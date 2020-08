Fernando da Ótica renuncia ao cargo de vereador de Jacareí

Na manhã desta segunda-feira (3), Fernando da Ótica Original (Republicanos) apresentou sua carta de renúncia ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Jacareí.

Câmara Municipal de Jacareí

Fernando, por meio de ofício, registrou que tomou a decisão após profunda reflexão e com o apoio de amigos, orientações do partido REPUBLICANOS, e, especialmente, amparado pela família.

“Desejo-me dedicar exclusivamente a inúmeros projetos como pré-candidato a prefeito nas eleições pelo Partido REPUBLICANOS. Agradeço aos 2.503 eleitores que depositaram o voto de confiança em mim nas eleições de 2016, bem como a toda população jacareiense que certamente compreenderá que, os interesses coletivos sempre devem se sobrepor aos interesses pessoais de um homem público”, afirmou.

A renúncia tem efeito imediato e Fernando já não deve participar da próxima sessão ordinária, na quarta-feira (5).

Fernando da Ótica Original

Histórico – Fernando Ramos foi eleito pela primeira vez nas eleições municipais de 2012, com 2.131 votos, resultando no 5º mais votado daquela legislatura. Em 2016, foi reeleito com 2.503 votos, sendo o 2º mais votado da cidade.

Nesta legislatura, Fernando participou – em 2017/2018 – da Comissão de Saúde e Assistência Social (CSAS) da Câmara, além de também fazer parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou o estelionato nas contas da Casa Legislativa, em 2018.

Suplente – Caso responda positivamente à convocação da Casa, o 1º suplente da coligação eleitoral de 2016 (PSDB/PSC), Aderbal Sodré (PSDB), deve assumir a vaga de Fernando Ramos. Aderbal já esteve como vereador da cidade de janeiro de 2017 até novembro de 2019, quando ocupou a vaga da vereadora Patrícia Juliani (PSDB), ex-secretária de Assistência Social de Jacareí.