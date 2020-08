Embraer entrega primeiro Phenom 300E com novo interior Bossa Nova para o Cofundador do PALS

A Embraer entregou hoje o primeiro Phenom 300E com o novo interior Bossa Nova para Joe Howley, Cofundador do Patient Airlift Services (PALS). Apenas dois meses após a primeira entrega do aprimorado Phenom 300E, a entrega desta aeronave se diferencia pelo design de interior exclusivo.

A empresa PALS foi criada em 2010, no Nordeste dos Estados Unidos, por um grupo de pilotos. Ao mesmo tempo em que a organização celebra o aniversário de 10 anos, Howley recebeu o novo Phenom 300E em uma cerimônia realizada no Centro Global de Clientes da Embraer, em Melbourne, Flórida (EUA). A aeronave será usada para levar adiante a missão da organização de transportar gratuitamente pessoas que precisam de diagnósticos médicos, tratamento ou acompanhamento e que não podem pagar esse custo ou que estão impossibilitadas de voar em voos comerciais.

“Estamos honrados em saber que o Phenom 300E auxiliará no papel vital desempenhado pelo PALS. Sabemos que seus passageiros serão bem acolhidos pelo melhor ambiente e a menor altitude de cabine da categoria de jatos leves”, disse Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.



Foto:Richard Maneen

“PALS é uma organização de pilotos voluntários que dedicam seu tempo e recursos para ajudar famílias que estão enfrentando os momentos mais difíceis em suas vidas”, disse Joe Howley, Cofundador do PALS. “Estou entusiasmado com a entrega desta aeronave single-pilot, que oferecerá velocidade, conforto e a flexibilidade que nossos valiosos passageiros merecem, agregando ainda mais à missão do PALS.”

Anunciado simultaneamente com o novo e aprimorado Phenom 300E, o interior opcional Bossa Nova foi batizado em homenagem ao estilo de música brasileira. O Bossa Nova engloba os mais recentes desenvolvimentos de interiores da Embraer, com detalhes em fibra de carbono e o estilo de costura Ipanema exclusivo da Embraer. É também o primeiro da série Phenom 300 a apresentar o acabamento black piano. O DNA do design da Embraer é marcante no Phenom 300E, que se diferencia das demais aeronaves na categoria de jatos leves por suas extensas possibilidades de customização. O interior Bossa Nova foi introduzido inicialmente no Praetor 500 e Praetor 600 e ganhou o prêmio de “Melhor Design” no International Yacht & Aviation Awards de 2019, em Veneza.



Joe Howley, Cofundador do Patient Airlift Services (PALS)

“Howley e eu imediatamente falamos sobre histórias interessantes e conversamos a fundo sobre as inspirações para o interior Bossa Nova, mas não consigo imaginar uma história melhor do que a do PALS”, disse Jay Beever, Diretor de Operações de Design da Embraer. “Especialmente durante a pandemia da Covid-19, o PALS está desempenhando um papel inestimável na vida das pessoas, e estamos honrados que Howley tenha escolhido o Phenom 300E para ajudar a cumprir esta missão tão honrosa.”

Bossa Nova

O interior Bossa Nova é apenas uma característica que diferencia o novo e aprimorado Phenom 300E de outras aeronaves da categoria de jatos leves. O jato executivo de maior sucesso da última década foi recentemente aprimorado com tecnologia, conforto e desempenho. A atualização da aviônica inclui um sistema de avaliação e alerta de performance de pouso (ROAAS), proteção preventiva contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), modo de descida de emergência, assim como PERF, TOLD, FAA Datacom, dentre outros sistemas.



Foto:Richard Maneen

O interior do novo e aprimorado Phenom 300E ficou ainda mais silencioso e oferece mais espaço no cockpit para o conforto do piloto. Tudo isso está agora disponível no jato single-pilot mais rápido do mundo, capaz de atingir Mach 0,80 e entregar velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) com alcance de 2.010 milhas náuticas (3.723 Km), com cinco ocupantes nas condições NBAA IFR).

Originalmente lançado em 2005, o Phenom 300 é o jato leve mais entregue dos últimos oito anos e a série de jatos executivos mais entregues da década de 2010. A aeronave está em operação em mais de 30 países e sua frota já acumula mais de 1 milhão de horas de voo.

Phenom 300E

O Phenom 300E está entre os melhores jatos single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 3.724 quilômetros (2,010 milhas náuticas) nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menor do que seus concorrentes. A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada.

O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclínio e amplo movimento é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, uma ampla galley, opções de comunicação de voz e de dados e um sistema de entretenimento.

A cabine de comando, equipada com o avançado sistema Prodigy Touch Flight Deck, permite operação single-pilot. Os recursos que a aeronave inclui, e que são tipicamente encontrados em categorias superiores, são ponto único de reabastecimento, manutenção externa do toalete e uma elegante escada.

Foto:Richard Maneen

Embraer Aviação Executiva

A Embraer é uma empresa global que tem revolucionado com ousadia e consistência o setor de aviação – e o faz desde a sua criação, há mais de 50 anos – oferecendo produtos e soluções inovadores que permitem a seus clientes apresentar um desempenho superior. A divisão de jatos executivos oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves com desempenho, conforto e tecnologia disruptivos. Seu portfólio é formado pelo jato entry-level Phenom 100EV, o jato leve Phenom 300E, o jato médio Praetor 500 e o jato supermédio Praetor 600. A frota da Embraer Aviação Executiva ultrapassa 1.400 aeronaves, composta por modelos projetados especificamente para esse segmento e produtos derivados que operam em mais de 70 países e que contam com uma ampla rede de suporte ao cliente altamente reconhecida. Para mais informações, visite executive.embraer.com.

PALS

PALS faz voos críticos acontecerem, seja para ajudar uma criança que luta contra uma doença, seja para conectar um veterano ferido a um programa de apoio. Fazemos isso por meio da nossa incrível rede de pilotos voluntários que usam suas habilidades para um bem maior. O PALS vai além para ajudar as pessoas, tratando todos os passageiros em todos os voos com dignidade e compaixão.

O PALS permite que as pessoas tenham uma jornada inspiradora em vez de viajar centenas de quilômetros de carro ou ônibus. Desde 2010, os pilotos do PALS realizaram mais de 23 mil missões gratuitas, transportando de maneira confortável os pacientes e suas famílias . O céu é o limite para quantas missões pudermos voar e quantas vidas pudermos impactar.

Para saber mais, visite palsflight.org