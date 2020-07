Distribuidor de corretivos é destaque durante a Coopercitrus Expo Digital

Implemento da Piccin Tecnologia Agrícola e todo o seu portfólio estará no estande virtual da empresa durante a feira

Preocupada em não ficar longe do produtor por conta da pandemia causado pelo Covid-19, a Piccin Tecnologia Agrícola, passa a participar de feiras e eventos online que começam a ser realizados em todo o País. De 27 a 31 de julho é a vez da Coopercitrus Expo Digital, organizada pela Coopercitrus de Bebedouro-SP, e que antes acontecia como FEACOOP (Feira de Agronegócios Coopercitrus). Na ocasião a empresa estará em um estande virtual com todo seu portfólio de preparo do solo, com destaque para o distribuidor de corretivos Master 7500 DH S BR.

O visitante online poderá saber mais sobre o equipamento que foi desenvolvido para a aplicação de corretivos de solo com foco nos químicos, além de calcário, gesso e orgânicos, devido a esteira precisa. Ele é dotado de bitola regulável de 1400 a 2700 mm, com opcionais de bica vibratória para aplicação localizada no sulco da cana de açúcar, sistema de bomba independente afim de não exigir fluxo contínuo do trator e tecnologia para taxa Variável e Fixa padrão ISOBUS que permite conexão com a maioria dos terminais virtuais originais dos tratores, tais como AGCO, CNH E John Deere.

O técnico de agricultura de precisão da Piccin, Paulo Padilha, explica que esse distribuidor com a opção de tecnologia embarcada e usando mapas de prescrição, garante a qualidade e a redução de produtos utilizados na lavoura. “Assim o produtor consegue economizar e otimizar a operação de aplicação”, aponta.

Esta será a 21ª edição do evento e que esse ano será realizado 100% virtual. Por meio da plataforma digital www.coopercitrusexpo.com.br, poderão ser conferidos de perto os principais lançamentos e as novidades tecnológicas para a agropecuária, curadoria com startups e plataforma comercial.

É importante lembrar que durante o evento haverá preços, prazos e condições exclusivos. “Os cooperados que adquirirem um de nossos implementos durante a feira irão receber benefícios comerciais especiais. Temos uma linha com bastante tecnologia e qualidade. Aproveitem as condições únicas para distribuidores de insumos, grades e escarificadores”, destaca a gerente comercial, Lígia Peccin.

Durante o evento, a Coopercitrus realizará uma ação social em parceria com os expositores, com a campanha “Visita Solidária do Agro”. O projeto funcionará da seguinte maneira: a cada visita de cooperado ao estande da Piccin e das demais empresas será revertido R$ 0,50 em doação ao Hospital de Amor de Barretos (SP). Lembrando que a campanha será limitada somente à visitação de cooperados, sendo contabilizada apenas uma visita por pessoa.

As empresas poderão controlar, via dashboard que a Coopercitrus disponibilizará ao fim de cada dia, a quantidade de cooperados que visitarem seu estande, e a partir daí, será realizada a doação relacionada a essa quantidade. Após o término do evento, a organização irá fazer o levantamento de visitações e a empresa parceira fará a doação diretamente ao Hospital de Amor. “Esta também é uma forma de atuar junto a sociedade e contribuir com essa rede solidária ao próximo. A Piccin busca cada vez mais fazer a sua parte em prol daqueles que precisam”, finaliza o CEO da Piccin, Camilo Ramos.





