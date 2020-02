Grupo Coral : Torne – se Tecnologicamente Inteligente

A explosão contínua de novas tecnologias molda nossa capacidade de reagir e responder às necessidades de outras pessoas. Também molda o futuro na construção de relacionamentos. Somos cada vez mais tecnologicamente interdependentes com nossas famílias, nossos amigos, nossas comunidades e nossas parcerias comerciais. De acordo com o Grupo Coral Pense na facilidade e velocidade da comunicação que ocorre através da Internet. Como alguém conseguiu construir ou manter relacionamentos no passado? Desde o aprendizado on-line, até reuniões familiares on-line, grupos de redes on-line, trabalho em um projeto e advocacia eletrônica, somos capazes de “nos encontrar” eletronicamente no lugar mágico da realidade virtual. Somos capazes de fazer conexões literalmente em todo o mundo vinte e quatro horas por dia. A Internet mudou radicalmente a maneira como a comunicação ocorre.

Em um mundo que se tornou altamente interativo, a maneira como desenvolvemos parcerias comerciais e conduzimos negócios deve levar em consideração a tecnologia de comunicação. Há muita discussão sobre a tecnologia que está disponível hoje. De fato, em seu artigo, Future Watch: uma visão geral das tendências, Lowell Wolff diz que a rapidez da mudança tecnológica continuará se acelerando. Ele diz que "as próximas três décadas trarão dois séculos de mudança"! Dois séculos! Em outras palavras, nos próximos sete minutos, a mesma quantidade de mudança ocorrerá nos últimos trinta anos!

Até pessoas não-tecnológicas acham isso muito emocionante. Também é empolgante pensar no potencial de possibilidades que surgem desse fenômeno. À medida que nossas possibilidades aumentam, aumenta também a nossa necessidade de aumentar nossa capacidade de decidir melhor qual tecnologia ajudará a apoiar nossos negócios e nossos relacionamentos. Estar ciente dos vastos canais de comunicação e decifrar quais desses canais usar em um determinado relacionamento e situação também é uma consideração importante.

Essa estratégia analisa as principais tecnologias de comunicação presentes hoje e fornece pontos de reflexão para você considerar ao escolher o canal de comunicação que funciona para você e seu parceiro de negócios. Desenvolver uma presença, tecnologicamente falando, exige o exame dos canais de comunicação. Para estar lá no mundo dos negócios, precisamos fazer nossa lição de casa.

Presença tecnológica

Embora a comunicação por correio de voz e fax continue existindo e seja esperada, considere o seguinte:

– Presença na Web

– Comércio Eletrônico

– Serviços de Internet

– Escritórios Virtuais

– Teleconferência

– Comunicação Digital – Sistemas Digitais





Em seu livro Net Future, Chuck Martin afirma que “para a maioria dos clientes, o que eles veem no site de uma empresa determina sua visão da empresa”. Espera-se que uma empresa tenha presença na web. Enquanto algumas empresas alocam dólares de marketing limitados para manter uma presença mínima na web, outras estão criando novos relacionamentos com seus clientes e se redefinindo para o mundo on-line.

A web oferece uma oportunidade sem precedentes para as empresas interagirem com organizações e indivíduos em todo o mundo. Que contraste com o que foi feito no passado! Agora, além das brochuras da empresa e dos relatórios anuais como o principal fórum para promover organizações, com presença na Web, você está literalmente a apenas um dedo de distância.

A World Wide Web, um distrito comercial virtual, veio para ficar. Os clientes reservam viagens aéreas, realizam compras domésticas e navegam na Internet para realizar negócios em todo o mundo. Isso permitiu que as organizações cortassem drasticamente seus investimentos em estoques, reduzissem o custo de imóveis e criassem novas oportunidades todos os dias. Warren Bennis fala sobre o futuro dos bancos reduzindo o apoio a: um computador, uma pessoa e um cachorro. A pessoa alimenta o cachorro, e o cachorro está lá para proteger o computador. Fargo IBM é um exemplo disso. Fargo A IBM passou de três andares de um banco do centro para três salas, de acordo com Lowell Wolff em seus escritos da Future Watch. Com a capacidade de interagir e a conectividade de tecnologias interdependentes, este é apenas um exemplo do impacto revolucionário da tecnologia em uma organização.

