Simplifique a gestão da sua transportadora – e obtenha resultados

Assim como qualquer outro segmento, o setor de logística exige uma gestão especial para equilibrar investimentos, gastos e ainda ter destaque. As transportadoras trabalham com prazos, segurança e diversas variáveis. Por esse motivo, seus gestores devem fazer planejamentos que agreguem diversas condições e simplifiquem a gestão ao passo que dão resultados.

Já que o objetivo da atividade logística é justamente entregar os produtos e bens no momento e local certos e seguindo as especificações do cliente, a função da gestão de uma transportadora é garantir eficiência e economia durante todo o processo.

Uma pesquisa da Fundação Dom Cabral apontou que, até antes da pandemia, o faturamento com logística foi equivalente a quase 12% de toda a quantia bruta das empresas. O Produto Interno Bruno (PIB) para os transportes brasileiros aumentaram em 3,6% no primeiro trimestre deste ano. Sendo assim, investir em infraestrutura das empresas e nas melhores condições das transportadoras é uma excelente solução de gestão.

Ter um bom planejamento para o sistema de fretes garante que suas despesas sejam efetuadas apenas para o necessário e é tão importante quanto o custo logístico.

A logística inicia no primeiro contato com os dados dos clientes. Para não errar na gestão, é preciso levar em conta os aspectos de custo-benefício para atender as expectativas.

Este texto já deixou claro que o tempo é essencial. Automatizar os processos reduz os intervalos de tempo gastos com mão de obra humana.Os códigos de barras e as balanças virtuais calculam peso e valor das mercadorias, e os aparelhos de GPS são configurados para indicar as melhores rotas, que não consumam tanto combustível e geram desgastes à frota.

Além dessas questões, os dados simplificam todo o processo da gestão de sua transportadora. O uso da alta tecnologia, neste caso, torna-se a chave-mestra para facilitar seus negócios e destacar a sua marca entre os concorrentes.

Use a tecnologia da DataOcean para um oceano de oportunidades na sua transportadora





A DataOcean oferece insights para facilitar a gestão de sua transportadora, pautando seus principais indicadores de desempenho. Com uma ferramenta de análise simples, rápida e fácil.

O sistema autoral conta com inteligência artificial (IA) para apresentar as melhores soluções para sua transportadora. Os insights calculam tudo que os gestores precisam para apontar relatórios de redução de custos, combustível, pneus, peças e redução de contagem KM/rodado por entrega e distância.

Com o DataOcean Insights a sua empresa terá visão gerencial 360º sobre todos os indicadores das operações. Simplifique sua gestão com a DataOcean.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay