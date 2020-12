ITALCAM presta consultoria gratuita para empresas de São José dos Campos, no projeto ‘Vitrine Digital’

A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura acaba de lançar o projeto que ajudará empresas, sobretudo as pequenas e médias, a avaliar e melhorar os seus processos digitais

Para apoiar o desenvolvimento empresarial, sobretudo em função da pandemia que acelerou a transformação digital, preparando as empresas para as novas demandas do mercado e para que tornem seus negócios cada vez mais competitivos é que a ITALCAM – Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura anuncia o lançamento do ‘Vitrine Digital’. Idealizado pelo Comitê de Transformação Digital da Câmara, o projeto consiste em fazer uma avaliação do estágio tecnológico da empresa e apontar, de forma personalizada, as melhores soluções de serviços e investimentos que oferecem mais agilidade nos negócios e ajudam a conquistar mais clientes. O serviço, que está disponível para empresas dos mais variados segmentos de São José dos Campos e de todo estado de São Paulo, foi apresentado no São Paulo Tech Week – SPTW (14/12): https://www.youtube.com/watch?v=7OxGn9-2mZI.

“A pandemia tem transformado a oportunidade de negócio e, também, a forma de interação com o cliente. Uma lição aprendida é que ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado, como vídeoconferência, e-commerce, chatbox, que antes da pandemia eram uma opção, tiveram uma aceleração enorme e agora são uma necessidade”, afirma Rosario Zaccaria, vice-presidente da ITALCAM e responsável pela área de Infra­estrutura e Redes da Enel Distribuição São Paulo. “Então, percebemos que primeiramente as empresas precisam se informar sobre este universo digital para depois, se necessário, possam fazer mudanças, adquirindo novas soluções tecnológicas ou usando melhor suas próprias ferramentas. Esse é o conceito do Vitrine Digital, alertar para que as empresas acompanhem as mudanças, pois, caso contrário, poderão estar fora do mercado ou perder oportunidades. O objetivo é ajudá-las a se tornarem mais competitivas”, completa o executivo.

Dados desse ano, de antes da pandemia, demonstravam o quanto as pequenas empresas estavam longe do universo digital: quase 90% dos pequenos empreendimentos não tinham presença digital, segundo pesquisa do IEMI – Inteligência de Mercado. “O projeto está à disposição para prestar serviço a todas as empresas, porém as grandes já são digitalizadas, têm recursos e acesso a consultores. Por isso, o serviço será mais voltado mesmo para as pequenas e médias. Inclusive muitas nem sabem que existem ferramentas acessíveis. Este é o escopo da ITALCAM, oferecer oportunidade de comércio a quem quer fazer e não tem o recurso, e necessita de assessoria”, esclarece Zaccaria.

O passo a passo – A empresa que se interessar em receber este serviço terá algumas etapas a seguir. Na primeira fase, deverá responder a um questionário estruturado que ajuda a identificar qual nível de digitalização da empresa atualmente. As questões são referentes a processos administrativos, recursos humanos, jurídico e suprimentos, além de serem relacionadas as vendas, pós-vendas, marketing, entre outras áreas. “Ao responder a empresa estará se autoclassificando digitalmente”, diz o vice-presidente da ITALCAM.

Em um segundo momento, as respostas são analisadas pela consultoria da ITALCAM, que agenda uma reunião entre os dirigentes da empresa e um especialista para uma avaliação sobre como a tecnologia está sendo utilizada nos vários processos. Também são dadas orientações sobre como avançar em soluções mais adequadas ao negócio, oferecendo opções de parceiros fornecedores e, assim, fomentar o networking com as empresas italianas e brasileiras associadas a ITALCAM.

Ainda faz parte do ‘Vitrine Digital’ uma série de vídeos informativos sobre temas variados da área, como qual a melhor forma de digitalizar a empresa, quais as soluções tecnológicas disponíveis no mercado, entre outros. Os conteúdos serão produzidos por empresas de tecnologia associadas à Câmara e estarão no site e nas redes sociais da associação. Além disso, estão previstas webinars para discussão de temas relacionados a digitalização. Zaccaria espera que milhares de empresas sejam beneficiadas com o novo projeto. “Se várias empresas aderirem, podemos catalogar e verificar as médias de digitalização, fazendo escalas, talvez de 1 a 5. Assim elas saberão as suas diferenças com as demais”.

