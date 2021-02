Drogaria COOP lança linha exclusiva de vitaminas

No próximo dia 18 de fevereiro, todas as drogarias Coop contarão com uma marca exclusiva de vitaminas denominada +VITA. Trata-se de uma linha com mais de 14 produtos, desde vitaminas C e D, ômega 3, colágeno até suplemento alimentar voltado para os públicos feminino e masculino, além da melhor idade.

Vitaminas

As vitaminas foram criadas e desenvolvidas especialmente para a Coop com a finalidade de levar saúde e bem-estar para todas as idades, além de muita informação. “Estamos entregando fórmulas seguras, com qualidade, a preços acessíveis”, assegura Amanda Baptista, compradora do negócio Drogaria.

Segundo ela, a proposta de oferecer uma linha de vitaminas com todos esses atrativos vem sendo estudada há mais de um ano, porém, a chegada da pandemia confirmou a necessidade de dar acesso aos cooperados e clientes a uma suplementação de qualidade.

Foto:Maurício Taboni

“Aqui na Coop, nós acreditamos na construção coletiva, colaborativa e consciente. Por isso, entendemos que estamos juntos melhorando a qualidade de vida de todos os nossos cooperados, através do lançamento desta nova linha de vitaminas e suplementos alimentares, em parceria com a +VITA”, acrescenta Eduardo Santos, diretor do negócio drogaria.

As multivitaminas têm como função a reposição de nutrientes deficientes por conta de uma dieta alimentar desbalanceada e também de potencializar a energia dos alimentos.

+VITA

“A +VITA é uma marca acolhedora que conecta pessoas, ideias e conteúdos sobre longevidade com qualidade de vida. Nossas vitaminas chegam com o objetivo de entregar qualidade, com fórmulas seguras, preços justos e cocriadas com os consumidores”, explica Michel Santana, diretor de criação da empresa AS Trade.

Drogarias Coop

A drogaria é um dos negócios da Coop, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos. São 61 drogarias, localizadas no Grande ABC e nas cidades de São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí. Já o negócio supermercado possui 31 unidades, espalhadas nas mesmas cidades, com exceção de São Paulo e Barueri.