Lenovo Legion™ Phone Duel chega ao Brasil pronto para o futuro

Com uma tecnologia revolucionária, a Motorola lança no Brasil o Lenovo Legion Phone Duel, desenvolvido do zero para atender jogadores apaixonados por alto desempenho e que chega para redefinir a experiência de jogos mobile. Ele possui uma inovadora arquitetura de refrigeração líquida dupla e a primeira interface de usuário totalmente personalizada para uso na horizontal, garantindo uma jogabilidade poderosa, além de uma experiência totalmente fluida e imersiva. Nascido para jogar e pronto para o futuro, o Lenovo Legion Phone Duel também funcionará nas frequências da tecnologia 5G que serão implementadas no Brasil1. O smartphone conta com toda expertise da marca Lenovo Legion, que desde 2017 oferece um portfólio de acessórios e notebooks de alto desempenho com inovações de hardware e software a jogadores casuais ou profissionais. O lançamento completará o ecossistema gamer com performance e design característicos da marca.

Lenovo Legion Phone Duel

O Lenovo Legion Phone Duel foi criado especificamente para quem prefere o conforto e conveniência de jogar no modo horizontal. E vem com megaprocessador Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus, que entrega desempenho acelerado em tudo, além de 12 GB de RAM LPDDR5 e armazenamento interno de 256 GB2.

Experimente uma jogabilidade incrivelmente fluida, toque ultrarrápido e sem borrões com a taxa de atualização de 144 Hz | 1 ms. Projetado para proporcionar animações superdefinidas, o aparelho possui uma tela AMOLED Full HD+ 6,65” e alto-falantes estéreo duplos frontais. Agora você pode até ver e ouvir o seu adversário vindo em sua direção com detalhes nítidos.

Tenha precisão magistral em todos os seus movimentos com os botões ultrassônicos que permitem agir rapidamente, além de dois motores de vibração para maior imersão e detecção de movimento 3D. Basta inclinar o smartphone e ajustar o ângulo para conseguir o headshot perfeito.

Câmera PopUp Lenovo Legion Phone Duel-Foto:Divulgação

CARREGADO E POTENTE

O Lenovo Legion Phone Duel, que vem com o carregador HyperPowerTM 45 W, possui métodos avançados para dissipar o calor, incluindo dois tubos de cobre de resfriamento de líquidos e duas baterias de 2500 mAh deslocadas das laterais, reduzindo o aquecimento nas áreas onde os usuários seguram o aparelho com as mãos. Além disso, possui uma porta de carregamento central, que garante que o cabo não atrapalhe o usuário caso ele queira conectar o carregador enquanto segue jogando na horizontal.

LUZ, CÂMERA E STREAMING

Graças aos dois alto-falantes estéreo frontais com grandes câmaras acústicas de 1,4 cc, que entregam uma qualidade de som incrível, o usuário também é capaz de reagir com maior velocidade, percebendo inclusive os passos atrás do jogador.

Nunca perca o seu momento de glória com a primeira câmera pop-up frontal horizontal, que você pode ativar em 0,5 segundos. Com resolução de 20 MP, cancelamento de ruído de microfone quádruplo, remoção de fundo e editor de selfies, agora você pode otimizar suas lives no YouTube™ ou Twitch™ em qualquer lugar, a qualquer hora.

O aparelho também tem uma câmera principal de 64 MP, com a tecnologia Quad Pixel e uma câmera híbrida de 16 MP com ultrawide e macro. O usuário também pode gravar vídeos em 4K 30 FPS, proporcionando uma clareza notável.

Caso o jogador se esqueça de gravar um movimento importante, basta usar um dedo para deslizar o botão ultrassônico do lado direito para a esquerda e voltar no tempo para reviver os momentos heróicos, além de gravar o que acabou de acontecer para compartilhar as provas de sua vitória com amigos e fãs.

Preços e Disponibilidade

O Lenovo Legion Phone Duel estará disponível a partir de 24 de fevereiro no Brasil, nos canais próprios da Motorola, Lenovo, Magazine Luiza e operadora Vivo, com preço sugerido de R$ 7.199 em duas cores: Vengeance Red e Blazing Blue.

1 Aparelho compatível com a tecnologia 5G. No Brasil, funcionará na futura frequência da tecnologia 5G que ainda será leiloada e implementada no País.

²A capacidade indicada corresponde à memória total (bruta) não formatada. A capacidade de armazenamento interna disponível para o usuário é menor.

Motorola

