços financeiros, retalho e área pública, entre outros. Para mais informações, visite o website da Ingram Micro ou ligue (11) 2078.4200.