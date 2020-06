Kléber Leite fala sobre ferramentas e dicas para dormir melhor

Kléber Leite : Este episódio contém algumas das melhores lições que aprendi sobre sono, recuperação e regeneração, onde realmente apliquei meu foco do que quase qualquer outro pilar fundamental da minha vida. Por quê? Porque se você conseguir dormir e recuperar corretamente, isso amplia todo o resto incrivelmente. Em uma extensão muito maior do que até a dieta ou o exercício, eu acho.

Conseguir o sono e a recuperação corretos é extremamente importante. As recomendações que abordaremos incluem pessoas como o técnico Charles Poliquin, que treinou atletas de mais de 20 esportes diferentes, incluindo medalhistas de ouro olímpicos, jogadores profissionais da NFL, campeões da Stanley Cup e muito mais.

Charles Poliquin: Eu não faço The 4-Hour Workweek , mas eu gostaria de fazer a jornada de trabalho 4,5 horas.

Kléber Leite : Eu também incluo dicas de Amelia Boone. Ela foi chamada Michael Jordan das corridas de obstáculos. Ela é a atleta mais decorada no que eles chamam de OCR.

Amelia Boone: Talvez eu possa me tornar uma atleta adaptada à gordura, porque, para corridas mais longas, eu não queria depender de géis, gosma e coisas assim porque, depois de um tempo, pode estar com muito estômago.

Kléber Leite : Converso com o comediante Mike Birbiglia, que tem um ritual noturno muito particular que o ajudou a aprender a dormir depois de muitos problemas.

Mike Birbiglia: O principal é sair da mídia social. Saindo do Twitter e do Facebook.

Kléber Leite : E o Dr. Peter Attia, um dos meus documentos favoritos do planeta, compartilha suas melhores lições e assuntos relacionados ao descanso.

Peter Attia: Na época, eu literalmente disse à minha esposa: “Vou fazer um desvio gástrico”. Ela estava tipo: “Você é o ser humano mais ridículo que já existiu”.

Kléber Leite : Então, sem mais delongas, vamos começar. Vou começar com alguns pontos. Eu tenho sido uma insônia ao longo da vida, especificamente com insônia inicial. Certas pessoas têm problemas para dormir. Estou nesse campo ou já estava há muitas décadas. Outras pessoas têm dificuldade em dormir. Não estou nesse campo, mas muitas recomendações serão aplicadas. Nos últimos 12 meses, há algumas coisas que reapliquei e reavaliei e continuo recomendando. Existem algumas coisas logo de cara. No. 1, uma máquina de ruído branco de algum tipo. Como um dispositivo Marpac Dohm, MARPAC DOHM.

Alguns hotéis mais sofisticados começaram a incluí-los em quartos especificamente porque, na minha experiência, ajudam a dormir muito. Depois esfriando. A temperatura é provavelmente a variável mais importante nas condições de sono e certamente no início do sono. Para mim, isso significa o mais frio que posso tolerar. Muitas vezes, cerca de 65 graus Fahrenheit. Então, se quisermos observar os efeitos posteriores na saúde mental ou na estabilidade do tempo de sono, recentemente conversei com Ray Dalio, que é o fundador do maior fundo de hedge do mundo, a Bridgewater Associates.

Eles gerenciam cerca de US $ 160 bilhões em ativos. Ele compartilhou comigo como seu filho – que sofre de transtorno bipolar, ou, devo dizer, depressão maníaca, pode ser rotulado de várias maneiras, como a sua de verdade – descobriu que seus sintomas são tremendamente mitigados indo para a cama aos 11 anos: 00 pm

Eu posso corroborar isso. Como uma coruja noturna ao longo da vida, minha estabilidade tende a estar muito mais sob controle, muito mais equilibrada quando vou para a cama às 23h. Existem algumas coisas que também ajudam em toda a minha experiência. Novamente, eu não sou médico e não jogo na internet. Algo chamado N- acetilcisteína (NAC) e orotato de lítio em doses muito baixas. Estamos falando de cinco miligramas aqui. Descobri que isso é extremamente útil para dormir e também para o bem-estar mental geral. Por fim, experimentei o sono polifásico, o que significa fragmentar o sono em períodos mais curtos com descanso intercalado.

Existem muitos formatos diferentes. O mais famoso deles é provavelmente o protocolo uber-man, que requer apenas 2,5 horas ou mais de descanso total por dia, mas é preciso tirar muitos cochilos para que isso funcione.

Se você perder um de seus cochilos, ai de ti, porque você terá pelo menos dois dias de estado zumbi completo. Não é para pessoas com outras pessoas ou ambições significativas de qualquer tipo, de um modo geral. Mas Matt Mullenweg, por exemplo, que é o CEO da Automattic e é considerado o principal desenvolvedor do WordPress – que agora alimenta algo como 27 ou 28% de toda a Internet – fez a grande maioria de sua codificação no que ele chamaria seu ano mais produtivo enquanto seguia o sono polifásico. Eu costumava me sair muito bem com o sono monofásico, que é o que você pensa como normal.

Um bloco de oito horas de sono a partir do que quer que seja , digamos da meia-noite às 8h. No entanto, eu descobri que eu funciono melhor em todos os sentidos, física e mentalmente, se eu tiver cerca de 7,5 horas. Eu sei que é muito específico. 7,5 horas de sono à noite e outras 1,5 horas, ou seja, 90 minutos, que é um ritmo ultradiano, por volta das 15:00 ou 16:00, sempre que possível.

Isso me revigora a tal ponto. Os 90 minutos são muito importantes. 60 que não fazê-lo para mim, nem 30. 90 minutos irá permitir-me a colocar, se eu assim desejar, todo um equivalente adicional de um turno de trabalho como sete ou oito horas sem fadiga. É bastante fenomenal. Vamos então passar para mais dicas sobre sono e descanso de outras pessoas que espero que você ache extremamente valiosas, ou pelo menos tão valiosas quanto eu. Charles Poliquin. Vamos começar com Charles. Charles, @strengthsensei no Twitter, possui muitos conhecimentos relacionados a treinamento, nutrição e suplementação. O cara é uma enciclopédia.

Ele é autor de mais de 600 artigos e escreveu oito livros, incluindo o que eu acredito ser o último, uma gema muito curta intitulada ” Tamanho e força dos braços: o guia definitivo “. Você deve conferir Charles e seus braços, eu não estou brincando .

Os caras da NHL acabaram ouvindo, porque viram o que ele parecia pessoalmente. Quando Charles e eu conversamos, perguntei a ele quais suplementos ele usa para melhorar o sono. Eu também deveria atualizar isso porque observando que eu, nas últimas semanas, tenho experimentado algo que ele produz chamado Reserva Yin, que inclui vários componentes diferentes aos quais ele alude nesta conversa.

