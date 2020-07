Microsoft | Prefeitura cria funções em aplicativo para auxiliar no combate à pandemia

Com o objetivo de oferecer informações e suporte à população durante a atual pandemia, a Prefeitura de Jundiaí (SP) criou diversas funções dentro de seu aplicativo voltado para os cidadãos, desenvolvido pela Companhia de Informática de Jundiaí (CIJUN) com tecnologia de nuvem da Microsoft. Dentre elas, a visualização diária do informe epidemiológico, mapeamento de bairros com maiores incidências de casos, oferecimento de suporte emocional, além de denúncias de locais com aglomeração de pessoas e de preços abusivos em produtos.

Prefeitura de Jundiaí (SP)

De acordo com a Prefeitura, estas funções disponíveis na seção ‘Coronavírus’ atuam pelo sistema de gestão por inteligência da CIJUN que se baseia no uso de Azure, nuvem da Microsoft, para concentrar as informações e as transformar em mapas de análise. “Garantir o mapeamento do cenário epidemiológico, de forma diária, podendo cruzar as informações com dados sobre isolamento, por exemplo, garante à administração a tomada de decisões precisa e medidas específicas para o combate à doença”, detalha o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado.

A seção que dá acesso a todas as funções relacionadas ao enfrentamento da doença é uma das 15 existentes no aplicativo, que totaliza 132 funcionalidades. “Estamos nos concentrando no que as pessoas precisam nesses tempos de rápida mudança e como podemos atender às suas necessidades usando tecnologias emergentes, dados e mudanças na cultura, nas práticas e nos processos do governo. Temos que atender bem nosso cidadão”, salienta o presidente da Companhia, Amauri Marquezi.

“Prefeitura de Jundiaí”

O app “Prefeitura de Jundiaí” possui ainda informações e serviços como solicitação de vagas em creches, agendamento de consultas médicas, consulta de vagas de emprego, etc. Criado com base em Azure, a plataforma de nuvem da Microsoft, o app consegue ter mais escalabilidade, ou seja, tem a capacidade de lidar com picos de acesso sem apresentar lentidão, além de oferecer maior segurança, uma vez que a solução está em acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A tecnologia foi elaborada nas plataformas de desenvolvimento da Microsoft, tais como .NET e o Xamarin, e o app já ultrapassa mais de 61.577 de acessos, disponível para Android e IOS.

De acordo com Priscyla Laham, vice-presidente de canais e vendas para PMEs da Microsoft, o uso de um aplicativo que provê interação direta entre a população e os órgãos da Prefeitura de Jundiaí é um exemplo de como a tecnologia pode aprimorar e otimizar serviços ao cidadão. “A tecnologia é um dos principais motores para a inovação e as esferas governamentais estão enxergando o potencial transformador dela para beneficiar a população com mais eficiência, transparência e segurança na entrega de seus serviços. Consequentemente, o relacionamento entre eles também melhora exponencialmente”, conclui.

CIJUN

A CIJUN é especializada em tecnologias inovadoras para o desenvolvimento e integração de soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Atende empresas dos setores público e privado. A Companhia, que tem quase 30 anos no mercado, desenvolve soluções de sustentação, sistemas de gestão, de relacionamento com clientes e conectividade, treinamentos e consultorias prestadas por especialistas. Utiliza metodologias adequadas, infraestrutura robusta e conta ainda um importante ativo, os colaboradores – os grandes responsáveis pelas transformações digitais desejadas. Adota as melhores práticas no desenvolvimento de sistemas e gestão de projetos, garantindo qualidade, agilidade na entrega e valor agregado às soluções.

Microsoft

A Microsoft habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 31 anos e é uma das 120 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Em 2019, a empresa investiu mais de R$ 48,3 milhões, levando tecnologia gratuitamente ou com baixo custo, para 2.038 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais. Entre 2011 e 2019, a Microsoft já apoiou mais de 7.100 startups no Brasil, com investimento superior a US$ 205 milhões em créditos em nuvem.