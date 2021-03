Atlhetica Nutrition lança suplemento para tendões e articulações

Foi lançado, simultaneamente, direto da sede da Atlhetica Nutrition, seis novos produtos voltados para a qualidade de vida e saúde dos consumidores da marca. Entre as novidades, está o novo Joint Control®, da linha Cleanlab®, um suplemento que ajuda a reduzir as inflamações em articulações por diferentes motivos, inclusive ocasionados por exercícios de alto impacto.

Buscando sempre inovação e tecnologia alimentar aos produtos, a empresa se desafiou e, em meio a um tempo de crise no mercado, realizou seis lançamentos simultâneos para o público. Pensando em diferentes pessoas, a Atlhetica Nutrition desenvolveu um produto para que as pessoas com problemas nas articulações possam, novamente, movimentar-se sem sentir dores.

Joint Control®

O Joint Control®, da linha Cleanlab®, é um suplemento que auxilia na prevenção e recuperação de lesões nas articulações e tendões que sofrem o impacto do dia a dia e tem desgaste natural do corpo. Além disso ele aumenta a lubrificação das articulações e pode reduzir as inflamações, dando mais flexibilidade para realizar os seus treinos diários ou apenas cumprir tarefas simples da rotina, como subir escadas, abaixar ou levantar sem limitações.

Exclusiva fórmula com OptiMSM. Joint Control® é fabricado com OptiMSM®, um produto com alto grau de pureza e qualidade que fornece vários benefícios à saúde, como efeito anti-inflamatório e antioxidante. Por conta da pureza, Joint Control® é livre de lactose, glúten e alérgenos.

O suplemento foi desenvolvido com Colágeno tipo II, responsável pela manutenção e reconstituição da pele, ossos e tecidos. Também conta com Ácido Hialurônico, um poderoso biopolímero que age como hidratante, mantém a elasticidade da pele e sustenta os tecidos, prevenindo o envelhecimento precoce e linhas de expressão.

Ricardo Armando, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition®

Segundo Ricardo Armando, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition®, o desenvolvimento do novo Joint Control® foi pensado para todos os tipos de público. “Atualmente temos uma grande parte dos brasileiros que sofrem com dores nas articulações, seja por problemas genéticos, relacionados a idade ou até mesmo pela prática de exercícios. O suplemento reduz essas inflamações e devolve às pessoas a elasticidade, locomoção e possibilidade de voltar para a rotina normalmente”.

Atlhetica Nutrition®

Com foco em suplementos saudáveis, a Atlhetica Nutrition® possui mais de 200 produtos em diferentes apresentações, que atendem todos os públicos, de crianças a idosos. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de suplementação, a empresa conta com uma fábrica de mais de 70 mil metros quadrados no interior de São Paulo, onde consegue fornecer todos os produtos para o Brasil e diversos outros países.