Charles Poliquin: A pergunta vem de Danielle Matthews Kazimurcha, um nome irlandês típico. “Quais suplementos você usa atualmente para melhorar o sono?” Pessoalmente, sou um grande fã de treonato de magnésio. Tomo seis cápsulas na hora de dormir, misturadas com gramas de theanine. Vou postar uma página sobre onde obter esses ingredientes no site. A próxima pergunta vem de Marcus Beemer.

“Há muitas coisas que você pode se arrepender, mas qual é a coisa que vem à mente com mais frequência?” Bem, o que eu mudaria se pudesse fazê-lo novamente? Eu gostaria que a 4-Hour Workweek tivesse sido publicada quando comecei minha carreira. As pessoas costumam me dizer: “Você tem muita sorte”. Eu tive muita sorte trabalhando 20 horas por dia durante anos a fio. Quando você trabalha muitas horas, e isso não inclui treinamento. Assim, durante anos, durante cerca de oito meses fora do ano, eu dormia apenas três horas por noite. Eu diria que esse é o meu maior erro. Eu disse sim com muita frequência e deveria ter me preocupado mais com a qualidade dos atletas que treinei.

O problema é que, quando eu ficaria [inaudível], eu pegaria toda a equipe nacional. Uma vez que eu estabeleci credibilidade, sendo consistente com os resultados, quando negociava com a equipe nacional, dizia à equipe nacional: “Esses são os caras que eu vou escolher. Esses são os caras que treinarei. ”Assim, economizava tempo escrevendo programas, administrando programas, monitorando programas, ensinando técnicas.

Mas você precisa ter a reputação antes. Passei muito tempo fazendo isso. O que aprendi nos últimos anos é que você é conhecido pelos empregos que recusou, e não pelos empregos que aceita. Alguns meses atrás, Ellen Maroulis ganhou o ouro na luta olímpica feminina. Foi a primeira vez que a América o fez. Por semanas, fui convidado a fazer seminários, escrever livros, enfrentar mais atletas de seleções nacionais, treinar equipes estrangeiras. Eu disse não a todos esses pedidos.

Por quê? Porque [inaudível] Eu não faço The 4-Hour Workweek , mas eu gostaria de fazer a jornada de trabalho 4,5 horas. Uma coisa que faço regularmente é tirar uma semana de um mês para descansar, para ler. Eu tiro três meses de férias por ano. Provavelmente ter um filho foi a melhor coisa para aprender como priorizar as coisas.

Eu realmente comecei a reduzir a quantidade de trabalho depois que tive minha filha. Mas o maior erro que já cometi foi trabalhar demais. Agora eu tenho caras como [inaudível]. Você sabe, mas ainda deve descobrir qualidade sobre qualidade. Se você deseja entender melhor o conceito, sugiro fortemente que você leia A Única Coisa e leia A Semana de Trabalho de 4 Horas . É apenas uma visão mental do que você faz. A próxima pergunta é de Jonathan Anderson. “Graças a Charles, agora eu gosto muito de ômega-3, remissão [inaudível].

Dr. Barry Sears diz 3: 1 EPA para DHA. Estou tomando essa proporção, mas com uma despesa maior. Vale a pena? Todos deveriam fazer isso? Bem, o Dr. Gaigneault, é claro, ele faleceu há alguns anos, provavelmente era um dos caras mais inteligentes desse assunto. O que sabemos é que é realmente melhor variar os tipos de óleo de peixe.

Há um axioma que você deve respeitar. Quanto mais você lida com informações, mais difícil deve ser a relação EPA / DHA. Então, muitas marcas venderão uma proporção de 6: 1. Isso reduzirá a inflamação melhor do que uma proporção de 3: 1, na verdade. Se você está preocupado com o cérebro, então se você tem ADD, ADHD, transtorno de personalidade limítrofe, todos os estudos sobre distúrbios cerebrais mostram que um produto DHA Omega-3 alto é melhor. Geralmente, você deseja uma proporção de 8 DHA para 1 EPA. Mas não há óleo de peixe mágico.

A outra coisa que sabemos agora com a pesquisa é que é melhor levar produtos como Omega-3 [inaudível] do Designs for Health, que também misturou D3, K1 e K2 ao produto, porque eles realmente aumentam a absorção e você não precisa de uma quantidade tão grande.

Naturalmente, seu suplemento é importante vitaminas lipossolúveis. A próxima pergunta é de Rodney Lee. Ele me pergunta: “Você não é um grande fã de espuma rolando. A espuma rolando não é uma massagem? ”Minha carne contra o rolamento rolante é que ela tentaria construir uma ponte, uma pedrinha de cada vez. Demora muito tempo. Existe o princípio de treinar economia. Tim é importante nisso, seja o The 4-Hour Body ou qualquer um de seus livros, você precisa ter a quantidade máxima de retorno no menor tempo possível. As pessoas perdem uma quantidade enorme de tempo rolando espuma.

A quantidade de tempo que eles perdem com o enrolamento de espuma pode estar tentando se tornar flexível, pode ser feita em uma boa sessão de liberação ativa de 20 minutos ou na técnica de Rolfing ou no método [inaudível].

Existem muitas coisas lá fora, para eliminar as aderências e melhorar a amplitude de movimento. Digamos que se você tem um bom praticante de liberação ativa e está rolando espuma porque tem um ombro apertado, se o cara faz um bom trabalho e digamos que você é o pior cenário. Você é tão flexível quanto um pé de cabra. Em cinco tratamentos, você terá 100% de amplitude de movimento e, se for um idiota completo e certificado, ainda manterá esses ganhos por seis meses.

Na minha opinião, ver um bom praticante de tecidos moles e investir tempo e dinheiro nisso economizará todas essas incontáveis ​​horas de espuma rolando, porque você terá os resultados e será mais permanente se você observar um tecido mole. terapeuta de tecidos. A próxima pergunta é de Morgan Brown. “Se você tivesse que escolher apenas um fator importante entre sono, comida e exercício, qual escolheria e / ou como os priorizaria?”

Bem, Morgan, é como me pedir uma saúde ótima, devo priorizar meu fígado ou meu coração ou meu cérebro ou minhas supra-renais ou meu rim. Tudo isso é importante. Se você não tem um cérebro, esqueça. Se você não tem um coração, esqueça. Se você não tem fígado, não vai viver muito tempo. Então você não pode priorizar tanto. Digamos que se olharmos para os prisioneiros do Club Fed. Eles podem dormir o quanto quiserem. O sono é repousante? Provavelmente não porque talvez seu colega de cela queira te matar. A comida? A comida é comida da prisão. Não é o melhor, mas eles têm muitas oportunidades de se exercitar e têm salas de musculação.