Segundo o especialista em transformação digital e customer experience Marco Lupi, fundador da Alterego, consultoria dedicada a inovação tecnológica e parceira da Câmara no ‘Vitrine Digital’, a ITALCAM entendeu os problemas comuns na área de tecnologia para muitas empresas e estruturou um serviço profissional para dar suporte real. Entre as dores das empresas, conforme explica Lupi, estão: Como começar um projeto? Transformação digital se resume em adquirir tecnologia? Quem é responsável para fazer esse processo dentro da organização? O especialista afirma que “o mais importante é gerenciar projetos de forma ágil, estando sempre pronto para corrigir rapidamente, não desenhar um projeto simplesmente em função da tecnologia, mas pensar a tecnologia como meio para a transformação”.

Para o consultor, o processo de digitalização para as empresas não é mais uma escolha, mas sim uma necessidade, seja para buscar eficiência e segurança interna ou para entender e se relacionar com os clientes. “As empresas precisam acompanhar esta aceleração, e saber que a tecnologia é necessária, indispensável, mas não suficiente. Tecnologia, junto com os processos, tem que gerar conveniência para as empresas e para os usuários que sejam clientes ou funcionários”. Conforme Lupi, é preciso saber escolher entre as soluções disponíveis e levar em conta o momento atual da empresa. “Ter objetivos claros (quer reduzir custos? aumentar vendas?). É necessário ter projetos ambiciosos, mas divididos em steps menores, com possibilidades de rápida correção. Avaliar a tecnologia e a capacidade de um potencial fornecedor entender o negócio do cliente e ajudar no desenho dos projetos. Neste sentido, acredito também que o Vitrine Digital é ideal, pois oferece uma primeira avaliação e depois sugestões dos próximos passos dentro da jornada de digitalização”.

‘Vitrine Digital’

Piloto – O ‘Vitrine Digital’ já realizou as primeiras experiências em uma fase piloto, com empresas, entre elas a agenciadora de car­gas internacionais Moeda, que tem 14 anos de existência. “Transformação Digital é o processo em que empresas usam tecnologias digitais para solucionar problemas tradicionais, hoje é uma tendência e um caminho sem volta. A nossa empresa é uma prestadora de serviços de logística internacional integrada, cujo trabalho é a prestação de serviços fundamentada basicamente em informações documentais. Transformar as informações contidas nos documentos em informações disponíveis para o usuário é a nossa maior dificuldade. As questões levantadas no questionário do ‘Vitrine Digital’ nos ajudou a concluir que esta dificuldade pode ser minimizada através de ferramentas de software específicas para esta finalidade”, explica Flávia Vasquez, head de Operações Globais da Moeda.

Flávia conta que o maior desafio é transferir a informação contida em um documento físico disponível em rede, ou alimentar outros softwares através dela. “Hoje este processo é manual. O colaborador lê a informação e digita no computador (excel, ou software específico que precisa de tal input). Conseguir transferir uma informação física (documento) em uma informação digital (software) sem interferência humana. Sem o digitador humano – para mim é o mundo ideal”, acrescenta a executiva. Entre as demais empresas que participaram da fase piloto estão a We Communication, Lc Bespoke e Energy.

ITALCAM

ITALCAM – Fundada em 1902 por um grupo de banqueiros, comerciantes e industriais italianos com a finalidade de estreitar as relações comerciais entre empresas brasileiras e italianas. É uma associação sem fins lucrativos que reúne pequenas, médias e grandes empresas. Realiza atividades de apoio a empresários, cursos de formação profissional, promoção em feiras, de eventos e congressos. Neste período de pandemia tem realizado uma série de webinars sobre assuntos referentes as áreas de comércio, indústria e agricultura. Dispõe de Desk, ou seja, estruturas de apoio a introdução de empresas italianas no mercado brasileiro; a internacionalização de empresas por meio de entes de determinadas áreas.

