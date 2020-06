Iluminação sincronizada com TV proporciona emoção singular para assistir filmes e séries

As cores das lâmpadas podem ser sincronizadas com as mesmas cores transmitidas na TV e quanto mais alto for um som em uma cena, por exemplo, mais brilho a lâmpada emitirá.

Chega ao mercado uma nova linha de iluminação, controlada via aplicativo e que proporciona uma emoção singular ao assistir televisão.

Fabricada pela Philips e disponibilizada para todo o Brasil pela Reymaster, distribuidora de materiais elétricos com unidades em Curitiba (PR) e Joinville (SC), a linha é denominada Hue, sendo destinada a aplicações residenciais. Ela une praticidade e entretenimento de forma simples e intuitiva através de um aplicativo para Smartphones desenvolvido de modo exclusivo.

A Hue é constituída basicamente de fontes de luz (lâmpadas ou fitas LED); uma bridge, que é o coração de todo o sistema e é responsável pelo recebimento de informações do usuário e envio de comandos para as fontes de luz; e um aplicativo que serve de interface para o usuário programar e controlar o sistema da maneira que sua imaginação permitir, tudo isso sem nenhuma fiação adicional, economizando assim na instalação.

Segundo o promotor técnico em iluminação da Reymaster, Gustavo Batista, além de uma automação básica, como acendimento e dimerização das lâmpadas com um simples toque no celular, a Hue traz diversas possibilidades para o usuário como: troca de cores (são 16 milhões de cores disponíveis para adequar conforme a ocasião); programação de ambientes ou horários como por exemplo cores mais quentes nos quartos ou cores mais intensas ao amanhecer e mais opacas ao anoitecer.

“Ainda é possível assistir, ouvir ou jogar de maneiras novas e emocionantes enquanto seus efeitos favoritos de vídeo e áudio preenchem o ambiente. Para isso é preciso sincronizar o sistema de iluminação inteligente a filmes, músicas e games. As cores das lâmpadas sincronizarão com as mesmas cores transmitidas na TV e quanto mais alto for um som em uma cena, mais brilho a lâmpada emitirá, criando efeitos que transformarão a forma de assistir televisão”, explica Batista.