Então, nesse caso, você poderia argumentar que as pessoas podem ter um bom físico. Se você olhar para o livro de [inaudível], Josh Bryant, alguns bons físicos foram construídos atrás das grades. Mas, novamente, os caras [inaudíveis] irão protegê-lo e dar-lhe alimentos Paleo, todos eles crescerão muito.

Não tenho certeza se os contribuintes concordariam com isso, mas você não pode priorizá-los. Você não pode dizer que eu vou dormir para o crescimento muscular ou que eu vou me exercitar para o crescimento muscular ou que eu só vou comer para o crescimento muscular. Você precisa dos três.

Kléber Leite : Em seguida, Amelia Boone, que você pode encontrar no Instagram @ arboone11, ARBOONE-1-1. Eu acho que ela é apenas Amelia Boone no Twitter. Amelia tem mais de 50 pódios em corridas de obstáculos e é considerada a mais decorada do esporte. Vou te dar apenas alguns exemplos dos acabamentos dela. Na Competição de Mudder mais difícil do mundo em 2012, que dura 24 horas, ela terminou em segundo lugar dentre mais de 1.000 concorrentes. Lembre-se de que esses concorrentes são provavelmente de 80 a 90% do sexo masculino. Segundo geral. Isso estava à frente de todos os competidores, exceto um homem, que acabou vencendo tudo.

Ele a venceu por meros oito minutos. Ela ganhou o Mudder mais resistente do mundo em 2004 oito semanas após a cirurgia no joelho. Ela é uma fera da melhor maneira possível. Amelia também é três vezes finalista da chamada “Corrida da Morte”, que não surpreendentemente foi interrompida. O nome diz tudo o que você precisa saber. Ela se diverte em ultra corrida em seu tempo livre. Ela também é advogada em tempo integral na Apple. Como alguém que empurra seu corpo para os limites, ela aprendeu a importância do descanso e como aproveitar ao máximo.

Como é a sua nutrição? Você falou sério mais cedo quando lhe perguntei sobre o café da manhã?

Amelia Boone: Sim.

Kléber Leite : Tudo bem. Qual foi a sua resposta? Estávamos fazendo uma verificação de som e perguntei o que ela tinha no café da manhã. Qual foi a sua resposta?

Amelia Boone: Pop-Tarts.

Kléber Leite : Pop-Tarts.

Amelia Boone: Não, isso é verdade – então o Pop-Tarts se tornou uma espécie de piada na comunidade de corridas de obstáculos comigo.

Porque quando ganhei o Spartan Race World Championships em 2013, eu estava muito à frente. Eu estava 20, 30 minutos à frente da próxima mulher. O diretor da corrida grita comigo: “Amelia, o que você tomou no café da manhã?” Eu sou como “Pop-Tarts!” Na verdade, eu fiz, aleatoriamente naquele dia, porque eles são realmente bons. fonte de carboidratos facilmente digeríveis.

Kléber Leite : Millie? Foi isso que você disse? Ou você disse seu nome completo?

Amelia Boone: Ele disse, desculpe, disse Amelia.

Kléber Leite : eu entendi.

Amelia Boone: Às vezes não posso dizer meu próprio nome. Tornou-se esse tipo de coisa que eu faria antes do ritual de corrida, que seria uma boa sorte ter um pop-tart. Porque sou uma pessoa realmente grande em superstição e cresceu a partir daí. Agora eu vejo – eu estava em uma corrida no outro fim de semana e todos ao meu redor estavam comendo Pop-Tarts. Eu sou como, o que eu comecei? O que?

Então, todo mundo publica essas fotos no Instagram deles comendo Pop-Tarts. Eles me marcam nele. Eu sou como, oh meu Deus, eu criei um monstro.

Kléber Leite : Bem, isso realmente pode ser uma oportunidade incrível para você fazer o que quiser. Lembro-me de assistir Pumping Iron e Arnold Schwarzenegger está falando sobre os caras que tinham vindo até ele e pedir-lhe conselhos e ele iria dar-lhes o conselho errado. Ele dizia para eles irem ao chuveiro e à academia e gritarem enquanto posavam. Você pode realmente fazer uma piada incrível do April Fool, mas anunciá-la um ano depois, depois que todos já a abraçaram.

Amelia Boone: Tudo bem, então agora eu sou como, bem, qual é a próxima coisa?

Kléber Leite : Que outras superstições você tem? Não se limita às corridas, necessariamente.

Amelia Boone: Sim. Sou uma dessas pessoas que é a mesma coisa – usarei o mesmo sutiã esportivo. Então, corremos praticamente em sutiã esportivo e shorts de compressão, porque você quer o mínimo de roupa para segurar a lama possível.

Vestirei o mesmo – se eu me sair bem em uma corrida, vestirei a mesma roupa para a próxima corrida. Especialmente a mesma faixa para a cabeça. Então, se eu não me sair bem, essa será descartada. É esse tipo de material esportivo típico. Na verdade, eu tenho – isso é meio embaraçoso -, mas um cachorro pequeno, pequeno e empalhado que viaja comigo para todas as raças. Porque normalmente estou sozinho em hotéis muito baratos e modestos, porque essas corridas estão no meio do nada. Então é meu pequeno cão de guarda.

Kléber Leite : Qual é o tamanho do cachorro empalhado?

Amelia Boone: Oh, cabe na palma da sua mão.

Kléber Leite : Onde você conseguiu isso?

Amelia Boone: Foi-me dado de presente.

Kléber Leite : Como proteção.

Amelia Boone: Como protetora.

Kléber Leite : Um guardião.

Amelia Boone: Como um cão de guarda. Então, sim, são coisas tolas assim.

Kléber Leite : Fora do Pop-Tarts –

Amelia Boone: O que eu realmente como?

Kléber Leite : Sim, qual é o seu, digamos que você está a quatro semanas de uma corrida. Como é um dia de comida para você?

Amelia Boone: Honestamente, é uma daquelas coisas com as quais lutei e tentei fazer de tudo. Eu tentei fazer o Paleo. Tentei ser como se eu pudesse me tornar um atleta adaptado à gordura, porque, para corridas mais longas, eu não queria depender de géis e gosma e coisas assim porque, depois de um tempo, pode ser demais para você. estômago. Mas eu nunca vou ser o paradigma da boa alimentação. Eu não aguentava o todo tentando – eu não podia ir longe o suficiente na adaptação gorda. Eu estava infeliz. Eu gosto muito de sorvete.

Kléber Leite : É um pouco contra-indicado para competidores em adaptação à gordura.

Amelia Boone: Exatamente.

Kléber Leite : De qualquer forma, para meu desgosto.

Amelia Boone: A certa altura, acho que percebi que estou tendo um bom desempenho, estou ganhando corridas. Então, por que mudar? Se chegar ao ponto em que não estou indo bem –

Kléber Leite : Executando.

Amelia Boone: – então eu vou dar uma outra olhada na minha dieta e mudar. Mas, neste ponto, é como se eu corresse tanto, dediquei tanto tempo que sou como o que quer, gosto de comida. Vou comer o que eu quiser.

