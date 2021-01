Em cerimônia de posse, Izaias ressalta luta contra desigualdade e chagas sociais

Os 13 vereadores eleitos em Jacareí para a 18ª Legislatura (2021-2024), além do prefeito reeleito Izaias Santana, tomaram posse de seus respectivos cargos nesta sexta-feira (1º), no plenário da Câmara Municipal, conforme determina o Art. 17 da Lei Orgânica Municipal (LOA), em consonância com o art. 29 da Constituição Federal.

A vice-prefeita, Dra. Rosana Gravena, não pôde comparecer à sessão devido à diagnóstico positivo para Covid-19 de um de seus familiares.

Durante o discurso de posse, Izaias agradeceu ao voto de confiança da população de Jacareí, relembrou figuras históricas mundiais, como Martin Luther King e Abraham Lincoln, e ressaltou o enfrentamento dos problemas sociais da cidade.

“Quero ter esperança de que em 2021 a 2024 todos nós eleitos empossados hoje nos elevemos frequentemente e nos encontremos à mesa do bom senso, do bem-comum, do combate às injustiças, do enfrentamento do preconceito e da discriminação para que distribuamos justiça social”, discursou.

VEREADORES DE JACAREÍ-Foto: CMJ

Novos vereadores eleitos-Foto: CMJ

Câmara Municipal de Jacareí

Foram empossados os seguintes vereadores:

1 – Valmir do Parque Meia Lua (DEM) – 3.178 votos

2 – Sônia Patas da Amizade (PL) – 1.987 votos

3 – Edgard Sasaki (DEM) – 1.908 votos

4 – Paulinho dos Condutores (PL) – 1880 votos

5 – Dr. Rodrigo Salomon (PSDB) – 1.825 votos

6 – Juliana da Fênix (PL) – 1.815 votos

7 – Rogério Timóteo (REPUBLICANOS) – 1.647 votos

8 – Maria Amélia (PSDB) – 1.518 votos

9 – Abner de Madureira (PSDB) – 1.246 votos

10 – Paulinho do Esporte (PSD) – 1.190 votos

11 – Luis Flávio (PT) – 1.166 votos

12 – Roninha (PODEMOS) – 1.135 votos

13 – Hernani Barreto (REPUBLICANOS) – 1.038 votos

Mudança – Seis novos vereadores farão parte da Legislatura 2021-2024: Edgard Sasaki (DEM), Juliana da Fênix (PL), Pastor Rogério Timóteo (REPUBLICANOS), Maria Amélia (PSDB), Roninha (PODEMOS) e Hernani Barreto (REPUBLICANOS). Destes, três já foram vereadores durante a Legislatura 2013-2016: Hernani Barreto, Edgard Sasaki e Rogério Timóteo.

Suplência – Com a definição dos membros da Mesa Diretora, os parlamentares que optarem por solicitar licença da vereança para preenchimento de cargos no Executivo Municipal poderão fazê-lo por meio de ofício à presidência, que deverá ocorrer a partir do dia 4 de janeiro.

Sobre o tema, a Prefeitura Municipal de Jacareí anunciou no dia 26 de novembro de 2020 que a eleita Juliana da Fênix (PL), assim como seu 1º suplente, Rafael Júlio (PL), deverão ser nomeados como secretários, respectivamente, de Assistência Social e Segurança e Defesa do Cidadão. Caso se confirmem as duas nomeações, o 2ª suplente do Partido Liberal, Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis, conhecido como Dudi, será convocado pela Casa Legislativa, a partir do dia 4 de janeiro, para preenchimento da cadeira do partido.

Prefeito Izaias Santana-Foto:CMJ

TV Câmara Jacareí

A TV Câmara Jacareí transmitiu, ao vivo, todo o evento, nos canais 39.2 UHF Digital, 12 da NET e também via internet, pelo site (www.jacarei.sp.leg.br), pelo Facebook nas páginas da Câmara Municipal de Jacareí e TV Câmara Jacareí, e Youtube, no canal da TV Câmara Jacareí.