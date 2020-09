Maior obra modular do País fica em Jacareí, São Paulo

Para construir um centro de treinamento e de serviços compartilhados que comportasse profissionais de diversas áreas da Ambev em um só lugar, foram necessários 44 módulos que se acoplam perfeitamente entre si graças ao exclusivo sistema Plug and Play criado pela Brasil ao Cubo. Com cerca de 2 mil metros quadrados, o projeto é considerado a maior obra modular off-site industrializada da América Latina.

“Esse projeto é um marco para a construção modular brasileira já que mostra o real potencial deste modelo construtivo, principalmente no que diz respeito a sustentabilidade, prazos e custos otimizados”, avalia o fundador da construtech, Ricardo Mateus. Considerada uma tendência para o setor nos próximos anos, a construção modular off-site tem conquistado cada vez mais espaço. Isso acontece, pois, além de otimizar as operações, aumenta os padrões de segurança e acelera o processo de construção.

O projeto foi totalmente executado no parque fabril da Brasil ao Cubo, em Tubarão (SC), que fica cerca de 910 quilômetros de distância do local da obra, no interior do estado de São Paulo. Os transportes dos módulos foram feitos por 17 carretas, das quais 11 fizeram duas viagens para que a acoplagem ocorresse em um total de 15 dias, totalizando 59 dias de obra desde o início da preparação do local até a entrega.

No projeto, a sustentabilidade foi um dos pilares e é grande diferencial da estrutura projetada. Contando com painéis fotovoltaicos, que transformam luz solar em energia elétrica e com sistema para captação e reaproveitamento da água da chuva, a construção garante redução de 30% nos custos com eletricidade e armazena o volume de água captado em uma cisterna, sendo utilizado para irrigação do jardim vertical da fachada do prédio. Além disso, as paredes externas contam com tratamento térmico, diminuindo gastos com climatização.

Atualmente, o imóvel é utilizado pela Ambev como um escritório de serviços compartilhados, reunindo profissionais de diversas áreas da companhia em um só lugar. “Como engenheiro civil e de produção, ver uma obra dessa, saindo 100% pronta de fábrica é muito satisfatório. E como fundador da Brasil ao Cubo isso passa a ser um sonho realizado. Estamos muito felizes e acreditamos muito na parceria para futuras obras sustentáveis”, finalizou Mateus.

Brasil ao Cubo (BR3)

www.brasilaocubo.com

Com pouco mais de três anos no mercado, a Brasil ao Cubo, sediada em Tubarão, no sul de Santa Catarina, é uma empresa de construção modular off-site, que reduz em até seis vezes o tempo de uma obra convencional. Com o objetivo de desenvolver o setor da construção civil de maneira sustentável para padronizar até mesmo o personalizável, a empresa fabrica de escritórios e lojas a centros de treinamentos e hospitais entre outros empreendimentos de forma inovadora cuidando da fabricação até a montagem com o uso do exclusivo sistema Plug and Play BR3, servindo como uma plataforma física para inovações do mundo digital. A tecnologia empregada nesse sistema permite a aceleração da construção e a entrega de grandes empreendimentos em curto prazo, que possibilita um retorno até quatro vezes mais rápido do investimento do que em sistemas de construções convencionais, que possibilita novos modelos de negócios. Já são mais de 380 módulos cobrindo obras realizadas em nove estados brasileiros.