Kléber Leite : Se olharmos para o Mudder mais difícil do mundo, como são suas rotinas? Você disse que é uma criatura de hábitos, como eu. As horas antes da competição, digamos apenas o dia de, quais são suas rotinas?

Amelia Boone: Eu sempre levanto super cedo antes – bem, eu levanto super cedo, em geral, todas as manhãs.

Kléber Leite : O que é super cedo?

Amelia Boone: Então meu alarme normalmente dispara por volta das 04:00

Kléber Leite : É por isso que você não vacilou quando estávamos conversando sobre Jocko Willink, o comandante do SEAL.

Eu sou como, “E ele acorda às 04:00!” Resposta zero. Eu sou como, oh. Outro. Aqui estamos.

Amelia Boone: Sim, 04:00 Na verdade , nos dias de corrida, é quase como se eu dormisse um pouco.

Kléber Leite : Quando as corridas começam normalmente?

Amelia Boone: Eles geralmente começam – O Mudder Mais Difícil do Mundo é um pouco diferente. Aquele começa às 2:00 da tarde agora. Mas apenas uma corrida regular de obstáculos geralmente será como 7:30 para o horário de início.

Kléber Leite : eu entendi. Então, isso começa às 14:00. Então, vamos usar esse exemplo. Você acorda às 4:00.

Amelia Boone: Ah, sim. E então eu fico louco pelas próximas horas, girando meus polegares.

Kléber Leite : Que outro tipo de preparação corporal ou mental você faz?

Amelia Boone: Eu geralmente uso a técnica de distração. Eu tento não pensar nisso, realmente. Eu posso sentar lá e me sentir infeliz repetidamente. Retratando a corrida ou o que seja. Mas acho útil, na verdade, fazer muito trabalho pela manhã antes das corridas.

Eu atualizo os e-mails. Farei as coisas da minha vida de advogado. Em termos de preparação do corpo, faço muita rolagem de espuma, mobilidade, coisas assim. Quanto mais velho fico, mais percebo que não posso simplesmente pular da cama de manhã e ficar tão nervoso quanto uma galinha.

Kléber Leite : Você tem 32 anos. Está certo?

Amelia Boone: 32, sim.

Kléber Leite : 32. Eu imagino que você ainda tem alguns anos bons em você.

Amelia Boone: Às vezes parece muito pior, deixe-me dizer.

Kléber Leite : o trabalho de mobilidade que você faz. Como isso é realmente, em detalhes?

Amelia Boone: Eu geralmente carrego um arsenal de todos, desde uma bola de golfe, uma bola de lacrosse, uma bola de softball, um rolo de espuma. Estou realmente focado em afrouxar os quadris, afrouxar os tendões.

Todo dispositivo de tortura único, diferente e pequeno tem – a bola de golfe é para o pé. A bola de lacrosse funciona bem nos glúteos. O softbol é ótimo para os isquiotibiais. Estou apenas esquentando e preparando os músculos. Na verdade, de muitas lesões incômodas que sempre tive, tenho poucas rotinas de fisioterapia que também sempre faço. Gostaria de ativar seus glúteos e coisas assim.

Kléber Leite : Que tipo de movimentos você faz para a ativação do glúteo?

Amelia Boone: Tem esse exercício fantástico chamado Jane Fonda’s em que alguém que já esteve –

Kléber Leite : Estes são para glúteos [inaudível]?

Amelia Boone: Sim, [inaudível], onde você está sentado e é como homem, eu realmente deveria ter aquecedor de pernas agora.

Kléber Leite : Você está falando – esta é a melhor perna, o mestre da coxa reversa?

Amelia Boone: Praticamente sim. O mestre da coxa reversa.

Kléber Leite : Do seu lado.

Amelia Boone: Sim. E variação – fazendo hidrantes também.

Como um cachorro levantando a perna. Há todas as coisas super sexy que as pessoas – se você as pratica em uma academia. As pessoas são como, oh, Deus, há aquela garota.

Kléber Leite : Eu lhe digo, acho que você provavelmente recebe mais atenção com hidrantes do que eu. A menos que eu esteja em uma academia em um Castro, qual pode ser uma experiência semelhante? Você usa outras modalidades de preparação? Você usa algum estímulo? Você usa algo assim antes da corrida? Isso é reservado para outros fins?

Amelia Boone: Antes da corrida, nem tanto, não. É mais como recuperação. Recuperação eu vou botas de compressão e stim

Kléber Leite : as botas de compressão são as meias de compressão ou essas botas reais?

Amelia Boone: As botas que inflam, você sabe? As câmaras de pressão do ar que supostamente liberam ácido lático.

Kléber Leite : E isso é pós-corrida?

Amelia Boone: Isso seria pós-corrida, sim.

Kléber Leite : Bem, vamos falar sobre pós-corrida então. Em termos de facilitar a recuperação. Então você termina a corrida. É verdade que você não dorme dias a fio após as corridas? Ou isso é um exagero?

Amelia Boone: Não. É verdade. Qualquer corrida longa que eu já fiz. O Mudder mais difícil do mundo é uma corrida de 24 horas. Eu fiz outras corridas que são mais longas, 48 ​​que são 60 horas. Sinto que não consigo dormir depois. Você sente que deveria ser capaz. Você é como uau, eu fiquei acordada por três dias correndo pela floresta, mas minha mente – seu corpo está tão exausto fisicamente, mas minha mente ainda está tanto, como no overdrive, que não consigo . Por exemplo, este ano, após o Mudder Mais Difícil do Mundo, todos nós fomos – havia um grupo de nós em uma casa.

Ficamos sentados, bebendo cerveja e assistindo a um jogo de futebol. Eu sou como homem, eu realmente deveria estar ficando bêbado agora, ou algo assim. É como se eu estivesse bebendo, eu andei correndo em uma roupa de mergulho a noite toda. Eu sou como, eu não sinto nada. Não sinto nenhum efeito da bebida ou algo assim. Eu estava tipo, só deve ser essa adrenalina ainda me bombeando.

Kléber Leite : Outras pessoas tiveram uma experiência semelhante? Ou isso é exclusivo para você?

Amelia Boone: Acho que não, porque todo mundo desmaiou e foi dormir. Então eu fiquei tipo, “Ei, pessoal! Ok, todo mundo está dormindo agora. OK fixe.”

Kléber Leite : quando você cruza a linha de chegada como tal, está pronto, que tipo de recuperação começa? Quais são as ações que você toma nas horas seguintes à corrida?

Amelia Boone: Eu acho que uma das coisas mais importantes que as pessoas devem fazer que não fazem é que você precisa se mexer. As pessoas querem terminar uma corrida, e especialmente uma longa, e deitar no sofá ou dormir. Essa é a pior coisa que você pode fazer porque vai acordar e não conseguir mover nada. Eu geralmente tento continuar andando. Eu tento permanecer ativo.