Se você tivesse que escolher apenas uma característica da Internet que a diferencia de quase todo o resto, certamente seria sua interatividade. Com rapidez, eficiência e eficácia, você é capaz de interagir com outras pessoas ao redor do mundo.

A essência de uma pesquisa na web é que você pode clicar em textos ou imagens e ser transportado instantaneamente, ou rapidamente, para qualquer outro lugar.

Além disso, você pode obter conhecimento especializado em momentos. O recebimento de informações de que precisamos, conforme necessário, tornou-se mais facilmente disponível através de aplicativos baseados em computador que usam uma representação da experiência humana em um campo especializado do conhecimento. De acordo com o livro Comportamento Organizacional: Fundamentos, Realidades e Desafios 2003, de Debra L. Nelson e James Campbell Quick, os sistemas especialistas prestam consultoria a não especialistas, fornecem assistência para aprofundar seus conhecimentos e servem como uma ferramenta de treinamento e desenvolvimento. organizações. Os sistemas especialistas são usados ​​na tomada de decisões médicas, diagnóstico e informática médica. A Anheuser-Busch usa um sistema especializado para ajudar os gerentes a garantir que as decisões de pessoal cumpram as leis antidiscriminatórias. Os sistemas Expert estão em ascensão, à medida que a tecnologia se reúne cada vez mais com a realidade do nosso cotidiano. Para testar isso, acesse o seu mecanismo de pesquisa agora e digite sistemas especializados. Aproveite a sua descoberta. Que ótima ferramenta para possuir e fornecer aos outros à medida que aprofundam seu conhecimento just-in-time.

A tecnologia aumentará suas oportunidades de negócios, e estamos assumindo que é isso que você deseja. A tecnologia ajudará você a atender melhor às expectativas de comunicação em ritmo responsivo, coleta de informações, melhor atendimento ao cliente, maior eficiência e, finalmente, melhorar sua capacidade e capacidade de realizar as tarefas.

A boa notícia é que, se você está apenas começando, ou precisa levar sua tecnologia para o próximo nível, os recursos estão literalmente à sua volta. Converse com pessoas em sua rede comercial e dentro de seus sistemas educacionais. Você receberá informações sobre acessibilidade e também descobrirá que as pessoas vão querer compartilhar suas habilidades com você. Veja a Parte Três para obter mais informações para guiá-lo em seu crescimento tecnológico.

Diagnosticando canais de comunicação

Passamos algum tempo nas principais tecnologias de comunicação disponíveis hoje. Lembre-se de que a cada sete minutos, três décadas de novas tecnologias nascem. Agora vamos falar sobre como você escolhe se comunicar com toda a tecnologia disponível. Esta seção da estratégia enfatiza a mudança de seu próprio estilo preferido de comunicação quando necessário para corresponder ao seu parceiro de relacionamento quando necessário.

O mundo mudou para sempre e, ao lidarmos com indivíduos individualmente, devemos considerar a negociação e o equilíbrio entre os vários caminhos dos canais de comunicação. Exemplos de vários canais incluem desde o contato pessoal ainda eficaz, ou telefone, até avanços mais recentes na comunicação, como email, quadros de avisos eletrônicos, salas de bate-papo e reuniões virtuais.

Ao olhar para esses canais de comunicação, qual modo você prefere? Isso muda quando você pensa em um relacionamento específico? Isso muda com base na discussão que você deseja ter? Claro que sim. Agora, você já pensou em perguntar ao seu parceiro sobre o modo preferido dele ou dela? É importante lembrar que cada um de nós tem um canal de comunicação preferido. A disposição de mudar conforme necessário, mantendo a situação e o relacionamento em mente, melhorará a capacidade de "conhecer" no mundo real e no mundo eletrônico.