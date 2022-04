Gestão Hospitalar: curso que possibilita atuação e gerenciamento na organização de sistemas de saúde

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características do curso de Gestão Hospitalar, cujos profissionais atuam diretamente com a administração hospitalar com foco no Sistema de Saúde do Brasil. Caso o estudante queira se profissionalizar na área, ele poderá realizar sua formação acadêmica em um curso de tecnólogo e pós-graduação.

O curso

O curso de Gestão Hospitalar possui duração média de três anos (seis semestres) e estágio obrigatório de, no mínimo, 300 horas ao estudante. De acordo com a página do curso, assuntos como matemática, contabilidade, custos hospitalares e informática em saúde são apresentados inicialmente aos alunos. Em seguida, o foco passa a ser os problemas de saúde da população.

Estrutura e Arquitetura Hospitalar, Fundamentos da Administração na Área de Saúde e Gestão Hospitalar Integrada são algumas das disciplinas que o estudante poderá encontrar neste curso. Para ver outras possibilidades de conteúdos e matérias, confira a grade curricular de Gestão Hospitalar no site da Quero Bolsa.

Após a formação acadêmica, o profissional poderá desempenhar suas funções em hospitais, laboratórios clínicos, prontos-socorros, além de empresas que prestam consultoria na área de saúde e em centros de atenção psicossocial.

Sobre mais cursos

O tecnólogo em Gestão Hospitalar possui atuação profissional de suma importância para o gerenciamento de clínicas, hospitais e administração hospitalar. Caso você queira visualizar outras opções de cursos e áreas profissionais, não deixe de conferir a lista de cursos no site da Quero Bolsa.