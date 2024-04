Jovens adultos enfrentam crescente ameaça de câncer

Pesquisas estimam que o número global de novos casos precoces terá um aumento de 31% e 21% respectivamente em 2030

Nos últimos anos, tem sido observado um aumento preocupante dos casos de câncer entre jovens adultos, números expressivos que levantam um alerta importante para a população e profissionais da saúde.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a incidência em jovens adultos entre 20 e 39 anos, vem aumentando nas últimas décadas e um levantamento publicado em 2023 na revista BMJ Oncology evidencia a crescente dos casos de 79% em pessoas com menos de 50 anos, além do aumento de 27% dos óbitos causados pela doença, chegando a mais de 1 milhão de pessoas.

Quais são as causas para a crescente global nos casos de câncer?

É certo que o estilo de vida da população, as mudanças de padrões alimentares com cada vez mais ultraprocessados é uma realidade, e esse tipo costume é um dos fatores de risco para o câncer colorretal, por exemplo, de acordo com especialistas. O aumento da obesidade entre jovens e crianças também é mais um ponto de preocupação, afinal a condição está associada a um maior risco de vários tipos de câncer, incluindo o de mama, endométrio e muitos outros.

Fatores como: tabaco, álcool, ambientais e exposição a substâncias, também podem contribuir para o aumento dos números da doença e apesar de existirem muitos fatores de risco e teorias sobre a verdadeira causa desses números, ainda não foi possível identificar o que de fato está por trás disso, sendo assim existem muitos estudos e pesquisas em andamento.

“Independentemente do estágio da doença que o paciente enfrenta, sempre há ações a serem tomadas. No caso dos pacientes oncológicos, buscamos uma abordagem abrangente que priorize a qualidade de vida, levando em consideração suas necessidades físicas, emocionais e sociais”, afirma o Dr. José Márcio Figueiredo, diretor do ICB.

Uma tendência preocupante que requer atenção

Diante dessas tendências, é crucial implementar estratégias eficazes de prevenção do câncer entre os jovens. Isso inclui educação sobre estilo de vida saudável, promoção de uma alimentação balanceada, incentivo à prática regular de atividade física e campanhas de conscientização sobre os riscos do tabagismo e do consumo excessivo de álcool.

O Instituto do Câncer Brasil (ICB) entende que a situação requer uma abordagem multifacetada e por isso atua na conscientização da população, acesso à saúde e orientações constantes, contribuindo para a educação e prevenção das pessoas em todo o país.

“Por meio da educação, conscientização e pesquisa contínua, podemos trabalhar para reduzir o impacto do câncer entre os jovens e garantir um futuro mais saudável para as próximas gerações”, explica o médico.

