Como melhorar o score de crédito para obter empréstimo ou financiamento?

Confira algumas dicas práticas que ajudarão a melhorar o seu score de crédito, facilitando o acesso a empréstimos e financiamentos.

O score de crédito, ou simplesmente pontuação de crédito, é uma ferramenta utilizada pelas empresas em políticas de concessão de crédito. Essa prática traz segurança na realização de novos negócios e é muito utilizada por instituições financeiras em contratos de empréstimos ou financiamentos.

Afinal, antes de decidir se vai emprestar o dinheiro ao consumidor, é fundamental entender como aquela pessoa ou empresa se comporta junto ao mercado. Com a pontuação de crédito, a empresa tem mais segurança e confiança nas suas operações.

Quite obrigações vencidas

Fazer o pagamento de todas as contas atrasadas é o primeiro passo para quem quer melhorar o seu score de crédito. Dessa forma, negociar com os devedores, fazer o pagamento das pendências e deixar o nome limpo são os primeiros passos. Pessoas com o nome em órgãos de restrição de crédito têm sempre uma pontuação de crédito muito baixa. Sendo assim, para aumentar as chances de conseguir o crédito é essencial estar com as obrigações em dia.

Tenha contas em seu nome

Uma forma de ser visto como um consumidor ativo e bom pagador, é tendo contas em seu nome. A partir disso, os órgãos têm mais informações vinculadas ao CPF do consumidor, o que ajuda a aumentar o score de crédito. Por isso, colocar as contas de água, luz, internet e telefone no nome da pessoa é uma forma de contribuir para que a pontuação de crédito seja mais alta.

Faça compras a prazo

As informações do cadastro positivo estão vinculadas a compras realizadas a prazo, como por exemplo por meio do cartão de crédito. Pagamentos à vista, seja em dinheiro ou cartão de débito, não são utilizados como parâmetro para a composição do score. Então, quem quer melhorar a sua pontuação deve optar, preferencialmente, pela utilização do cartão de crédito, mesmo que o pagamento não seja parcelado.

Mantenha seus dados atualizados

Outro cuidado importante quando o assunto é pontuação de crédito diz respeito à atualização de dados. Nesse contexto, a dica é manter o cadastro nas instituições financeiras e bancos sempre em dia. Isso inclui dados como o nome, endereço, telefone, e-mail, entre outros.

Elimine os maus hábitos financeiros

Para ter uma boa pontuação de crédito e garantir o acesso facilitado a financiamentos e empréstimos, a melhor forma é buscando educação financeira. Além de ter o controle total sobre os ganhos e gastos mensais, aplicar algumas ações práticas no dia-a-dia pode fazer toda a diferença na hora de eliminar as dívidas e favorecer a saúde financeira pessoal e familiar.

Confira algumas dicas que ajudarão a melhorar o score de crédito, contribuindo para o desenvolvimento das finanças:

Tenha uma planilha de controle de gastos e mantenha-a sempre atualizada;

conheça seus gastos fixos e variáveis;

reduza ou elimine os gastos desnecessários;

use o cartão de crédito com inteligência e parcimônia;

evite entrar no rotativo do cartão de crédito;

tenha uma reserva financeira de emergência para cobrir eventuais imprevistos;

antes de pedir crédito, avalie suas condições de cumprir com a obrigação assumida;

leia o contrato de financiamento e todos os custos atrelados a ele antes de solicitar o crédito.

Aplicando pequenas mudanças no cotidiano, é possível ter uma vida financeira mais tranquila e alinhada à sua realidade. O cartão de crédito, por exemplo, é um excelente mecanismo de pagamento. Todavia, para utilizá-lo, é fundamental conhecer sua capacidade financeira e saber lidar com as finanças pessoais de forma inteligente. Quanto maior o porte da organização financeira, maior será o score de crédito exigido do consumidor, por isso a importância de investir na auto gestão e controle das suas contas.