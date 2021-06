Eve Urban Air Mobility anuncia parceria com a Ascent

A Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (Eve) e a Ascent, com sede em Singapura, anunciaram hoje uma parceria com foco na aceleração do desenvolvimento do ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) nos mercados da Ásia-Pacífico. O acordo vai promover a entrada do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve na crescente plataforma tecnológica que permite fretar aeronaves, comprar assentos em voos fretados e organizar operações de UAM.



A parceria visa a inserção progressiva dos eVTOLs da Eve na região com a oferta de serviços de táxi aéreo, carga e transporte aeromédico. A Ascent conta atualmente com uma base de dados de operadoras aéreas parceiras para serviços dedicados de UAM em toda a Tailândia e nas Filipinas, e está preparada para expandir sua presença na região. Além disso, as empresas esperam uma integração completa dos serviços de Sistema de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (UATM, na sigla em inglês) da Eve à tecnologia Ascent para garantir operações mais seguras e com alto potencial de expansão.



“A parceria com a Eve representa um grande salto para a Ascent atingir a nossa ambição de democratizar a mobilidade aérea urbana sustentável. A união de forças com a Eve, e o apoio ativo do Grupo Embraer, vai nos permitir acelerar o nosso desenvolvimento de forma mais impactante, assegura nossa entrada no mercado de aeronaves totalmente elétricas, e oferecerá segurança e confiabilidade das operações em massa, graças à integração de gerenciamento de tráfego aéreo urbano”, disse Lionel Sinai-Sinelnikoff, fundador e CEO da Ascent.



“É uma satisfação anunciar a parceria com a Ascent, que está em linha com a nossa estratégia de desenvolver de forma colaborativa o ecossistema de mobilidade aérea urbana e nos tornarmos um forte competidor global”, disse André Stein, Presidente e CEO da Eve Urban Air Mobility. “Munidos pelos dados e pela plataforma, estaremos bem posicionados para ingressar no mercado da Ásia-Pacífico e estamos comprometidos em apoiar o crescimento da Ascent e sua ambição de democratizar a mobilidade aérea”, afirmou Stein.



A Ascent, primeiro serviço tecnológico de UAM da Ásia, foi projetada para tornar as cidades mais conectadas ao mover as pessoas de forma contínua e acessível por via aérea – usando helicópteros hoje e eVTOLs no futuro. Com o acesso privilegiado aos dados e a crescente presença da Ascent no mercado, a Eve poderá aprimorar suas soluções dedicadas para garantir o desenvolvimento e oferecer a melhor aeronave para as operadoras aéreas parceiras da plataforma.

Com a nova parceria, as empresas estabelecerão uma prova de conceito para demonstrar a extensão e a penetração de mercado da plataforma da Ascent, enquanto aumenta a acessibilidade a um segmento mais amplo da região da Ásia-Pacífico. A Ascent facilitará a entrada no mercado de soluções dedicadas da Eve.



Beneficiando-se de uma mentalidade de startup e apoiada na história de mais de 50 anos da Embraer na fabricação de aeronaves e expertise em certificação, a Eve apresenta uma proposta de valor única ao se posicionar como uma parceira do ecossistema, oferecendo um conjunto de produtos e serviços. O design do eVTOL da Eve, centrado no ser humano, representa um design simples e intuitivo que continua a atingir marcos de desenvolvimento, incluindo o primeiro voo do simulador de engenharia em julho de 2020 e o modelo em escala em outubro de 2020. Além do programa de aeronaves, a Eve aproveita a experiência da Embraer e da Atech, subsidiária do Grupo Embraer, no fornecimento de software de gerenciamento de tráfego aéreo mundialmente reconhecido para criar soluções que ajudarão a dimensionar com segurança a indústria de UAM a partir de agora.

Eve é uma empresa nova e independente dedicada a acelerar o desenvolvimento do ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada na história de mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer, e com um foco específico, a Eve está adotando uma abordagem holística para progredir no ecossistema UAM, com um projeto avançado de veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), uma abrangente rede global de serviços e suporte e uma solução única de gestão de tráfego aéreo. A Eve é a primeira empresa formada a partir da EmbraerX. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Ascent é uma startup com sede em Singapura que impulsiona Mobilidade Aérea na Ásia. Orientada por tecnologia e experiência, a Ascent é uma integradora holística de Mobilidade Aérea, que fortalece ecossistemas e executa operações como serviços aéreos de táxi, turismo, carga e médicos, dentro de áreas urbanas e entre regiões. A Ascent ambiciona democratizar a Mobilidade Aérea, como um modo de mobilidade conveniente, confiável e sustentável que atenda aspectos de congestionamento, conectividade, sustentabilidade ambiental e problemas de saúde gerados pela rápida urbanização e pela pandemia. A Ascent opera nas Filipinas e na Tailândia. Aguardando por eVTOLs, a Ascent faz, hoje, uso de helicópteros e aviões. Para obter mais informações, visite www.ascent.flights.

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Informações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas

Certas declarações neste comunicado podem ser “prospectivas” de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações sobre o potencial de aceleração de desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea urbana nos mercados da Ásia-Pacífico e a entrada dos eVTOLs da Eve na plataforma tecnológica da Ascent, bem como qualquer outra afirmação que não se relaciona diretamente com nenhum fato histórico ou atual. As declarações prospectivas são baseadas em suposições atuais sobre eventos futuros que podem não se provar precisas. Essas declarações não são garantias e estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças em circunstâncias difíceis de prever. Muitos fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas. Como resultado, essas declarações valem apenas a partir da data em que são feitas e nenhuma das partes assume a obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, exceto conforme exigido por lei. Fatores específicos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dessas declarações prospectivas incluem o efeito das condições econômicas globais, a capacidade das partes de negociar e entrar em um acordo definitivo e realizar as sinergias previstas, a capacidade da Eve de obter as necessárias certificações para fabricar e vender suas aeronaves eVTOL e outros fatores importantes divulgados previamente e de tempos em tempos nos arquivos da Embraer na Comissão de Valores Mobiliários.