Vou pular novamente em um rolo de espuma ou algo assim. Você não quer ser muito agressivo depois. Você não vai subir em um softball e lançar seus glúteos, porque isso vai doer muito ruim . Mas tente apenas permanecer ativo. Isso é no dia seguinte também. Movimento suave e coisas assim.

Kléber Leite : Você é um defensor do gelo, banhos de gelo ou algo assim ou não?

Amelia Boone: Eu não sou uma cientista, tanto faz. Tudo o que sei é o que funciona para mim. As pessoas têm opiniões diferentes. Se eu puder entrar em um banho de gelo, irei, mas precisa ser imediatamente. Houve corridas onde há um lago ao meu lado. Se estiver frio o suficiente, eu vou pular no lago e usá-lo como banho de gelo. Mas se você estiver esperando quatro ou cinco horas, não acho que isso acabará ajudando você no final.

Kléber Leite : Quero que você me corrija se eu estiver errado. Em 2012, o Mudder mais difícil do mundo, como você colocou?

Amelia Boone: Eu venci por mulheres, mas fui a segunda geral em 2012.

Kléber Leite : Segundo lugar geral.

Amelia Boone: Sim.

Kléber Leite : Como foi isso?

Amelia Boone: Foi uma corrida muito interessante.

Kléber Leite : Quantos concorrentes?

Amelia Boone: Creio que eram cerca de 1.200 pessoas. Geralmente é todo ano. Havia cerca de 1.200 pessoas. Este eles mudaram para novembro, então estava supostamente um pouco mais quente, mas na verdade não estava. Na verdade, estava mais frio em 2012 do que em 2011. Acho que não percebi – sabia que estava ganhando para as mulheres. Nesse ponto, estávamos chegando perto do fim. Eu tinha cerca de 80 quilômetros de distância. Enquanto estou na última volta, eles ficam tipo “Ok, você ganhou por mulheres. Mas o cara que está ganhando é tipo nove

Há todas essas pessoas da sede da Tough Mudder e todos esses homens estão gritando comigo, querendo que eu continue, porque tudo o que eles querem que eu faça é vencer no geral. Você está tão cansado naquele momento e tão delirante que acho que nem percebi a importância dessa situação. Quão massivo isso teria sido. Eu era como, “me deixe em paz. Eu machuquei. Estou cansado. Estou congelando. Estou coberto de dez milímetros de neoprene. ”Estou tipo:“ Entendi. Estou tentando me mover mais rápido, mas meu corpo não me deixa. ”Então terminei cerca de nove minutos atrás do vencedor geral do sexo masculino. Realmente não me atingiu até um ou dois dias depois, onde eu estava tipo, “Oh, eu estava tão perto. Ah, tudo bem.

Kléber Leite : Mike Birbiglia @birbigs, BIRBIGS no Twitter, é um dos meus comediantes favoritos. Certamente um dos comediantes mais conhecidos e mais movimentados do mundo. Atrás e na frente da câmera, seu stand-up mistura elementos de teatro, cinema, narrativa e comédia. O cara parece imparável. Ele tem sido muito deliberado ao estudar muitos trabalhos manuais e amarrá-los, o que acho fascinante. Isso se reflete em muitos de seus sucessos. Uma turnê esgotada como um ato solo, os livros mais vendidos do New York Times , shows fora da Broadway, filmes, TV, os nove. Perguntei a Mike sobre seus rituais noturnos e ele, de fato, é famoso por distúrbios sonâmbulos muito graves.

Mike Birbiglia: Acho que o FitBit foi útil para mim porque rastreia meu sono. Isso me diz uma coisa sobre o meu sono, que é –

Kléber Leite : Diz o quanto você andava na noite anterior?

Mike Birbiglia: Não, é verdade. Isso não me diz apenas – não sei se você sabe disso. Não apenas diz quanto tempo você dormiu, mas também a qualidade do sono durante. Em outras palavras, ele diz que você dormiu tecnicamente por oito horas, mas ficou acordado por uma hora. Portanto, é realmente bastante útil.

Kléber Leite : eu gosto. Então você o usa principalmente para dormir?

Mike Birbiglia: Para o meu sono, sim. Eu gosto da coisa dos passos. Eu gosto de tentar chegar a 10.000 passos por dia. Isso é útil. Você precisa se lembrar, eu dormi em hospitais inúmeras vezes para estudos do sono porque tenho distúrbio do comportamento REM. É como US $ 3.000 por visita. Alguns são seguros, mas alguns eu tenho que pagar. Isso basicamente faz um estudo do sono e custa US $ 100.

Kléber Leite : Que tipo de ritual noturno você tem? Quero dizer, você mencionou a entrada em vez de colidir com a parede. Você tem algum tipo específico de ritual de encerramento ou à noite?

Mike Birbiglia: Eu tento fazer – existe um bom podcast chamado – não deve ser confundido com Sleepwalk With Me – há um bom podcast chamado Sleep With Me .

Kléber Leite : Isso pode dar muitas direções, ok.

Mike Birbiglia: É esse cara chamado – acho que ele se chama Scooter.

Kléber Leite : Parece confiável.

Mike Birbiglia: Ele tem essa habilidade realmente estranha de falar em círculos, devagar e circulando de volta ao primeiro tópico, depois ao próximo tópico e depois outra coisa e depois uma digressão. A próxima coisa que você sabe é que você está dormindo. É muito fascinante o que ele faz.

Kléber Leite : Vou ter que tentar isso.

Mike Birbiglia: Vale a pena investigar. Eu tento escrever no meu diário. Honestamente, a maior coisa é sair da mídia social. Saindo do Twitter e do Facebook. Eu acho que, em relação ao que estávamos falando antes – eu estava dizendo a coisa sobre Oliver Stone que ele se juntou ao Exército e foi assim que ele se tornou autossuficiente. E como, no final das contas, tudo em sua vida leva a quem você é e ao que é capaz de realizar. Eu acho que a mídia social é estranhamente a exceção. Eu acho que a mídia social é esse tipo estranho de se olhar no espelho o tempo todo, que não ajuda a ser produtivo ou aprender. Não sei se isso é verdade, mas esse tem sido o meu sentimento ultimamente.

Kléber Leite : Eu acho que a dose produz o veneno certamente.

Mike Birbiglia: Sim.

Kléber Leite : Há um ponto em que você está tipo, oh, esse Tylenol está ajudando minha dor de cabeça. Então, oh, meu estômago caiu da minha bunda.

Mike Birbiglia: Isso é extremo. Isso já aconteceu?

