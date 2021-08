Medtronic busca histórias inspiradoras de profissionais da saúde para homenageá-los

• 2021 foi designado como Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde e Cuidadores, pela OMS (Organização Mundial da Saúde), em reconhecimento e gratidão pela dedicação dos profissionais do setor;

• As inscrições e indicações estão abertas até 31 de outubro de 2021;

• As 10 melhores histórias receberão um reconhecimento especial e serão divulgadas no site https://inspiradoresmedtronic.com/br/ e redes sociais da empresa

A Medtronic anuncia o lançamento do INSPIRADORES, um programa de reconhecimento para encontrar e homenagear os profissionais da saúde, com histórias que retratem o compromisso no atendimento aos pacientes, vivenciadas durante a pandemia. O lançamento coincide com a designação de 2021 como o Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e Cuidadores, pela Organização Nacional da Saúde (OMS), para reconhecer e agradecer esses profissionais pela dedicação inabalável na luta contra a covid-19.

O projeto abrange toda a América Latina e é direcionado para médicos, enfermeiros, técnicos, paramédicos, equipes de transporte da saúde, equipes de laboratórios, nutrólogos, psicólogos, assistentes administrativos e sociais e todos que prestaram um atendimento diferenciado ao paciente.

As indicações podem ser feitas por pacientes, instituições de saúde e membros do setor. Em sua primeira edição, o objetivo é reconhecer o compromisso daqueles que fizeram a diferença na forma de cuidar, em um dos anos mais desafiadores na história da Saúde.

“Construir uma cultura de reconhecimento em torno dos profissionais de saúde é necessário não só para agradecer o trabalho que realizam, mas como forma de identificar as melhores práticas em um setor com grandes oportunidades de melhoria e transformação na região. Essas histórias merecem ser compartilhadas e reconhecidas”. Ele ainda ressalta. “Apesar dos desafios, há pessoas criando estratégias e soluções para resolver problemas de saúde em hospitais e no setor. São essas pessoas que queremos reconhecer com este programa. Elas são as que lideram mudanças e inspiram outras pessoas no ambiente de trabalho”, pondera Hugo Villelas, vice-presidente da Medtronic na América Latina.

O vice-presidente da Medtronic no Brasil, Felipe Barreiro, reitera a importância da iniciativa: “A Medtronic compartilha um propósito comum com médicos e demais profissionais de saúde no Brasil: aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Ao mesmo tempo em que estamos na vanguarda da inovação, só concretizamos a nossa missão através do trabalho inestimável destes profissionais. É hora de reconhecê-los e não poderíamos estar mais orgulhosos de anunciar esta iniciativa no ano em que a Medtronic comemora 50 anos no Brasil.

Até o dia 31 de outubro, o site Medtronic Inspiradores estará aberto a todos para a realização das inscrições. Lembrando que o programa é dedicado aos especialistas que se destacaram pelo compromisso e ações que impactaram positivamente a vida do paciente, mas qualquer pessoa pode inscrevê-los.

Os especialistas indicados, cuja nomeação atenda aos critérios de elegibilidade, receberão uma mensagem de reconhecimento e o crachá digital da edição do programa Inspiradores Edição 2021.

As dez principais histórias serão apresentadas no site do programa e nas redes sociais corporativas da Medtronic Latam.

A Medtronic pretende dar continuidade ao programa Inspiradores nos próximos anos. O objetivo é reconhecer profissionais que fazem a diferença no setor, com futuras edições do projeto.

Visite https://inspiradoresmedtronic.com/br/ para saber mais sobre o programa e inscrever o profissional da saúde.

Também o convidamos a acompanhar a conversa nas redes sociais usando a #InspiradoresMedtronic



Dados relevantes do setor de saúde no Brasil

O Brasil iniciou 2021 com saldo positivo de 20.084 empregos no setor de saúde, de acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado no site Setor Saúde. Em junho de 2019, esse dado era de 2.298.165. Fonte: CAGED A média, no Brasil, é que há 2,4 médicos para cada 1.000 habitantes. A média da OCDE é de 3,4 médicos por 1.000 habitantes.Fonte:Levantamento de 2020 doConselho Federal da Medicina (CFM)

Argentina, Trinidad e Tobago e Uruguai são os únicos países que superam a média da OCDE, com densidade superior a 4 médicos por 1.000 habitantes.

O Brasil conta com 24,54 enfermeiros por 10 mil habitantes. Fonte: Revista Latino Americana de Enfermagem

Medtronic

A Medtronic, uma das líderes em tecnologia para saúde, acaba de completar 50 anos no Brasil. Com sede em Mineápolis (Estados Unidos), está entre as maiores empresas de tecnologia, serviços e soluções médicas do mundo. Tem como missão aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. A Medtronic emprega mais de 90 mil pessoas que atendem médicos, hospitais e pacientes. Está presente em mais de 150 países e conta com cerca de 10 mil cientistas e engenheiros para o desenvolvimento das soluções. No Brasil, são aproximadamente 700 colaboradores que atuam na operação comercial, em São Paulo, e nas duas fábricas localizadas em São Sebastião do Paraíso (MG) e Ribeirão Preto (SP). Pioneira no desenvolvimento de marca-passos no Brasil, a empresa se destaca pelo investimento em inovação exclusivo para a área da saúde. As soluções da companhia revolucionaram os tratamentos voltados para à área cardíaca, diabetes, cirurgias bariátricas, terapias para Parkinson, entre outros. O foco da empresa é desenvolver terapias de alta performance para ajudar a salvar e a melhorar a qualidade de vidas, para o máximo possível de pessoas. Mais informações sobre a empresa e seus produtos no site https://www.medtronic.com/br-pt/index.html