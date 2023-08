Lançamento do livro PEDAÇOS DE CANÇÕES do compositor Nando Luz

O Espaço Cultural Pé de Manga – Cultura e Afeto, será palco para o lançamento do livro PEDAÇOS DE CANÇÕES, do cantor e compositor Nando Luz.

O artista baiano Nando Luz está percorrendo as diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, levando seu novo projeto, o Livro Pedaços de Canções.

Com prefácio assinado por Jorge Mautner, Rita Elisa Seda e Luis Avelima,o livro contém poemas, versos curtos, haicais, que o compositor e poeta Nando Luz foi construindo ao longo dos anos e que inevitavelmente passou pelo filtro do compositor e letrista de canções.

No livro Pedaços de Canções,Nando Luz apresenta, poemas que revela um lirismo com imagens do cotidiano, imagens ligadas aos elementos da natureza, aguçando novos sentidos, novas percepções.

Com uma vasta experiência na carreira musical, apresentando shows autorais, trilhas sonoras para espetáculos teatrais e infantis, o compositor estréia na literatura com um livro leve, poético e prazeroso.

O artista estará fazendo o lançamento do livro Pedaços de Canções, com sessão de autografos.

Nando Luz e o violonista Mael Souza no Pocket show de abertura.

Haverá venda de livro.

Contato: (12) 99785-0574

dinhaluz@hotmail.com

@nando.luzoficial

Atenciosamente

Dinha Luz

Nando Luz (OMB 49127)

Nando Luz,cantor e compositor baiano, desenvolve um trabalho autêntico e extremamente contemporâneo. Sua música passeia entre o pop e a MPB, é abrangente, inovadora e essencialmente urbana, repleta de nuances e sonoridades inusitadas.

O artista fez trilhas para teatro e espetáculos infantis e dividiu o palco com nomes de primeira grandeza da música brasileira, entre eles Nando Reis, Flavio Venturini, Toni Garrido, Vânia Bastos, Lô Borges, entre outros.

O artista esteve em turnê com o show ‘Mautnerianas’, onde faz uma releitura da obra musical do genial Jorge Mautner.

Com vários shows autorais na bagagem, entre eles:

Madona Mudaria Minha Vida

Luzicidade

Da Bahia pro Mundo

Driblando as Marés

Mudança do Ventos

Nando Luz marcou presença em projetos importantes como: Virada Cultural,Festival da Mantiqueira, Corredor Literário na Paulista,Festival Monteiro Lobato,Acordes na Serra(Cunha),Projeto Biblioteca Viva(SP), Circuito Sesc(capital e interior) e Feira do Livro Flipoços/Flipocinhos 2020, Mês da Música (FCCR- S.J.C) 2022.

Registrou em DVD os seguintes shows, ‘Acenando com Bandeira’ e ‘Luzicidade’ produzidos pela TV da Universidade do Vale do Paraíba (Univap) e exibidos pela Rede Vida de Televisão e Canal Futura.

Com um trabalho composicional bastante significativo, Nando Luz musicou poemas de Manuel Bandeira e desde 2001 vem apresentando o show ‘Acenando com Bandeira’. Em 2006, estreou o show ‘Cassianando’, no qual o compositor, musicou poemas de Cassiano Ricardo. Nando Luz apresentou o show Acenando com Bandeira no projeto Viajam as

Palavras, com o apresentador Serginho Groisman e Pasquale Cipro Neto.