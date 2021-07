Umbro inicia venda de produtos de rugby no Brasil

Peças da seleção inglesa de rugby, nova patrocinada da marca, estará disponível para os fãs do esporte no país

Marca mais presente na elite do futebol brasileiro, a Umbro expande também seu trabalho para outras frentes do esporte e da paixão, e agora conecta os torcedores brasileiros a um outro fenômeno mundial dos campos: o rugby. A marca passa a vender a partir desta quarta (14/7) os dois modelos de camisa (jogo e casual) da Seleção Inglesa de rugby, uma das mais tradicionais do planeta, com mais de 150 anos de história.

Rugby

“Nosso objetivo é aproximar o público brasileiro, naturalmente apaixonado por esporte, de uma modalidade que é amada na terra onde o futebol surgiu e a Umbro nasceu. O rugby tem muito potencial para crescimento por aqui, e a força da Seleção Inglesa, provavelmente a mais consagrada no rugby mundial, é um ótimo ponto de partida para nós. Dá para dizer que voltamos para casa”, explica Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil.

As peças, disponíveis no e-commerce da Umbro Brasil (umbro.com.br), podem ser encontradas pelos preços de R$ 399,90, no modelo especialmente feito para jogo, e no valor de R$ 299,90 no modelo Marl Tee, em estilo casual.

Umbro

Fundada em 1924, a Umbro é a autêntica marca do futebol, pois se dedica a este esporte há mais de 90 anos. Nascida em Manchester, Inglaterra, a Umbro tem seus produtos usados dentro e fora de campo em mais de 100 países por todo o mundo. Hoje, a companhia soma sua herança na alfaiataria esportiva com uma moderna visão do futebol para criar roupas, calçados e acessórios que combinam desempenho e estilo.

Seleção Inglesa de rugby