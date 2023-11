Mileto, startup de mobilidade elétrica  inaugura no Vale Sul Shopping

A Mileto, startup de mobilidade elétrica fundada em 2022, abre sua segunda loja, desta vez em São José dos Campos – SP, no Vale Sul Shopping. A abertura marca a entrada da empresa no mercado de motos e triciclos elétricos em uma das principais cidades do interior paulista.

Em um coquetel intimista , a empresa recebeu cerca de 60 convidados que estiveram presentes neste evento , entre empresários , imprensa e formadores de opinião, na noite de 22 de novembro de 2023 . A loja funcionará das 10 ás 18:30 de segunda à sábado

Mileto

Foto : Francine Farfan

