Embraer recebe prêmio de inovação

A Embraer recebeu ontem, em cerimônia realizada em São Paulo, o prêmio Valor Inovação Brasil que seleciona as 150 organizações mais inovadoras do país.

A avaliação destaca a estratégia e governança em todos os níveis para conduzir ações de inovação. A Embraer conquistou a 1º posição no setor Bens de Capital e a 4º posição no ranking 2023. O estudo é realizado pelo jornal Valor Econômico e a Strategy&, consultoria estratégica da PwC.

Prêmio Valor Inovação Brasil

Com mais de quatro mil profissionais dedicados à pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação, e responsável por importantes integrações e parcerias internacionais, a Embraer tem cerca de 50% da sua receita proveniente de inovações realizadas nos últimos cinco anos.

Nesta edição da pesquisa, os destaques da Embraer foram o lançamento do E-Jet cargueiro, tecnologias do Phenom 300E, o jato executivo mais vendido na categoria por 11 anos consecutivos, a versão aeromédica do Phenom 300MED e o plano de crescimento sustentável apoiado por inovação em produtos, processos e modelos de negócios, entre outros.

Integrada a diversos centros de pesquisas no Brasil e no exterior, a Embraer acumula 796 patentes e investe anualmente 6% da receita em P&D.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ) tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda. Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. Para mais informações, visite www.embraer.com.