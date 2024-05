LGBT+ Turismo Expo abre inscrições para edição 2024

O evento acontecerá dia 25 de julho, no hotel Unique, em São Paulo

A LGBT+ Turismo Expo anuncia que as inscrições para a edição 2024 estão abertas. O evento, que acontecerá no dia 25 de julho, no hotel Unique, em São Paulo, espera reunir 700 agentes de viagens em um dia inteiro de exposição, networking, debates, workshops e sorteios.

Em sua última edição, que ocorreu no Rio de Janeiro, a LGBT+ Turismo Expo contou com a presença de 630 agentes de viagens. Segundo a organização da LGBT+ Turismo Expo, a edição 2024 tem grandes chances de superar esse número. “Estamos na cidade com o maior número de agentes de viagens do Brasil e também estamos organizando pequenas caravanas vindas do interior do estado como Campinas, Sorocaba e arredores, então acreditamos que vamos superar em pelo menos 20% o número de visitantes em comparação ao ano passado”, comentou Alex Bernardes, criador e diretor geral do evento.

As inscrições para participar da LGBT+ Turismo Expo são gratuitas, mas exclusiva para agentes de viagens, e podem ser feitas pelo portal do evento: www.lgbtmaisturismoexpo.com.br

Até esse momento a LGBT+ Turismo Expo conta com apresentação da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e DC Destination como patrocinadora Master Internacional. Como patrocinadores Diamond: Visit Buenos Aires, Visit Portugal, R1 Soluções Audiovisuais e Hotel Unique; entre os patrocinadores Gold estão Setur São Luís, Setur Recife, Preserve Pipa, Amazing Thailand, Procolombia, Setur Bahia, Visit Orlando, Empetur PE, Visit Miami, Setur Municipal do Rio de Janeiro, Rede Accor, Copa Airlines, KLM, Delta Airlines, Promperu e New Orleans & Co. Na categoria Silver temos Adaaran Resorts, Orinter, Xcaret Hotels, Los Cabos, Saint Petersburg Clearwater, Associação Comercial de Cairu (Morro de São Paulo), Vila Galé Hotels, Tap Airlines, Visit Porto & Norte, Visit Britain, MH Tour, Visual Turismo, Turespanha, Andalucia, Pink Pellow, Live Acqua, Grand Fiesta Americana, Belotur, Beachcomber Hotels & Resorts, Hertz Rent a Car, Sandos, CC Hotels, Hotel Doral Guarujá, Mobility, Kissimmee, Royal Hotéis, Rentyl, In Buzios, Top Transfer Brasil, Mar Ipanema Hotel, Velle Representações, Grande Hotel Araxá, Ipanema Inn, Hotel Arpoador, Grupo Marriott e Setur Paraty.

A LGBT+ Turismo Expo conta com os apoios institucionais do Visite São Paulo, Braztoa, IGLTA, Festuris, Befree Travelling, Inclusive Wine, BLTA e assessoria da B4Tcomm.

Sobre a LGBT+ Turismo Expo – A LGBT+ Turismo Expo é um evento B2B e tem como objetivo a capacitação dos profissionais do turismo por meio de palestras, workshops, debates e cases de sucesso, ajudando os agentes de viagens, operadores turísticos e hoteleiros a refletirem sobre a expansão da indústria e expandindo seu escopo de atuação para apoiar todo o trade no desenvolvimento de produtos e serviços voltados ao turista LGBT+.

Mais informações:

Data: 25 de Julho de 2024, das 9h às 18h

Local: Hotel Unique, São Paulo