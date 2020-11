Ingram Micro Brasil amplia atuação e se consolida ainda mais no país com investimentos, parcerias e novas áreas

A Ingram Micro Brasil, subsidiária da maior distribuidora global de TI, amplia sua representatividade e presença no mercado nacional com uma série de iniciativas que reforçam seu compromisso com fabricantes, revendedores e demais parceiros do canal de distribuição. Nos últimos meses, a Ingram Micro investiu R$ 4 milhões para duplicar seu galpão em Serra/ES, que passa a ocupar uma área de 6.292 m² onde armazena produtos de TI que serão distribuídos à pronta-entrega para todo o Brasil, além de ter criado e aumentado áreas de negócios como Cyber Security, Digital Workplace, Educação, IoT, Segurança Física, Gaming e Energia. No mesmo período, a empresa ainda desenvolveu um Centro de Excelência LATAM, especializado no treinamento para pré e pós-venda, suporte na arquitetura de projetos, soluções e consultoria para todo o seu portfólio, que conta atualmente com produtos e soluções de mais de 100 fabricantes.

Novas parcerias em 2020

Todos os investimentos têm se refletido em novos negócios. Nos últimos nove meses, a distribuidora fechou parcerias com grandes marcas do mercado para diversas áreas de atuação, como Cloud, Advanced Computing, Cyber Security, Gaming e Commercial & Consumer. Em Cloud, a companhia anunciou parcerias com a Citrix, que oferece soluções modernas para o trabalho, a TeamViewer, líder global em tecnologias de conectividade remota e colaboração online, a Veeam, líder no gerenciamento de dados na nuvem, e Red Hat CCSP, programa Certified Cloud & Service Provider (CCSP) destinado a provedores e integradores de serviços de infraestrutura de TI, complementando o portfólio de soluções para Service Providers ao lado de VMware VCPP e Veeam VCSP. “Hoje temos o mais completo e robusto portfólio para parceiros com esse perfil“, destaca Flávio Moraes, Diretor de Cloud e Soluções Digitais da Ingram Micro Brasil.

No mesmo período, a Ingram Micro Brasil também fechou importantes parcerias para sua área de Gaming e Commercial & Consumer, como o acordo com a Warner Games, empresa norte-americana de jogos eletrônicos, com a Nintendo, companhia japonesa de games e consoles, a Targus, líder mundial em mochilas, cases e acessórios para informática, e MarketBot, com soluções de impressoras 3D. “Com essas parcerias ampliamos a nossa penetração e atuação no mercado varejista nacional e regional“, celebra Ricardo Rodrigues, diretor de Commercial, Consumer, Mobility e ITAD da Ingram Micro Brasil.

Também vieram novos parceiros para a área de Advanced Computing, como a Stibo Systems, líder global em MDM (Master Data Management ou gestão de dados mestres), Infor, líder global em softwares de gestão empresarial na nuvem especializados em verticais de indústrias, e Rocket.Chat, ferramenta de colaboração que concentra mensagens, tarefas e arquivos em um único lugar, com segurança e integração de multicanais. “São soluções que ajudam as empresas a vender mais e perder menos. Esperamos levar essas soluções para clientes de todos os tamanhos, indústrias e regiões através de nosso amplo ecossistema de parceiros“, analisa Roberto Gero, diretor de produtos e Advanced Computing da Ingram Micro Brasil.

Em Cyber Security e redes foram anunciadas até o momento a parceria com a Mist Systems, fabricante de rede WI-FI com solução 100% balizada à Inteligência Artificial nativa, e Gigamon, fabricante fornecedor de tecnologias para visibilidade e análise de tráfego e segurança de rede. “Frente a um cenário de ‘novo normal’, com grande parte da força de trabalho atuando remotamente, a entrada desses fabricantes permite apoiar os nossos clientes com soluções robustas de segurança para o trabalho a distância“, avalia Alexandre Nakano, diretor de segurança e network da Ingram Micro Brasil.

Para Luis Lourenço, VP & Brazil Chief Executive da Ingram Micro, todos esses novos anúncios de parceria fazem parte do objetivo da empresa de proporcionar aos parceiros de canal um atendimento de qualidade, além das principais e mais inovadoras tecnologias existentes no mercado. “Estamos muito comprometidos em oferecer um portfólio cada vez mais completo, com produtos e soluções modernos, e oferecer todo o suporte que as revendas precisam antes, durante e depois da venda, com atendimento rápido, de qualquer lugar e para todo o Brasil. A Ingram Micro Brasil tem investido em uma infraestrutura robusta e sempre busca fabricantes estratégicos e inovadores, que entreguem as mais atuais soluções tecnológicas do mercado“, afirma o diretor.

Soluções e serviços de suporte aos canais de revenda

A Ingram Micro Brasil conta com mais de 600 associados, um time de profissionais e executivos focado na entrega de soluções de Advanced Computing, Cloud, Cyber Security, IoT, UCC, DC/POS, Commercial & Consumer, Mobility, e Gaming, um time de mais de 20 arquitetos de soluções, focados em ajudar os parceiros e clientes no desenvolvimento de projetos, uma equipe de soluções financeiras, com a Linha IM Fácil, focada em soluções financeiras, como Leasing, CDC, Cessão e Cartão BNDES para auxiliar revendas e clientes no fechamento de negócios. Possui uma unidade de consultoria, a IM Consulting, com o objetivo de potencializar, acelerar a performance e os resultados de empresas com técnicas de inovação, método de vendas, prospecção de leads, marketing digital e gestão estratégia, além de sua divisão Ingram Micro ITAD, voltada para logística reversa, recompra, trade-in, remarketing, descarte sustentável e apagamento seguro de dados de ativos e equipamentos de TI.

Para mais informações sobre a Ingram Micro, acesse: http://www.ingrammicro.com.br .