Kléber Leite : Não, isso não aconteceu, literalmente, comigo. Mas há definitivamente um ponto em que as coisas em excesso se tornam seu oposto. Por outro lado, como são os primeiros 60 a 120 minutos do seu dia? Existe algum ritual específico que você tem pela manhã?

Mike Birbiglia: É um pouco como o Memento todos os dias.

Kléber Leite : Injetando insulina em sua esposa repetidamente?

Mike Birbiglia: Assim como muitas vezes, se eu não estiver focado, eu vou vagar. Até eu tomar café, esqueça. Eu sou um bebedor de café pesado.

Basicamente, se estou em um projeto, se estou gravando um filme, tenho um plano completo e exato para o dia seguinte. Se estou escrevendo um filme, como eu disse, coloquei notas ao lado da minha cama. Mike, acorde. Vá ao café e escreva. Acho que quando não tenho rotina, estou uma bagunça, não sou produtivo e não ajuda. É o que eu diria. É inconsistente. A outra coisa é , eu viajo. Com o show Graças a Deus pelas piadas , fiz uma turnê por 100 cidades em um ano.

Kléber Leite : Uau.

Mike Birbiglia: É muito difícil ter rituais quando você está indo para 100 cidades em um ano.

Kléber Leite : Sim. Eu me pergunto se isso aumenta ainda mais o valor dos rituais, se você consegue manter uma aparência de rotina nas turnês? Eu não sei. Eu nunca fiz isso. Você tem um local favorito em todos os Estados Unidos, se tivesse que escolher um?

Mike Birbiglia: Oh, Deus. Há tantos. [Inaudível] O teatro na cidade de Nova York parece em casa porque eu já estive muito nesse palco.

A adega de comédia em Nova York parece similar. Eu acho que, em termos de um local de libra por libra, acho que o Chicago Theatre é provavelmente o seu melhor local de concertos na América. O Chicago Theatre acomoda cerca de 3.000 pessoas e, no entanto, como artista, você se sente como se estivesse conversando com pessoas na sua sala de estar. Como membro da audiência, parece que você está assistindo alguém que não está na sua sala, mas parece íntimo.

Kléber Leite : Você é um colecionador de bons conselhos. Qual é o pior conselho que você ouve ou vê sendo dado frequentemente? Isso pode estar em qualquer domínio. Poderia ser comédia. Pode estar escrevendo. Pode ser filmes. Poderia ser completamente independente. Qualquer coisa.

Mike Birbiglia: É tudo sobre ter seu sonho, persegui-lo. Eu sinto que há algo. Não sei qual é o conselho exato que me deixa louco.

Eu acho que há uma coisa cultural agora que é meio cansativa, que é que as pessoas se sentem – eu li recentemente no The New York Times , onde alguém disse: eu estou esquecendo o nome dela que escreveu isso, mas ela disse “Se eu tivesse um conselho para estudantes universitários, seria não perguntar o que eu quero ser quando crescer? Pergunte como posso ajudar ou como posso mudar o mundo ou como posso prestar serviço a outras pessoas. ”Acho que o que quer que você queira ser talvez seja reconsiderado como posso prestar serviço quando estou no serviço. a terra por um período tão curto?

Kléber Leite : No episódio 50, parece que há 100 anos ou ontem, dependendo do meu estado de espírito, apresentei o Dr. Peter Attia, que no Twitter é @peterattiamd, ATTIAMD. Então, @peterattiamd no Twitter. Peter é um atleta de ultra resistência. Ele diria que eu nunca fui atleta. Mas ele nadou 25+ milhas corridas. Eu o consideraria um atleta de resistência. Ele é um auto-experimentador compulsivo, o que é parte do motivo pelo qual nos damos tão bem. Ele é um dos seres humanos mais fascinantes que conheço. A propósito, se você quiser ouvir uma história hilária, procure Ferris, o combustível de aviação Peter Attia.

Você pode ouvir um trecho de áudio da primeira vez em que ele consumiu cetonas sintéticas experimentais em sua cozinha. É uma história hilária. De qualquer forma, Peter obteve seu MD na Universidade de Stanford e é bacharel em ciências em engenharia mecânica e matemática aplicada pela Queens University em Kingston, Ontário, Canadá.

Ele residiu no Hospital Johns Hopkins como cirurgião geral e, em seguida , conduziu uma pesquisa no Instituto Nacional do Câncer sob o Dr. Steve Rosenberg, onde Peter se concentrou no papel das células T reguladoras na regressão do câncer e em outras terapias imunológicas contra o câncer. Dada a sua experiência em quase todas as coisas relacionadas à saúde, pedi a Peter para explicar um pouco do que ele mais gosta em relação à recuperação.

É possível tentar otimizar a saúde a ponto de ser do seu interesse apenas sentar-se na caixa de metal e absolver-se de interagir com qualquer coisa na vida. Eu acho que você maximiza seu desempenho ao mesmo tempo. Quais são algumas de suas obsessões nesse reino no momento ou interesses?

Peter Attia: Bem, crescendo – Tim, você sabe que eu cresci no Canadá, e, obviamente, o hóquei era o esporte mais importante para qualquer bom garoto canadense crescendo. Mas, na verdade, bem cedo, por volta dos 13 anos, meus interesses mudaram para o boxe e as artes marciais. Esse se tornou realmente o foco da minha vida. Você sabe, eu nunca fiz isso com moderação. Mesmo no ensino médio, eu treinava seis horas por dia. Muito difícil. Embora no boxe amador sejam apenas três rounds, eu estava sempre pensando no próximo passo, que era ser profissional. Na época, eram 12 rodadas de boxe. Tudo o que eu fiz foi orientado para que eu tivesse que correr 10 a 15 milhas pela manhã, não apenas 4. Eu tive que pular corda por 30 minutos, não apenas 15.

Eu tive que gastar tantas horas lutando a cada dia. Minha incursão nos meus cuidados com o desempenho do corpo sempre vinha das lentes do desempenho. Foi assim que a maneira como eu treino ou como eu como afeta o meu desempenho inicialmente em um ringue de boxe? Na época, era altamente bruto.

Na verdade, sofri com a questão de ter certeza de que muitos garotos de 14 anos sofreram, dos quais todos matávamos para ter esse problema novamente, ou seja, na verdade eu não conseguia ganhar peso. Comecei minha carreira com 127 libras. Quando eu tinha 16 anos, eu era um peso médio sólido, que é de 160 libras. Mas, como você deve saber da sua experiência, a maioria das pessoas vive 10 quilos acima da sua classe de peso e depois se resume a ela. Eu tinha apenas 4% de gordura corporal. Na verdade, eu vivi e lutei cerca de 158 quilos. Para manter esse peso, eu comia de 6.000 a 7.000 calorias por dia.

Só para dar um exemplo de almoço, porque foi a única refeição que realmente me lembro. Era um pedaço de pão inteiro, com 14 pedaços de pão. Foram sete sanduíches, com um jarro de dois litros de suco de laranja. Então, na lanchonete, eu comprava um prato de batatas fritas e alguma outra maldade.

