Lançamento do Jardins das Nações reúne vips em São José

O diretor da Stemmi Empreendimentos, Leandro Dias Coló, lançou seu mais novo loteamento em São José dos Campos com um café da manhã cheio de estilo e muitos vips.

Ao lado da esposa Cássia, de investidores, construtores, políticos e imprensa local, Leandro abriu oficialmente as vendas do Jardins das Nações, um condomínio de alto padrão no Urbanova que desde o projeto, reúne os melhores, como o arquiteto Gustavo Martins.

Jardins das Nações

Foto: Gilberto Freitas

O lançamento marcou o retorno dos eventos sem máscara e contou com a presença de formadores de opinião como Rosemary Sanz, Marcos Vituzzo, Sara Azibeiro, Fabiana Púpio, Isa Bevilacqua, George Zenha, José Renato Fedato, Ana Luiza Porto, Viviane Renó, José de Mello Correa, entre outros.

Fabi Pupio e Rosemary Sanz-Foto:Gilberto Freitas

Parte do valor arrecadado com as vendas será revertido ao Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC). A expectativa é que a região se torne ainda mais valorizada com a chegada de mais um empreendimento de alto nível no bairro.