Isso era almoço todos os dias na escola. No entanto, eu tinha uma cintura de 27 polegadas e nenhuma gordura em mim. Não apenas porque eu estava me exercitando seis horas por dia. Eu acho mais importante porque somos muito metabolicamente diferentes quando temos 14 anos de idade, do que quando temos 40 anos. Se você avançar, não sei há quantos anos, coisas atléticas sempre foram importantes para mim. O esporte mudou. Quando eu tinha 20 e poucos anos, a obsessão mudou do boxe para outras coisas. Mais recentemente, nos meus 30 anos, a obsessão tornou-se nadar. Natação de ultra longa distância.

Kléber Leite : Quanto tempo é a natação de ultra longa distância?

Peter Attia: Sim, é uma definição meio confusa. Eu acho que a maioria das pessoas define ultra-comprimento como algo acima de 16 milhas. Mas acho que isso é um tanto arbitrário. É como se fosse uma daquelas coisas que você conhece quando a vê.

[Crosstalk]

Peter Attia: Exatamente, certo? Essa nadada de uma milha através do rio é ultra longa? Na verdade não. São 40 quilômetros de natação? Sim, isso é ultra longo.

Kléber Leite : Qual foi o mergulho mais longo que você já fez?

Peter Attia: Cerca de 25 milhas.

Kléber Leite : Isso é um mergulho longo.

Peter Attia: Nos meus 30 anos, e este é agora um capítulo diferente na minha vida. Obviamente, eu não estou no ensino médio. Acho que na época eu trabalhava na McKinsey and Company em San Francisco. Ainda estou conseguindo passar uma média de quatro horas, três a quatro horas por dia nadando. Porque não é linear. Passo oito horas por dia nos fins de semana e, talvez, apenas uma hora e meia a duas horas por dia, de segunda a sexta-feira. Mas obviamente estou queimando muitas partidas. E, no entanto, curiosamente, meu peso está ficando cada vez mais alto. Eu fui de 170 libras a 205 libras. A composição desse peso não era o que eu queria.

Não era como se eu estivesse ganhando todo esse músculo. Eu estava engordando. Os exames de sangue mostraram que eu era basicamente pré-diabético. De repente, a estratégia alimentar –

Kléber Leite : Quais foram os indicadores que você consultou?

Peter Attia: Você faz algo chamado teste oral de tolerância à glicose, que é coletar seu sangue e, em seguida, você bebe essa bebida horrível e desagradável de glicose e depois mede seus níveis de insulina e glicose uma hora depois e depois duas horas depois. Isso é associado a outros exames de sangue padrão, como os triglicerídeos, e algo chamado hemoglobina A1C, que mede a quantidade de açúcar no sangue que adere basicamente aos glóbulos vermelhos.

Kléber Leite: É justo dizer que a hemoglobina A1C é uma média de três meses da sua glicemia de jejum ou é completamente científica?

[Crosstalk]

Peter Attia: Na verdade, é bem próximo. Não está jejuando. É basicamente uma média de três meses do seu nível agregado de glicose.

Kléber Leite : glicose agregada, entendi, tudo bem, legal. Não [inaudível].

Peter Attia: Sim. Enfim, basicamente todos esses testes estavam apontando na direção errada. Eu tinha algo chamado síndrome metabólica.

Mais uma vez, acho que muitas pessoas se encontram nessa situação. Para sua pergunta sobre qual é a motivação pessoal? Acho que o que me irritou foi – e lembro de ter dito isso à minha esposa. Eu disse: “Você sabe o que me irrita é que estou trabalhando demais para estar nessa situação.” Uma coisa é se você estiver sentada no sofá comendo Doritos o dia inteiro, mas minha dieta era realmente muito mais limpa como 35 anos de idade que aquele francês que come batatas fritas e sanduíche no ensino médio. Obviamente, ainda não era a dieta certa, mas o ponto era que eu estava estourando minha bunda para ficar em forma e saudável e observar o que eu como e, francamente, fiquei irritado além das palavras.

Nós brincamos sobre isso agora, mas, na época, eu literalmente disse à minha esposa: “Vou fazer um desvio gástrico.” Ela estava tipo: “Você é o ser humano mais ridículo que já existiu. Nós literalmente teremos que falar sobre seu casamento, se é isso que você está considerando com o peso de 205 libras. ”

Na verdade, eu consegui e vi o melhor bariátrico da cidade de San Diego. É uma história meio estranha. Embora eu estivesse obviamente acima do peso, eu era a pessoa mais magra na sala de espera por um longo tiro, certo? É uma espécie de perspectiva, como Peter, você acha que tem problemas? Essas pessoas pesam 400 quilos. Quando chegou a minha vez de ir ao médico, a enfermeira me levou até a balança e me pesou. Eu subi na balança e estou com 210.

Ela é como, “Oh, isso é fantástico. Você está aqui para acompanhamento? ”Eu estou tipo,“ Não, eu estou aqui ”, foi uma experiência real de abrir os olhos, Tim. Porque, francamente, durante todo o meu treinamento médico, que estava em cirurgia e, novamente, em oncologia cirúrgica, que é cirurgia de câncer, eu nunca havia prestado atenção a esse problema, nunca. Se não tinha nada a ver com câncer, se não tinha nada a ver com cirurgia [inaudível], eu não ligava.

Kléber Leite : Ortorexia é usada como um termo depreciativo, mas acho que você é muito meticuloso em seus próprios testes e talvez até se afaste de [inaudível], mas você me apresentou algumas ferramentas ou conceitos interessantes. Por exemplo, a ideia de cetonas sintéticas. Talvez você possa comentar sobre isso como uma prova para as pessoas. Embora o gosto possa não ser o caminho para colocá-lo. Você pode explicar isso. Isso me abriu os olhos. Lembro-me de sair com você, jantando há pouco tempo, onde você especificou a estrutura química do hidroxibutirato beta e o número de outros sais de cetona, certo? Ou eu sou –

Peter Attia: Não, eles são realmente sais ou ésteres.

Kléber Leite : ou ésteres. Mas o que são cetonas sintéticas e por que as pessoas se importam com elas?

Peter Attia: Bem, para explicar, eu provavelmente tenho que gastar um minuto explicando o que são cetonas biologicamente ou o que chamamos de cetonas endógenas.

Se você pensar no que nossos ancestrais estavam fazendo até algumas centenas de anos atrás ou certamente alguns milhares de anos atrás, estávamos basicamente quase 24 horas ou mais sem comida. Essa era apenas a natureza de como as coisas funcionavam. Quando você está na mentalidade de caçador / coletor, essa é a sua vida. O corpo humano evoluiu apenas para armazenar uma quantidade finita de glicose. Existem apenas dois lugares onde relatamos glicose. Um está no fígado, um está nos músculos. É apenas aquele estoque no fígado que é acessível pelo cérebro. Porque a glicose que é armazenada no músculo, ela não pode sair do músculo. Ele circula dentro do músculo.

Temos esse órgão, o cérebro, que pesa talvez 2% do nosso peso corporal total, mas provavelmente responde por 20% da demanda metabólica do nosso corpo. Além disso, normalmente funciona exclusivamente com glicose. Então você tem esse problema: um organismo que é extremamente dependente da glicose.

Só podemos armazenar uma fração do que precisamos. Só podemos armazenar cerca de um dia.

Kléber Leite : Cerca de 400 gramas? Gosta de 1.600 calorias?

Peter Attia: Realmente depende do tamanho da pessoa, mas sim, isso provavelmente está certo para a média. Lembre-se, a maior parte disso, a propósito, não é acessível a todo o corpo. O truque que desenvolvemos foi, em vez de transformar a glicose em proteína, o que é uma coisa bastante fácil de fazer. O problema é que, se você deseja transformar a glicose em proteína, você precisa quebrar os músculos. A última coisa que você quer fazer quando estiver tentando encontrar sua próxima refeição é perder músculos às custas da glicose no cérebro. E se houvesse uma maneira de conseguir que o cérebro usasse gordura? Esse é o problema que precisava ser resolvido.

A solução foi linda. Ou seja , podemos quebrar a gordura, da qual até os caçadores / coletores mais magros tinham dias e dias, se não meses, de gordura no corpo.

E se você pudesse decompor essa gordura no fígado em outro tipo de molécula distinta da glicose que o cérebro especificamente poderia realmente utilizar como combustível? É aí que as cetonas entram. O que nosso corpo faz quando ocorre um jejum prolongado e, prolongado, quero dizer mesmo que começa às 24 horas de jejum, é que começamos a quebrar nossas próprias fontes de gordura. Começamos a fazer essa coisa a que você se referiu, hidroxibutirato beta, para não ficar muito nerd, mas hidroxibutirato beta e outro membro dessa família chamado acetoacetato. Eles existem em equilíbrio .

Essas coisas são transferidas para o ciclo de Krebs, com o qual acho que seus leitores estarão familiarizados. Basicamente, torna-se outro substrato para a fabricação de ATP. De repente, e George Cahill, que é uma espécie de luminar neste campo, faleceu alguns anos atrás, mas George Cahill era um dos padrinhos mais importantes do metabolismo da Universidade de Harvard. Ele fez algumas experiências lendárias nos anos 50 e 60, onde eles tinham assuntos que passariam fome por 7 a 14 dias e apenas mediam os níveis de glicose e cetona.

Você pensaria que, depois de 14 dias sem comer, uma pessoa ficaria mentalmente nebulosa, não bem. Aconteceu que era exatamente o oposto. Depois de alguns dias de pausa – você conhece isso pessoalmente, Tim, porque você fez esses longos jejuns – depois de alguns dias de inferno, é realmente o contrário, certo?

Kléber Leite : Você se sente incrível. Você se sente inacreditável.

Peter Attia: O que Cahill mostrou foi que fração da energia do cérebro vinha dessas cetonas. Então isso é relevante, está morrendo de fome. Mas, fora do estranho, vamos fazer uma coisa rápida de uma semana por ano, como isso se encaixa em algo além disso? Bem, a outra maneira de obter a cetose, embora não ao mesmo extremo, é através de algo chamado cetose nutricional, que restringe o componente alimentar que restringe principalmente a formação de cetonas e mantém, no mínimo, o outro que também a restringe. .

Esses são carboidratos e proteínas, respectivamente. Se você ingere uma dieta que contém muito pouco carboidrato e apenas uma quantidade modesta de proteína, e o restante é composto de gordura, também pode gerar cetonas.

Agora, para sua pergunta, acontece que você pode beber ou consumir de alguma forma, mas todos são tipicamente líquidos. Você pode beber essas moléculas de cetona diretamente. É o que chamamos de cetonas exógenas ou suplementares. Eles vêm em várias formas diferentes. Eles existem basicamente como um éster beta hidroxibutirato, um sal beta hidroxibutirato e um diéster de acetoacetato. Eu tentei todas essas coisas.

Kléber Leite : Por que você não conta sua primeira experiência consumindo?

Peter Attia: Sim. O primeiro que experimentei foi o éster beta hidroxibutirato, que um grande amigo meu me enviou. Disseram-me que essas coisas são horríveis. Eu tinha conversado com duas pessoas que os consumiram antes. Estes são caras estoicos.

Estes não são – isso não é como uma criança de seis anos de idade. É como caras militares estoicos que disseram: “Oh, cara. Essa é a coisa de pior sabor do mundo. ”Eu sabia disso, mas acho que essa informação foi passageira na emoção quando a caixa chegou. Rasgo a caixa – e também havia uma nota explicando um coquetel um tanto agradável que você pode misturar – como como você pode misturar isso com dez outras coisas. Eu apenas desconsiderei isso. Acabei de pegar o frasco de 50 mililitros e o bebi. Lembro que eram 6:00 da manhã porque minha esposa ainda estava dormindo.

Todos esses pensamentos passam pela sua mente. Primeiro de tudo, você bebe e tem o gosto de como imagino que o combustível de aviação ou o diesel provariam. Se você já cheirou destilado, é esse odor horrível e você pode imaginar como seria o sabor. Foi assim que provei. Meu primeiro pensamento foi maldito, e se eu ficar cego? E se houver metanol aqui?

Tipo, o que eu acabei de fazer? Então meu próximo pensamento foi apenas, oh meu Deus, você está engasgando. Quero dizer, você está realmente engasgando. Se você vomitar essas coisas, terá que lamber seu vômito e essas coisas. Será apenas um desastre, certo? Estou vomitando e engasgando e tentando não acordar a família e tentando não vomitar meus ésteres de cetona por toda a cozinha. Demorou 20 minutos para eu sair e fazer o meu passeio de bicicleta, que era todo o objetivo desse experimento.

Kléber Leite: deve ter sido um recordista.

Peter Attia: Oh, Deus. Essas coisas são insuportáveis.

Kléber Leite : Bem, aí está, pequenos. Espero que você tenha achado essas dicas tão úteis quanto eu e que seu sono se beneficie delas. Se houver outros tópicos, outros temas que você gostaria que eu criasse, voltando a todos os meus episódios e tentando encontrar padrões específicos, informe-me no Twitter @tferriss. Esse é o Twitter.com/tferriss. Ou você pode deixar comentários na postagem do blog associada a este podcast. Você pode encontrar notas de programa para este e todos os outros podcasts que fiz em Tim.blog/podcast. E até a próxima vez, como sempre, obrigado por ouvir.